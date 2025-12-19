Megdöbbentő kijelentést tett Trump – Nyakunkon az újabb pusztító háború?

Donald Trump amerikai elnök az NBC Newsnak adott telefoninterjúban közölte, hogy

nem zárja ki a Venezuelával szembeni háborút.

Arra a kérdésre, hogy elképzelhetőnek tart-e egy háborút Venezuelával, így felelt:

Nem, nem zárom ki.

Trump kedden blokádot rendelt el a Venezuelába érkező és onnan induló, már korábban szankciókkal sújtott olajszállító tankerhajók ellen. Ezzel tovább fokozta a nyomást Nicolás Maduro venezuelai elnökre. Az Egyesült Államok nem sokkal korábban egy Venezuela közelében elfogott olajszállító hajót is lefoglalt.

Az elnök megerősítette, hogy

a jövőben további tankerhajók lefoglalására is sor kerülhet.

Arra a kérdésre, hogy ez mikor történhet meg, Trump így válaszolt:

Attól függ. Ha elég ostobák ahhoz, hogy hajózzanak, akkor egyenesen valamelyik kikötőnkbe fognak hajózni.

Trump nem kívánta egyértelműen elárulni, hogy Maduro eltávolítása-e a végső célja. Annyit mondott: "Pontosan tudja, mit akarok. Jobban tudja, mint bárki más."

Az interjúban szóba került a katonáknak ígért, egyszeri 1776 dolláros juttatás is, amelyet az ország közel 250 évvel ezelőtti alapítására emlékezve hirdetett meg. Trump szerint a kifizetések "nagyon hamar", néhány napon belül megkezdődnek. Az elnök azt állította, hogy a juttatásokat vámbevételekből fedezik. Egy magas rangú kormányzati tisztviselő ugyanakkor közölte: a mintegy 2,6 milliárd dolláros költséget valójában a katonai lakhatási alapokból finanszírozzák.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images