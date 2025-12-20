Egyértelmű állást foglalt Zelenszkij: egy asztalhoz kellene ülnie Európának Vlagyimir Putyinnal?

Moszkva szinte folyamatosan drón- és rakétatámadásokat indít a dél-ukrajnai térség ellen. Itt működnek azok a kikötők, amelyek Ukrajna külkereskedelmét és üzemanyag-ellátását biztosítják. A csapások azóta erősödtek fel különösen, hogy az Egyesült Államok diplomáciai tárgyalásokat kezdett a háború lezárásáról: az amerikai küldöttek pénteken Ukrajnával, szombaton pedig Oroszországgal egyeztettek.
Oroszország célja a káosz és a morális nyomásgyakorlás a téli időszakban – hogy ne legyen üzemanyag, élelmiszer, és gondok legyenek a gyógyszerellátással
– mondta Zelenszkij kijevi sajtótájékoztatóján.
A szombati támadás a Pivdennij kikötő tárolóit érte. Ez közvetlenül azután történt, hogy az előző napi csapás nyolc ember halálát okozta, és legalább harmincan megsérültek. A genfi székhelyű Allseeds növényolaj-gyártó közölte, hogy három napraforgóolaj-tartálya is lángra kapott, egy dolgozójuk életét vesztette, kettő pedig megsérült.
Csütörtök óta az orosz erők legalább ötször támadták a Dnyeszter folyón átívelő hidat Majaki falunál – közölte Olekszij Kuleba ukrán miniszterelnök-helyettes. A híd a Moldova felé vezető fő útvonalként szolgál, ám jelenleg nem járható.
Ezen az útvonalon érkezik Ukrajna üzemanyag-ellátásának mintegy 40 százaléka.
Az ukrán hatóságok ideiglenes pontonhidat állítottak fel, és más régiókon keresztül szervezték át a logisztikát.
A háború súlypontja Odessza felé tolódhatott
– mondta Kuleba, hozzátéve, hogy a támadások akár fokozódhatnak, mivel Oroszország Ukrajna gazdaságát igyekszik aláásni.
A múlt héten az egyik eddigi legnagyobb orosz légitámadás sújtotta a fekete-tengeri régiót. Több energetikai létesítmény megrongálódott, Odesszában pedig százezrek maradtak napokig áram nélkül.
Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban megfogadta, hogy elvágja Ukrajna kijáratát a Fekete-tengerhez. Ezt válaszul mondta azokra a közelmúltbeli ukrán dróntámadásokra, amelyek Moszkva szankciókat megkerülő "árnyékflottájának" tankereit célozták.
Zelenszkij emellett hangsúlyozta, hogy
Ukrajnának és európai szövetségeseinek támogatniuk kell a jelenlegi, amerikai vezetésű béketárgyalásokat.
Emmanuel Macron francia elnök felvetésére reagálva – miszerint Európának közvetlen tárgyalásokat kellene kezdenie Oroszországgal, amennyiben az amerikai erőfeszítés kudarcot vall – Zelenszkij azt mondta: "érdemes küzdeni" a jelenlegi formátumért, de
ha nem működik, mindannyian más lehetőségeken fogunk gondolkodni.
Címlapkép forrása: MTI
