  • Megjelenítés
Jöhet az új elnökválasztás Ukrajnában, de van egy nagy csavar a történetben
Globál

Jöhet az új elnökválasztás Ukrajnában, de van egy nagy csavar a történetben

Portfolio
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az orosz megszállás alatt álló területeken a biztonsági kockázatok miatt jelenleg nem lehet választásokat tartani.

Az ukrán elnök szombaton kijelentette, hogy

az ország orosz megszállás alatt lévő régióiban nem adottak a feltételek a választások lebonyolításához.

Mint mondta, szavazást csak akkor lehet tartani, ha biztosítottak a megfelelő biztonsági körülmények.

Zelenszkij arról is beszámolt, hogy a külügyminiszter megkezdte a külföldön élő ukrán állampolgárok szavazásához szükséges infrastruktúra előkészítését, hogy számukra is garantálni lehessen a választásokon való részvételt.

Még több Globál

Küszöbön az újabb háború: hatalmas katasztrófa lehet, ha ezt meglépi Trump

Olajfúrótornyot találtak el az ukrán drónok, ma folytatódnak a béketárgyalások - Háborús híreink szombaton

Zelenszkij: rendkívül súlyos a helyzet

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Érik egy visszaszállás a MARA-ba, bár nehezen tudom számozni a grafikont, mert a sok ABC szerkezeten nem látszik, hogy melyik milyen idősíkon ABC, és melyik melyiknek a része. Egyszer majd letisz

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

KonyhaKontrolling

A jövőtervezés felesleges?

Egy valamit biztosan megtanulhattunk a történelemből: azok, akik a jövőt akarják megjósolni, mindig tévednek. Hogy hogyan és mennyire, az változó, de az garantált, hogy hatalmas hibát fogunk e

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Nagyobb volt, mint egy második világháborús óriáscsatahajó, mára egy sem maradt belőle - Mi történt a világ legnagyobb tengeralattjárójával?
Amerika véres bosszút fogadott: megindultak az F-15-ösök és az A-10-es vadászgépek
Kimondta Zelenszkij: ez lehet a következő ország, amit megtámadnak az oroszok, ha Ukrajna veszít
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility