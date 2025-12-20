Páros lábbal szállt bele az európai béketervbe Putyin embere: ez arcátlan fenyegetés!

Nem annyira biztonságról, mint inkább egy újabb szemtelen, mondhatni arcátlan kísérletről van szó, amellyel katonai ellenőrzést akarnak megvalósítani Ukrajna területén, amely ugródeszka lenne Oroszország fenyegetéséhez
- jelentette ki Lavrov.
Lavrov, aki az Oroszország-Afrika Partnerségi Fórum második külügyminiszteri tanácskozásán vett részt az egyiptomi fővárosban, az értekezlet eredményeit összegezve közölte: Oroszország és az afrikai országok közös közleményben erősítették meg, hogy minél előbb rendezni kell a palesztin kérdést.
Világosan megerősítettük közös álláspontunkat azzal kapcsolatban, hogy az ENSZ vonatkozó határozataival teljes összhangban minél előbb rendezni kell a palesztin problémát
- mondta az orosz külügyminiszter.
A tanácskozáson, amelyen Lavrov mellett több mint ötven afrikai ország és több regionális szervezet képviselője vett részt, az orosz külügyminiszter közölte, hogy az orosz-afrikai partnerség fokozatosan fejlődik minden területen. Hozzátette: folytatódik a tartalmas, hiteles politikai párbeszéd, a felső és a legfelsőbb szinteken egyaránt.
Oroszország nagy figyelmet szentel az afrikai kontinens biztonsági kérdéseinek - mondta Lavrov. Hozzátette, ez a feltétele a töretlen társadalmi-gazdasági fejlődésnek. Oroszország mint az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagja jelentős részt vállal a konfliktusok rendezésében és megelőzésében Afrikában, támogatja az afrikai országokat a nemzetbiztonság erősítésében, az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos kihívások legyőzésében, a terrorizmus és a szélsőségesség elleni harcban, valamint a környezeti katasztrófák és a nagyobb járványok elleni küzdelemben - szögezte le az orosz külügyminiszter.
Az Oroszország-Afrikai Partnerségi Fórum első tanácskozását 2024-ben tartották Szocsiban.
