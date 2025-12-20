Olajfúrótornyot találtak el az ukrán drónok, ma folytatódnak a béketárgyalások - Háborús híreink szombaton

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Folytatódnak a háború lezárását célzó tárgyalások: Vlagyimir Putyin orosz elnök különmegbízottja, Kirill Dmitrijev szombaton Miamiban találkozik Donald Trump amerikai elnök küldöttével, Steve Witkoffal, valamint Trump vejével, Jared Kushnerrel- - írta a Reuters. Orosz ballisztikus rakéták csapást mértek Odessza Pivdennij kikötőjére, legalább hét ember meghalt, tizenöt megsebesült. Ukrajna arról számolt be, hogy a drónjaik találatot értek a Lukoil tulajdonában lévő Filanovszkij olajfúrótornyon, valamint egy katonai járőrhajón a Kaszpi-tengeren.

Péntek este orosz ballisztikus rakéták csapódtak be Odessza kikötői infrastruktúrájába; a támadás hét halálos áldozatot és tizenöt sebesültet követelt – közölte a Telegramon Olekszij Kuleba miniszterelnök-helyettes és Oleh Kiper, Odessza megye kormányzója. A csapás a Pivdennij kikötőt érte, amely a térség három nagy kikötőjének egyike.

Odessza, amely kulcsszerepet játszik az ukrán gabonaexportban, a 2022 februárjában indult orosz invázió óta rendszeresen célpont. Az elmúlt napokban a támadások felerősödtek, gyakran elhúzódó, kiterjedt áramkimaradásokat okozva. Csütörtökön Odesszától délnyugatra megsérült egy híd, amely a várost a dunai Reni kikötővel összekötő egyik fő útvonal része; ez megnehezítette az átkelést a moldovai és a román határon. A kormány közúti és vasúti kerülőutakon dolgozik, Moldovában pedig ideiglenes táborokat állítottak fel a határátkelőknél a várakozó utasok ellátására.

Ezzel párhuzamosan folytatódnak a háború lezárását célzó tárgyalások. Vlagyimir Putyin különmegbízottja, Kirill Dmitrijev szombaton Miamiban találkozik Donald Trump küldöttével, Steve Witkoffal, valamint Trump vejével, Jared Kushnerrel. A találkozó a hét elején Berlinben tartott ukrán–európai egyeztetések folytatása, orosz források szerint

azonban háromoldalú megbeszélést az ukrán féllel nem terveznek.

Marco Rubio külügyminiszter pénteken arról beszélt, hogy

a tárgyalásokon történt némi előrelépés, de még sok a teendő.

Hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok nem kényszerítheti sem Ukrajnát, sem Oroszországot megállapodásra; ehhez mindkét félnek valódi szándékkal kell tárgyalnia. Washington jelenleg abban próbál segíteni, hogy feltárja, van-e olyan közös nevező, amelyen a felek megegyezhetnek. Tegnap az is kiderült, hogy Kijev európai partnerei részt vesznek a tárgyalásokon.

Vlagyimir Putyin éves sajtótájékoztatóján nem mutatott kompromisszumkészséget. Megerősítette, hogy Oroszország feltételei 2024 júniusa óta változatlanok: Ukrajna mondjon le a NATO-tagságról, és vonja ki erőit a négy, Moszkva által annektáltnak tekintett régióból. Kijev álláspontja szerint nem mond le olyan területekről, amelyeket az orosz hadsereg közel négy év alatt sem tudott teljesen elfoglalni.

Az amerikai hírszerzés továbbra is arra figyelmeztet, hogy Putyin végső célja egész Ukrajna bekebelezése, ami ellentmond egyes washingtoni tisztviselők derűlátó nyilatkozatainak.

