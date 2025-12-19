Bemondta Marco Rubio: ezért nem ér véget az ukrajnai háború

Marco Rubio amerikai külügyminiszter hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok rengeteg időt és energiát fektetett abba, hogy megpróbálja lezárni az ukrajnai háborút.

Nem véletlen, hogy ez a háború még nem ért véget... ez nem a mi háborúnk

– tette hozzá.

Elmondása szerint az amerikaiak azt a visszajelzést kapták, hogy

csak egyetlen olyan ország létezik a világon, amely valóban képes mindkét féllel beszélni – ez pedig az Egyesült Államok.

Rubio szerint a végső kérdés az, hogy milyen megállapodás az, amellyel Ukrajna együtt tud élni, és amellyel Oroszország együtt tud élni. Ugyanakkor hangsúlyozta:

egyik fél sem mutat hajlandóságot a megadásra a közeljövőben,

és „végső soron a döntés Ukrajna és Oroszország kezében van”.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images