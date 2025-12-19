Veszélyes megállapodás született Brüsszelben - Most reagált rá Ukrajna

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a több mint 16 órán át húzódó brüsszeli csúcs végén az uniós vezetők elkerülték a nyílt kudarcot, de csak egy senkit sem lelkesítő kompromisszum árán: a Mercosur-megállapodás aláírása elcsúszott, az orosz vagyonra épített nagy terv megbukott, Ukrajna finanszírozását pedig egy átmeneti, közös 90 milliárd eurós hitelfelvétellel mentették meg.
Szerhij Marcsenko szerint az Európai Unió friss döntése értelmében megszavazott hitel
messze nem elegendő ahhoz, hogy kielégítse az ország teljes finanszírozási igényét.
Az ukrán pénzügyminiszter arra szólította fel a partnereket, hogy folytassák a munkát egy úgynevezett jóvátételi hitel kidolgozásán, amelyet a szövetséges országokban befagyasztott orosz vagyon fedezne.
„A jóvátételi hitel egy rendszerszintű, hosszú távú megoldás. Biztosítaná a fenntartható védelmi képességeket, és megvédené Európát a jövőbeli konfliktusoktól” – idézte Marcsenkót az ukrán pénzügyminisztérium G7-országoknak küldött közleménye.
Hozzátette:
Európa számára egy esetleges ukrán vereség kockázatai messze meghaladják a jóvátételi mechanizmus bevezetésével járó kockázatokat.
