Elárulta Putyin, hogy szerinte pontosan miről szól az ukrajnai háború
Portfolio
Megtartott a szokásos éves nyilvános beszélgetését az orosz államfő, amelyen a lakossági kérdésekre válaszol. Az Ukrajnában vívott háború is szóba került – írja a TASzSz.

Nem mi harcolunk ellenetek. Ti harcoltok ellenünk, az ukrán nacionalisták kezeivel. Teljesen világos, hogy képességeink egyesítésével és kiegészítésével virágozni fogunk, ahelyett, hogy egymással harcolnánk, ahogy Önök teszik az Oroszországgal való kapcsolataikban

– mondta el az orosz elnök.

Visszatérő orosz kormányzati narratíva, hogy a háború, amit ők „különleges katonai műveletnek” neveznek, valójában nem is Moszkva hibája, hanem a Nyugat erőszakolta ki. Ezekkel a mondatokkal ismételten ezt igyekszik megerősíteni.

A 4 óra 27 percen keresztül zajló eseményen Putyin számos más kérdésre is válaszolt. Másik hangzatos kijelentése az volt, hogy „

hajlandóak” abbahagyni az Ukrajna elleni csapásokat, amennyiben Kijevben elnökválasztást tartanak.

Szerinte ezzel válhat „legitimmé” a kormány. Ez szintén olyan kijelentés, amelyet már régóta hangoztat a Kreml. Ez ahhoz kapcsolódik, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mandátuma eredetileg 2024-ben lejárt volna, és ekkor választást kellett volna kiírni az országban. A 2022 februári orosz katonai invázió miatt bevetetett különleges jogrend viszont nem teszi ezt lehetővé, az alkotmányba van foglalva, hogy ilyen rendkívüli körülmények között nem lehet megtartani az eseményt. Az orosz vezetés mindezt úgy értelmezi, hogy ezzel „illegitimmé” vált az ukrán vezető.

Donald Trump amerikai elnök újabban szintén elkezdett nyomást gyakorolni Kijevre, hogy tartsanak választást, kisebb meglepetésre ebbe Zelenszkij is beleegyezett. Putyin szerint Oroszországban „5-10 millió ukrán él”, akiknek „joguk van szavazni a választáson”.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

