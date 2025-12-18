Trump elmondta, mi a legkényesebb kérdés a béketárgyalásokon

Az elnök az Ovális Irodában tartott sajtóeseményen úgy fogalmazott:
Remélem, Ukrajna gyorsan lép.
Steve Witkoff és Jared Kushner, Trump megbízottjai a hétvégén Miamiban találkoznak az orosz küldöttséggel – erősítette meg a Fehér Ház. A két megbízott ezt megelőzően, vasárnap és hétfőn Berlinben tárgyalt ukrán diplomatákkal. Az amerikai tisztviselők szerint a felek álláspontja viszonylag közel van egymáshoz, de a legkényesebb kérdés továbbra is megoldatlan:
Oroszország ragaszkodik ahhoz, hogy bármilyen megállapodás keretében ukrán területeket kapjon.
Az ukrajnai közvélemény-kutatások szerint a lakosság jelentős része elutasítja a területi engedményeket, miközben Moszkva ebben a kérdésben nem mutat kompromisszumkészséget.
Trump úgy fogalmazott: "Remélem, Ukrajna gyorsan lép, mert Oroszország ott van", amivel feltehetően az orosz csapatok közelmúltbeli harctéri előretörésére utalt.
A tervezett békemegállapodás részeként Ukrajna a NATO ötödik cikkéhez hasonló biztonsági garanciákat kaphatna. Ez példátlan ajánlat lenne a Moszkva 2022-es inváziója óta tartó háború lezárására.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Trump átnevezi az ikonikus központot – a saját neve is szerepel majd benne
Trump-Kennedy Központ lesz.
Történelmi fordulat az Egyesült Államokban: Trump aláírta a végrehajtási rendeletet
Könnyítés jön a kannabisznál.
Trump országos vészhelyzet kihirdetését tervezi
A lakhatási válság az oka.
Az utolsó pillanatban torpedózták meg a gigantikus alkut, ami átírná Európa jövőjét
Eközben hatalmas, barikádégetésekkel tarkított tüntetések robbantak ki Brüsszelben a terv ellen.
Váratlan fordulat az amerikai ingatlanpiacon: hiába csökkennek a kamatok, a vásárlók mégsem jönnek
Az új hirdetések száma 3,1 százalékkal csökkent.
Új vírus terjed Magyarországon: a betegek közel fele gyerek, kórházba is kerültek
Tombol az influenza és az RSV is karácsony előtt.
Váratlan bejelentést tett a Magyar Autóklub
Nincs többet ez a név.
Riasztó jelentést tett közzé 50 vezető tudós
A politikai nem partner.
Az MI hatása a felsőoktatásra
A mesterséges intelligencia egyre fontosabb szerepet játszik a felsőoktatásban, ugyanakkor új etikai és pedagógiai kihívásokat is felvet.
"Az európai autóiparnak befellegzett" - Terveknek becézett álmok Londonból
A védelmi cégeknél teljes eufória uralkodott: az egymásra licitálás és a "jövőbeli tervek"-nek becézett álmok dédelgetése. De az autóipar képviselői feszültek voltak: szerintük az eur
Tervezett eladások
Összeírtam magamnak, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tervezem eladni. Legalább tudom követni az elképzeléseim helyességét.Federal Agricu
Mindenki CEO akar lenni
Az After Hours e heti részében Balázs, Zsolt és Botond fejtik meg a világot, Zsiday Viktor háttérbe vonulását, a devizapiacot és azt, hogy a TV-ben... The post Mindenki CEO akar lenni appeared fi
Albérlet: mikor tesz ki a tulaj, hogy legyen a lányának hol laknia?
Az albérlet vagy lakásvásárlás egy pénzügyi dilemma, miért fizessem másnak az bérleti díjat? Emellett a tulajdonos bármikor felmondhatja a szerződést, vagyis új lakóhelyet kell keresni. E
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
Hogyan törlik a politikai pártok az adatokat? - Egy NAIH jelentés margójára
Keveset lehetett hallani róla, de a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) november 20-i dátummal közzétett egy jelentést a politikai pártok törléshez való joggal kapcsol
A Westinghouse szerepe az új amerikai nukleáris forradalomban
A Westinghouse térnyerése jól mutatja az amerikai nukleáris expanzió és az európai ellátásbiztonsági átrendeződés összekapcsolódását.
Kiderült az igazság az ukrán árudömpingről: bajba kerülhetnek a magyar termelők
Nem azonosak az esélyek.
Akvizíció akvizíció után: így épít biztosítói stratégiát a Waberer’s
Árérzékeny fogyasztók és lakáspiaci felfordulás jellemezte az évet.
Merre tart a magyar gazdaság? Ismét jöhet a 400-as euró?
A szerdai Checklistben Virovácz Pétert, az ING Bank vezető elemzőjét kérdeztük.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.