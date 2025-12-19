  • Megjelenítés
Megdöbbentő kijelentést tett Trump – Nyakunkon az újabb pusztító háború?
Globál

Megdöbbentő kijelentést tett Trump – Nyakunkon az újabb pusztító háború?

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök szerint nem zárható ki egy háború Venezuelával, miközben az Egyesült Államok új szankciókkal és tengeri blokáddal fokozza a nyomást Nicolás Maduro kormányára - írja az NBC News.

Donald Trump amerikai elnök az NBC Newsnak adott telefoninterjúban közölte, hogy

nem zárja ki a Venezuelával szembeni háborút.

Arra a kérdésre, hogy elképzelhetőnek tart-e egy háborút Venezuelával, így felelt:

Nem, nem zárom ki.

Még több Globál

Veszélyes megállapodás született Brüsszelben - Most reagált rá Ukrajna

Bemondta Marco Rubio: ezért nem ér véget az ukrajnai háború

Döntöttek Brüsszelben Ukrajna pénzeléséről, kulcsfontosságú béketárgyalás a láthatáron – Háborús híreink pénteken

Trump kedden blokádot rendelt el a Venezuelába érkező és onnan induló, már korábban szankciókkal sújtott olajszállító tankerhajók ellen. Ezzel tovább fokozta a nyomást Nicolás Maduro venezuelai elnökre. Az Egyesült Államok nem sokkal korábban egy Venezuela közelében elfogott olajszállító hajót is lefoglalt.

Az elnök megerősítette, hogy

a jövőben további tankerhajók lefoglalására is sor kerülhet.

Arra a kérdésre, hogy ez mikor történhet meg, Trump így válaszolt:

Attól függ. Ha elég ostobák ahhoz, hogy hajózzanak, akkor egyenesen valamelyik kikötőnkbe fognak hajózni.

Trump nem kívánta egyértelműen elárulni, hogy Maduro eltávolítása-e a végső célja. Annyit mondott: "Pontosan tudja, mit akarok. Jobban tudja, mint bárki más."

Az interjúban szóba került a katonáknak ígért, egyszeri 1776 dolláros juttatás is, amelyet az ország közel 250 évvel ezelőtti alapítására emlékezve hirdetett meg. Trump szerint a kifizetések "nagyon hamar", néhány napon belül megkezdődnek. Az elnök azt állította, hogy a juttatásokat vámbevételekből fedezik. Egy magas rangú kormányzati tisztviselő ugyanakkor közölte: a mintegy 2,6 milliárd dolláros költséget valójában a katonai lakhatási alapokból finanszírozzák.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

A jövőtervezés felesleges?

Egy valamit biztosan megtanulhattunk a történelemből: azok, akik a jövőt akarják megjósolni, mindig tévednek. Hogy hogyan és mennyire, az változó, de az garantált, hogy hatalmas hibát fogunk e

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kimondta Zelenszkij: ez lehet a következő ország, amit megtámadnak az oroszok, ha Ukrajna veszít
Uniós csúcs: a kecske is beteges, a káposzta is összefonnyadt, de született egy veszélyes megállapodás
Magyarország buktathatja el, amire Ukrajna évek óta vár
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility