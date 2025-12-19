  • Megjelenítés
Veszélyes megállapodás született Brüsszelben - Most reagált rá Ukrajna
Globál

Veszélyes megállapodás született Brüsszelben - Most reagált rá Ukrajna

Portfolio
Ukrajna szerint nem elegendő a 90 milliárd eurós uniós hitel, és Európát a vereség kockázataira figyelmezteti. Az EU által a mai hajnali órákban jóváhagyott, Ukrajna védelmét szolgáló 90 milliárd eurós kölcsön nem fedezi az ország teljes pénzügyi szükségleteit – figyelmeztetett az ukrán pénzügyminiszter a Sky News szerint.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a több mint 16 órán át húzódó brüsszeli csúcs végén az uniós vezetők elkerülték a nyílt kudarcot, de csak egy senkit sem lelkesítő kompromisszum árán: a Mercosur-megállapodás aláírása elcsúszott, az orosz vagyonra épített nagy terv megbukott, Ukrajna finanszírozását pedig egy átmeneti, közös 90 milliárd eurós hitelfelvétellel mentették meg.

Szerhij Marcsenko szerint az Európai Unió friss döntése értelmében megszavazott hitel

messze nem elegendő ahhoz, hogy kielégítse az ország teljes finanszírozási igényét.

Az ukrán pénzügyminiszter arra szólította fel a partnereket, hogy folytassák a munkát egy úgynevezett jóvátételi hitel kidolgozásán, amelyet a szövetséges országokban befagyasztott orosz vagyon fedezne.

Még több Globál

Megdöbbentő kijelentést tett Trump – Nyakunkon az újabb pusztító háború?

Bemondta Marco Rubio: ezért nem ér véget az ukrajnai háború

Döntöttek Brüsszelben Ukrajna pénzeléséről, kulcsfontosságú béketárgyalás a láthatáron – Háborús híreink pénteken

A jóvátételi hitel egy rendszerszintű, hosszú távú megoldás. Biztosítaná a fenntartható védelmi képességeket, és megvédené Európát a jövőbeli konfliktusoktól” – idézte Marcsenkót az ukrán pénzügyminisztérium G7-országoknak küldött közleménye.

Hozzátette:

Európa számára egy esetleges ukrán vereség kockázatai messze meghaladják a jóvátételi mechanizmus bevezetésével járó kockázatokat.

Kapcsolódó cikkünk

Döntöttek Brüsszelben Ukrajna pénzeléséről, kulcsfontosságú béketárgyalás a láthatáron – Háborús híreink pénteken

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

A jövőtervezés felesleges?

Egy valamit biztosan megtanulhattunk a történelemből: azok, akik a jövőt akarják megjósolni, mindig tévednek. Hogy hogyan és mennyire, az változó, de az garantált, hogy hatalmas hibát fogunk e

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kimondta Zelenszkij: ez lehet a következő ország, amit megtámadnak az oroszok, ha Ukrajna veszít
Uniós csúcs: a kecske is beteges, a káposzta is összefonnyadt, de született egy veszélyes megállapodás
Magyarország buktathatja el, amire Ukrajna évek óta vár
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility