Bemondta Marco Rubio: ezért nem ér véget az ukrajnai háború
Portfolio
Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint mindössze „egyetlen ország van a Földön”, amely képes közvetíteni Oroszország és Ukrajna között, ez pedig az Egyesült Államok. A politikus szerint egyik fél sem mutat hajlandóságot a megadásra a közeljövőben, írja a Sky News.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok rengeteg időt és energiát fektetett abba, hogy megpróbálja lezárni az ukrajnai háborút.

Nem véletlen, hogy ez a háború még nem ért véget... ez nem a mi háborúnk

– tette hozzá.

Elmondása szerint az amerikaiak azt a visszajelzést kapták, hogy

csak egyetlen olyan ország létezik a világon, amely valóban képes mindkét féllel beszélni – ez pedig az Egyesült Államok.

Rubio szerint a végső kérdés az, hogy milyen megállapodás az, amellyel Ukrajna együtt tud élni, és amellyel Oroszország együtt tud élni. Ugyanakkor hangsúlyozta:

egyik fél sem mutat hajlandóságot a megadásra a közeljövőben,

és „végső soron a döntés Ukrajna és Oroszország kezében van”.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

