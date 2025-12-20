  • Megjelenítés
Egyértelmű állást foglalt Zelenszkij: egy asztalhoz kellene ülnie Európának Vlagyimir Putyinnal?
Portfolio
Oroszország megpróbálja elvágni Ukrajnát a Fekete-tengertől, miközben napok óta fokozott légicsapások érik az odesszai kikötőket és energetikai létesítményeket, illetve a Moldova felé vezető kulcsfontosságú útvonalakat – jelentette ki Volodimir Zelenszkij szombaton a Reuters tudósítása szerint. Az ukrán elnök reagált francia kollégája, Emmanuel Macron szavaira is, aki potenciális orosz-európai béketárgyalásokról beszélt.

Moszkva szinte folyamatosan drón- és rakétatámadásokat indít a dél-ukrajnai térség ellen. Itt működnek azok a kikötők, amelyek Ukrajna külkereskedelmét és üzemanyag-ellátását biztosítják. A csapások azóta erősödtek fel különösen, hogy az Egyesült Államok diplomáciai tárgyalásokat kezdett a háború lezárásáról: az amerikai küldöttek pénteken Ukrajnával, szombaton pedig Oroszországgal egyeztettek.

Oroszország célja a káosz és a morális nyomásgyakorlás a téli időszakban – hogy ne legyen üzemanyag, élelmiszer, és gondok legyenek a gyógyszerellátással

– mondta Zelenszkij kijevi sajtótájékoztatóján.

A szombati támadás a Pivdennij kikötő tárolóit érte. Ez közvetlenül azután történt, hogy az előző napi csapás nyolc ember halálát okozta, és legalább harmincan megsérültek. A genfi székhelyű Allseeds növényolaj-gyártó közölte, hogy három napraforgóolaj-tartálya is lángra kapott, egy dolgozójuk életét vesztette, kettő pedig megsérült.

Csütörtök óta az orosz erők legalább ötször támadták a Dnyeszter folyón átívelő hidat Majaki falunál – közölte Olekszij Kuleba ukrán miniszterelnök-helyettes. A híd a Moldova felé vezető fő útvonalként szolgál, ám jelenleg nem járható.

Ezen az útvonalon érkezik Ukrajna üzemanyag-ellátásának mintegy 40 százaléka.

Az ukrán hatóságok ideiglenes pontonhidat állítottak fel, és más régiókon keresztül szervezték át a logisztikát.

A háború súlypontja Odessza felé tolódhatott

– mondta Kuleba, hozzátéve, hogy a támadások akár fokozódhatnak, mivel Oroszország Ukrajna gazdaságát igyekszik aláásni.

A múlt héten az egyik eddigi legnagyobb orosz légitámadás sújtotta a fekete-tengeri régiót. Több energetikai létesítmény megrongálódott, Odesszában pedig százezrek maradtak napokig áram nélkül.

Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban megfogadta, hogy elvágja Ukrajna kijáratát a Fekete-tengerhez. Ezt válaszul mondta azokra a közelmúltbeli ukrán dróntámadásokra, amelyek Moszkva szankciókat megkerülő "árnyékflottájának" tankereit célozták.

Zelenszkij emellett hangsúlyozta, hogy

Ukrajnának és európai szövetségeseinek támogatniuk kell a jelenlegi, amerikai vezetésű béketárgyalásokat.

Emmanuel Macron francia elnök felvetésére reagálva – miszerint Európának közvetlen tárgyalásokat kellene kezdenie Oroszországgal, amennyiben az amerikai erőfeszítés kudarcot vall – Zelenszkij azt mondta: "érdemes küzdeni" a jelenlegi formátumért, de

ha nem működik, mindannyian más lehetőségeken fogunk gondolkodni.

Zelenszkij: rendkívül súlyos a helyzet

Címlapkép forrása: MTI

