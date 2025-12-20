Ezeket a karácsonyi filmeket keresik az ünnep előtt - a számok arról árulkodnak, új kedvence lehet a magyaroknak

A karácsonyi filmek sokak számára az ünnepi rituálé részét jelentik
A karácsonyi filmek sok családban ugyanúgy visszatérő ünnepi rituálénak számítanak, mint a fadíszítés, vagy a közös, ünnepi vacsora. Sokak számára gyakran ugyanazon filmek újranézése hozza el az ünnepi hangulatot és vannak, akik már a karácsonyi időszak előtt hónapokkal elkezdik őket nézni. A filmek fontosságát jól mutatja például egy 2025-ös angliai felmérés is, amelyben
a válaszadók 57%-a a karácsonyi film- és tévénézést a legfontosabb ünnepi tradíciók közé sorolta
– nagyjából egy szinten említve a dekorálással és a rokonlátogatással.
Tovább erősíti ezt az értelmezést az is, hogy a Nielsen amerikai adatai szerint általában rendre a karácsonyi az egyik legerősebb időszak a nézettség tekintetében az egész évben, ilyenkor szinte az összes csatornán karácsonyi filmek mennek a TV-ben.
Sokan keresték a Google-ben a karácsonyi filmeket
A Google Trends adatai alapján nemrég megvizsgáltuk, hogy a Google idén bemutatott új képgeneráló AI-modellje, a Nano Banana Pro mennyire foglalkoztatta az internetezőket, valamint legutóbbi cikkünkben azt néztük meg, hogy a karácsony előtt évről-évre visszatérő, műfenyő-kérdés mennyire jelenik meg a keresésekben.
A Google Trends adatait elnézve, a "karácsonyi filmek" keresési kifejezés felfutása már jóval karácsony előtt, november elején elkezdődött Magyarországon, majd fokozatosan nőtt a érdeklődés, ahogy egyre többen kezdtek az ünnepre hangolódni. Az is látszik a keresési adatok alapján, hogy a legtöbben hétvégente keresnek rá a karácsonyi filmekre.
Vannak azonban országok, ahol még korábban elkezdődik a karácsonyi filmek iránti érdeklődés erősödése. Az Egyesült Államokban
már október elején látszik az emelkedés a "christmas movies" keresési kifejezés esetén.
Tovább vizsgálva a filmek iránti érdeklődés alakulását, igyekeztünk kiválasztani a legnépszerűbb karácsonyi alkotásokat, hogy képet kaphassunk az internetezők preferenciáiról a Google-keresések alapján. Ezért, a következő filmek témaköreit (minden hozzájuk kapcsolódó keresési kifejezés ide tartozik) vizsgáltuk meg:
- Reszkessetek betörők (1990),
- A Grincs, aki ellopta a karácsonyt (2000),
- A Grincs (a 2018-as animációs változat)
- Télapu (1994)
- Drágán add az életed! (1988).
Magyarországon
az elmúlt 90 napban a Grincs, 2018-ban megjelent animációsfilm-feldolgozása mozgatta meg leginkább az internetezőket,
megelőzve az elmúlt hetekben a minden évben rengeteg embert a tévé elé szögező Reszkessetek betörőket, valamint a Grincs 2000-es, Jim Carey főszereplésével kiadott változatát is.
Mint az köztudott, a Reszkessetek betörők hazánkban örök klasszikusnak számít a karácsonyi filmek terén, így az nem meglepő, hogy az elmúlt 5 év adatai alapján minden évben ez a film dominálta a kereséseket karácsony idején. Ehhez viszont hozzá kell tenni, hogy
az 1990-es karácsonyi vígjáték iránt érdeklődés mindig december 24-én ugrik meg drasztikusan a többi filmhez képest.
Ha térképen vizsgáljuk az adatokat, látható az országban az elmúlt hetekben
a legtöbb vármegyében a 2018-as Grincs animációs film uralta a kereséseket.
Az Egyesült Államokban a Reszkessetek betörők idén is nagy érdeklődésnek örvend a Google-ben, a vizsgált karácsonyi filmek közül arra kerestek rá eddig legnagyobb arányban az internetezők.
Ez a tendencia jellemzi a globális kereséseket is:
összességében az elmúlt 90 napban a Reszkessetek betörők mozgatta meg leginkább a Google-felhasználókat világszerte.
A térképes nézeten jól látszik, hogy a világ legtöbb országában ez a karácsonyi film érdekelte leginkább az embereket az ünnepi készülődés idején.
Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
