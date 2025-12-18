Orosz támadások érték Odessza térségét, egy nő életét vesztette, miközben az áramkimaradások miatt tiltakozó lakosok útlezárásokat tartanak.

Az Odessza közelében végrehajtott csütörtöki orosz csapások során egy nő életét vesztette, amikor autójával egy hídon haladt át a kikötővárostól délnyugatra. A támadásban a nő három gyermeke is megsérült - közölte Oleh Kiper, Odessza megye kormányzója a Telegramon.

A kormányzó arra kérte a hosszú áramkimaradásoktól szenvedő lakosokat, hogy tanúsítsanak türelmet és fejezzék be az útlezárásokat.

"Az ellenséges támadások következtében Odessza megye energetikai infrastruktúrája súlyos károkat szenvedett. Az áramszolgáltató csapatok éjjel-nappal dolgoznak, és mindent megtesznek, hogy a lehető leggyorsabban visszaállítsák az áramellátást minden otthonban"

- írta Kiper.

Az ukrán határőrség közlése szerint az orosz támadások leállították a közlekedést az Odesszát a Duna-menti Reni kikötővel összekötő útvonalon. A Moldova felé vezető határátkelőket is érintették a támadások.