Orosz hírszerzés: összeomlott az ukrán katonák morálja, súlyos botrány áll a háttérben
Az orosz Ria Novosztyi számolt be az SZVR külső hírszerzési szolgálatának jelentéséről, amely szerint az ukrajnai erők komoly problémákkal néznek szembe.

A jelentés szerint az ukrajnai korrupciós botrány nagyon súlyos nyomokat hagyott az fronton harcoló katonák moráljában.

Az ukrán vezetést ért korrupciós botrány az ukrán katonák moráljának meredek csökkenéséhez vezetett a frontvonalban. Egyre több, az utóbbi időben mozgósított katona hagyja el pozícióját, nem hajlandóak elfogadni a halált vagy a sérülést Zelenszkijcsapatánakkülföldi bankszámláinak feltöltése érdekében

– közölte az SZVR sajtóirodája.

Azt is hozzátették, hogy a pozíciójukat jogosulatlanul elhagyók magas száma miatt az ukrán főügyészség sem hozza nyilvánosságra az ilyen ügyekben indított eljárások számát. Hozzátették, hogy belső körökben Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok tekintélye is súlyosan sérült az utóbbi időben. Az orosz külső hírszerzés azt állítja, hogy egyes ukrán tisztek elfogadhatónak tartják a jelenlegi területvesztéseket is, amennyiben az Szirszkij lemondásához vezet. Kiemelték, hogy a korrupció negatív morális hatásait nemcsak a frontvonalon harcolók esetében érezni, hanem a lakosság körében is komoly bizalmi problémát okozott.

Moszkva gyakran használja a saját háborús narratívájának terjesztésére az SZVR-t, ezért ezeket a megállapításokat érdemes fenntartásokkal kezelni.

