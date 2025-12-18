Zelenszkij: az amerikaiak szerint Moszkva készen áll a békére, de van tervük Putyin játszmájára

A politikus december 18-án arról beszélt, hogy Moszkva valójában nem akarja befejezni a háborút, bár az amerikaiak azt állítják, hogy az oroszok készen állnak a tárgyalásokra. Zelenszkij a sajtó kérdéseire válaszolva megemlítette Vlagyimir Putyin orosz elnök legutóbbi beszédét is:

Putyin jelzései egyáltalán nem újak számunkra. Mindig is azt mondtam, hogy nem akarja befejezni a háborút. A kérdés az, hogy képes-e folytatni. Ez a kérdés már most is a partnereinktől, az ő nyomásgyakorlásuktól, mindenekelőtt a szankcióktól és a diplomáciától függ

– hangsúlyozta.

Hozzátette, hogy az Egyesült Államokban másképpen látják a helyzetet, Washingtonban az a vélemény, hogy Oroszország is készen áll a háború lezárását előkészítő tárgyalásokra és a háború befejezésére. Kiemelte, hogy az egyet nem értés ellenére támogatják a Fehér Ház erőfeszítéseit a konfliktus lezárására. Zelenszkij azt is elmondta, hogy néhány kérdésben még vannak vitáik a nyugati nagyhatalommal, ilyen például az orosz befagyasztott vagyon is. Az ukrán elnök szerint, ha mindenki betartaná az orosz szankciós intézkedéseket, akkor Moszkva nagyon súlyos gazdasági válsággal szembesülne.

Ha Putyin most lelassítja ezt a diplomáciai hullámot, és ez most a legnagyobb az utóbbi időben, akkor az Egyesült Államok nagyobb nyomást fog gyakorolni rájuk

– tette hozzá.

December 15-én az ukrán és az amerikai delegáció tagjai Berlinben tartottak megbeszélést, ekkor már a lehetséges újjáépítésről is tárgyaltak, bár részleteket nem árulhatnak el. Az egyik legnagyobb kérdést a Donbasz sorsa jelenti, mivel az ukránok elutasítják az oroszok igényét, hogy Donyeck megye egészét megkapják, de az Egyesült Államok igyekszik valahogy kompromisszumot keresni ebben.

Címlapkép forrása: Florian Gaertner/Photothek via Getty Images