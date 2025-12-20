Ezeket a karácsonyi filmeket keresik az ünnep előtt - a számok arról árulkodnak, új kedvence lehet a magyaroknak

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Karácsonykor a legtöbbeknél általában jól megszokott családi hagyományok határozzák meg, mi lesz a program az ünnepek során. Egy-egy karácsonyi film megnézése az ünnepek alatt, vagy akár már azt megelőzően, sokak számára meghozzák a hangulatot, sokan minden évben újra és újra visszatérnek a számukra legkedvesebbekhez. A Google Trends adatai alapján megnéztük, hogyan alakult idén a karácsonyi filmek iránti érdeklődés az interneten.

A karácsonyi filmek sokak számára az ünnepi rituálé részét jelentik

A karácsonyi filmek sok családban ugyanúgy visszatérő ünnepi rituálénak számítanak, mint a fadíszítés, vagy a közös, ünnepi vacsora. Sokak számára gyakran ugyanazon filmek újranézése hozza el az ünnepi hangulatot és vannak, akik már a karácsonyi időszak előtt hónapokkal elkezdik őket nézni. A filmek fontosságát jól mutatja például egy 2025-ös angliai felmérés is, amelyben

a válaszadók 57%-a a karácsonyi film- és tévénézést a legfontosabb ünnepi tradíciók közé sorolta

– nagyjából egy szinten említve a dekorálással és a rokonlátogatással.

Tovább erősíti ezt az értelmezést az is, hogy a Nielsen amerikai adatai szerint általában rendre a karácsonyi az egyik legerősebb időszak a nézettség tekintetében az egész évben, ilyenkor szinte az összes csatornán karácsonyi filmek mennek a TV-ben.

Sokan keresték a Google-ben a karácsonyi filmeket

A Google Trends adatai alapján nemrég megvizsgáltuk, hogy a Google idén bemutatott új képgeneráló AI-modellje, a Nano Banana Pro mennyire foglalkoztatta az internetezőket, valamint legutóbbi cikkünkben azt néztük meg, hogy a karácsony előtt évről-évre visszatérő, műfenyő-kérdés mennyire jelenik meg a keresésekben.

A Google Trends adatait elnézve, a "karácsonyi filmek" keresési kifejezés felfutása már jóval karácsony előtt, november elején elkezdődött Magyarországon, majd fokozatosan nőtt a érdeklődés, ahogy egyre többen kezdtek az ünnepre hangolódni. Az is látszik a keresési adatok alapján, hogy a legtöbben hétvégente keresnek rá a karácsonyi filmekre.

Kép forrása: Google Trends

Vannak azonban országok, ahol még korábban elkezdődik a karácsonyi filmek iránti érdeklődés erősödése. Az Egyesült Államokban

már október elején látszik az emelkedés a "christmas movies" keresési kifejezés esetén.

Kép forrása: Google Trends

Tovább vizsgálva a filmek iránti érdeklődés alakulását, igyekeztünk kiválasztani a legnépszerűbb karácsonyi alkotásokat, hogy képet kaphassunk az internetezők preferenciáiról a Google-keresések alapján. Ezért, a következő filmek témaköreit (minden hozzájuk kapcsolódó keresési kifejezés ide tartozik) vizsgáltuk meg:

Reszkessetek betörők (1990),

A Grincs, aki ellopta a karácsonyt (2000),

A Grincs (a 2018-as animációs változat)

Télapu (1994)

Drágán add az életed! (1988).

Magyarországon

az elmúlt 90 napban a Grincs, 2018-ban megjelent animációsfilm-feldolgozása mozgatta meg leginkább az internetezőket,

megelőzve az elmúlt hetekben a minden évben rengeteg embert a tévé elé szögező Reszkessetek betörőket, valamint a Grincs 2000-es, Jim Carey főszereplésével kiadott változatát is.

Kép forrása: Google Trends

Mint az köztudott, a Reszkessetek betörők hazánkban örök klasszikusnak számít a karácsonyi filmek terén, így az nem meglepő, hogy az elmúlt 5 év adatai alapján minden évben ez a film dominálta a kereséseket karácsony idején. Ehhez viszont hozzá kell tenni, hogy

az 1990-es karácsonyi vígjáték iránt érdeklődés mindig december 24-én ugrik meg drasztikusan a többi filmhez képest.

Kép forrása: Google Trends

Ha térképen vizsgáljuk az adatokat, látható az országban az elmúlt hetekben

a legtöbb vármegyében a 2018-as Grincs animációs film uralta a kereséseket.

Kép forrása: Google Trends

Az Egyesült Államokban a Reszkessetek betörők idén is nagy érdeklődésnek örvend a Google-ben, a vizsgált karácsonyi filmek közül arra kerestek rá eddig legnagyobb arányban az internetezők.

Kép forrása: Google Trends

Ez a tendencia jellemzi a globális kereséseket is:

összességében az elmúlt 90 napban a Reszkessetek betörők mozgatta meg leginkább a Google-felhasználókat világszerte.

A térképes nézeten jól látszik, hogy a világ legtöbb országában ez a karácsonyi film érdekelte leginkább az embereket az ünnepi készülődés idején.

Kép forrása: Google Trends

Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio