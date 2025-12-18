Orosz támadások érték Odessza térségét
Az Odessza közelében végrehajtott csütörtöki orosz csapások során egy nő életét vesztette, amikor autójával egy hídon haladt át a kikötővárostól délnyugatra. A támadásban a nő három gyermeke is megsérült - közölte Oleh Kiper, Odessza megye kormányzója a Telegramon.
A kormányzó arra kérte a hosszú áramkimaradásoktól szenvedő lakosokat, hogy tanúsítsanak türelmet és fejezzék be az útlezárásokat.
"Az ellenséges támadások következtében Odessza megye energetikai infrastruktúrája súlyos károkat szenvedett. Az áramszolgáltató csapatok éjjel-nappal dolgoznak, és mindent megtesznek, hogy a lehető leggyorsabban visszaállítsák az áramellátást minden otthonban"
- írta Kiper.
Az ukrán határőrség közlése szerint az orosz támadások leállították a közlekedést az Odesszát a Duna-menti Reni kikötővel összekötő útvonalon. A Moldova felé vezető határátkelőket is érintették a támadások.
Új vírus terjed Magyarországon: a betegek közel fele gyerek, kórházba is kerültek
Tombol az influenza és az RSV is karácsony előtt.
Váratlan bejelentést tett a Magyar Autóklub
Nincs többet ez a név.
Riasztó jelentést tett közzé 50 vezető tudós
A politikai nem partner.
Lezuhan Elon Musk egyik műholdja
Meghibásodott.
Világosan üzent Európa két renitensének a feltörekvő hatalom: „kezd elegünk lenni”
Nyilvánosan ultimátumot intézett az Európai Unióhoz a BRICS-ország elnöke.
Fontos fejlesztések jönnek a Tescónál
Együttműködnek a Mistrallal.
Elszabadultak a költségek: csillagászati összegbe kerül az új európai atomerőmű-program
Visszafelé kezd elsülni az olcsó nukleáris energiás álom.
Havi 5000 forintos díjat határozna meg a kormány a gyermekvédelemben
Az új tételt 2026-tól vezetnék be.
Az MI hatása a felsőoktatásra
A mesterséges intelligencia egyre fontosabb szerepet játszik a felsőoktatásban, ugyanakkor új etikai és pedagógiai kihívásokat is felvet.
"Az európai autóiparnak befellegzett" - Terveknek becézett álmok Londonból
A védelmi cégeknél teljes eufória uralkodott: az egymásra licitálás és a "jövőbeli tervek"-nek becézett álmok dédelgetése. De az autóipar képviselői feszültek voltak: szerintük az eur
Tervezett eladások
Összeírtam magamnak, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tervezem eladni. Legalább tudom követni az elképzeléseim helyességét.Federal Agricu
Mindenki CEO akar lenni
Az After Hours e heti részében Balázs, Zsolt és Botond fejtik meg a világot, Zsiday Viktor háttérbe vonulását, a devizapiacot és azt, hogy a TV-ben... The post Mindenki CEO akar lenni appeared fi
Albérlet: mikor tesz ki a tulaj, hogy legyen a lányának hol laknia?
Az albérlet vagy lakásvásárlás egy pénzügyi dilemma, miért fizessem másnak az bérleti díjat? Emellett a tulajdonos bármikor felmondhatja a szerződést, vagyis új lakóhelyet kell keresni. E
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
Hogyan törlik a politikai pártok az adatokat? - Egy NAIH jelentés margójára
Keveset lehetett hallani róla, de a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) november 20-i dátummal közzétett egy jelentést a politikai pártok törléshez való joggal kapcsol
A Westinghouse szerepe az új amerikai nukleáris forradalomban
A Westinghouse térnyerése jól mutatja az amerikai nukleáris expanzió és az európai ellátásbiztonsági átrendeződés összekapcsolódását.
Kiderült az igazság az ukrán árudömpingről: bajba kerülhetnek a magyar termelők
Nem azonosak az esélyek.
Akvizíció akvizíció után: így épít biztosítói stratégiát a Waberer’s
Árérzékeny fogyasztók és lakáspiaci felfordulás jellemezte az évet.
Merre tart a magyar gazdaság? Ismét jöhet a 400-as euró?
A szerdai Checklistben Virovácz Pétert, az ING Bank vezető elemzőjét kérdeztük.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.