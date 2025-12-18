  • Megjelenítés
Súlyos incidens: orosz fegyveresek törtek be egy NATO tagállam területére
Globál

Súlyos incidens: orosz fegyveresek törtek be egy NATO tagállam területére

Portfolio
Három orosz határőr szerda délelőtt engedély nélkül lépett át az észt határon a két ország keleti szakaszán - számolt be a News Err.

Az észt határőrség december 17-én, szerda délelőtt tíz óra körül észlelte, hogy több orosz határőr légpárnás hajóval halad a Narva folyón, az Ida-Viru megyei Vasknarva hullámtörőjénél. A jármű a kőmólónál állt meg, amely a Peipus-tó bejáratánál részben orosz, részben észt területen fekszik. Három orosz, határőr kiszállt, végigsétált a mólón, közben átlépve az észt határt, majd visszatért az orosz oldalra. Mindez az észt rendőrség és határőrség által közzétett felvételen is látható.

Eerik Purgel, a hatóság keleti körzetének vezetője elmondta, hogy több észt járőregység is reagált az esetre. Az incidenst a megfigyelőberendezések rögzítették, helyszíni szemlét tartottak, és felvették a kapcsolatot az orosz határképviselettel. Igor Taro belügyminiszter az észt köztelevíziónak nyilatkozva közölte, hogy egyelőre nem értik az incidens mögötti indítékokat. Hangsúlyozta, hogy

közvetlen biztonsági fenyegetés nem állt fenn, ugyanakkor a határőrség jelentősen növelte jelenlétét a térségben.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy az érintett szakaszon régóta érvényben van egy megállapodás: az orosz hajóknak előzetes engedélyt kell kérniük, ha észt területen keresztül akarnak áthaladni a Peipus-tó felé. Ezúttal azonban ilyen kérelmet nem nyújtottak be.

Taro szerint az orosz határőrség személyi állományának minősége az utóbbi években rendkívül egyenetlenné vált, mivel más régiókból vezényelnek át embereket. Az észt fél azért nem tudta feltartóztatni a fegyveres testületekhez tartozó határőröket, mert mire reagálhattak volna, azok már visszatértek orosz területre. Az orosz határőrök mintegy húsz percet töltöttek észt területen. Csütörtökre határképviselői találkozót tűztek ki, és az észt külügyminisztérium berendeli az orosz nagykövetség ügyvivőjét is.

Címlapkép forrása: Alexander Welscher/picture alliance via Getty Images

