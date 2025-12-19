Béketárgyalások: ez aztán a fordulat!

Az ukrán béketárgyalók pénteken új tárgyalási fordulót kezdenek az amerikai féllel az Oroszországgal folytatott háború lezárására vonatkozó javaslatokról – jelentette be pénteken Rustem Umerov, a kijevi küldöttség vezetője.

Umerov, aki az Egyesült Államokban tartózkodik a tárgyalásokon, a Telegram üzenetküldő alkalmazásban azt is elmondta, hogy Kijev európai partnerei részt vesznek a tárgyalásokon.

„Konstruktívan gondolkodunk. Már folytattunk előzetes konzultációkat európai kollégáinkkal, és további megbeszélésekre készülünk az amerikai féllel” – mondta Umerov. „... Ukrajna biztonságát megbízhatóan és hosszú távon garantálni kell.”

