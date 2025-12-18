Magyarország buktathatja el, amire Ukrajna évek óta vár

Rutte emlékeztetett arra, hogy a szövetség tagjai a tavalyi csúcstalálkozón megállapodtak: Ukrajna "visszafordíthatatlan úton" halad a csatlakozás felé. Hozzátette, hogy

a belépéshez valamennyi tagállam egyhangú jóváhagyása szükséges, amit a fent említett országok jelenleg nem adnának meg.

A főtitkár a biztonsági garanciákról is beszélt. Elmondása szerint egy háromrétegű rendszeren dolgoznak:

ennek részei az erős ukrán fegyveres erők, a "hajlandók koalíciójának" támogató erői, valamint az Egyesült Államok által nyújtott garanciák.

Rutte hozzátette, hogy az amerikai elnök augusztusban jelezte: az Egyesült Államok részt kíván venni ezeknek a biztonsági garanciáknak a biztosításában. A pontos részletekről és a garanciák végleges formájáról jelenleg is zajlanak az egyeztetések.

A főtitkár hangsúlyozta, hogy a garanciák kidolgozása rendkívül fontos, mivel a NATO-tagság jelenleg gyakorlati okokból nem megvalósítható. A cél az, hogy egy esetleges békemegállapodás után Vlagyimir Putyin pontosan tudja:

ha újból megpróbálná megtámadni Ukrajnát, pusztító válaszreakcióra számíthat.

Címlapkép forrása: EU