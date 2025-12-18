Trump elmondta, mi a legkényesebb kérdés a béketárgyalásokon

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön kijelentette, hogy az ukrajnai háború lezárását célzó tárgyalások "közel állnak valamihez", miközben a hétvégén amerikai–orosz egyeztetésre készülnek.

Az elnök az Ovális Irodában tartott sajtóeseményen úgy fogalmazott:

Remélem, Ukrajna gyorsan lép.

Steve Witkoff és Jared Kushner, Trump megbízottjai a hétvégén Miamiban találkoznak az orosz küldöttséggel – erősítette meg a Fehér Ház. A két megbízott ezt megelőzően, vasárnap és hétfőn Berlinben tárgyalt ukrán diplomatákkal. Az amerikai tisztviselők szerint a felek álláspontja viszonylag közel van egymáshoz, de a legkényesebb kérdés továbbra is megoldatlan:

Oroszország ragaszkodik ahhoz, hogy bármilyen megállapodás keretében ukrán területeket kapjon.

Az ukrajnai közvélemény-kutatások szerint a lakosság jelentős része elutasítja a területi engedményeket, miközben Moszkva ebben a kérdésben nem mutat kompromisszumkészséget.

Trump úgy fogalmazott: "Remélem, Ukrajna gyorsan lép, mert Oroszország ott van", amivel feltehetően az orosz csapatok közelmúltbeli harctéri előretörésére utalt.

A tervezett békemegállapodás részeként Ukrajna a NATO ötödik cikkéhez hasonló biztonsági garanciákat kaphatna. Ez példátlan ajánlat lenne a Moszkva 2022-es inváziója óta tartó háború lezárására.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images