  • Megjelenítés
Páros lábbal szállt bele az európai béketervbe Putyin embere: ez arcátlan fenyegetés!
Globál

Páros lábbal szállt bele az európai béketervbe Putyin embere: ez arcátlan fenyegetés!

MTI
|
Portfolio
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szombaton Kairóban bírálta a többnemzetiségű erő Ukrajnába küldésére vonatkozó európai javaslatot, amelynek célja a biztonság szavatolása lenne a konfliktus megoldásának keretében.

Nem annyira biztonságról, mint inkább egy újabb szemtelen, mondhatni arcátlan kísérletről van szó, amellyel katonai ellenőrzést akarnak megvalósítani Ukrajna területén, amely ugródeszka lenne Oroszország fenyegetéséhez

- jelentette ki Lavrov.

Lavrov, aki az Oroszország-Afrika Partnerségi Fórum második külügyminiszteri tanácskozásán vett részt az egyiptomi fővárosban, az értekezlet eredményeit összegezve közölte: Oroszország és az afrikai országok közös közleményben erősítették meg, hogy minél előbb rendezni kell a palesztin kérdést.

Világosan megerősítettük közös álláspontunkat azzal kapcsolatban, hogy az ENSZ vonatkozó határozataival teljes összhangban minél előbb rendezni kell a palesztin problémát

Még több Globál

Olajfúrótornyot találtak el az ukrán drónok, ma folytatódnak a béketárgyalások - Háborús híreink szombaton

Elárulta Zelenszkij: Amerika új szintre emelné a béketárgyalásokat – Ezen múlik, hogy megvalósuljon

Példátlan helyzet: több százmillió dollárt zsebre rakna Donald Trump az adófizetők pénzéből?

- mondta az orosz külügyminiszter.

A tanácskozáson, amelyen Lavrov mellett több mint ötven afrikai ország és több regionális szervezet képviselője vett részt, az orosz külügyminiszter közölte, hogy az orosz-afrikai partnerség fokozatosan fejlődik minden területen. Hozzátette: folytatódik a tartalmas, hiteles politikai párbeszéd, a felső és a legfelsőbb szinteken egyaránt.

Oroszország nagy figyelmet szentel az afrikai kontinens biztonsági kérdéseinek - mondta Lavrov. Hozzátette, ez a feltétele a töretlen társadalmi-gazdasági fejlődésnek. Oroszország mint az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagja jelentős részt vállal a konfliktusok rendezésében és megelőzésében Afrikában, támogatja az afrikai országokat a nemzetbiztonság erősítésében, az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos kihívások legyőzésében, a terrorizmus és a szélsőségesség elleni harcban, valamint a környezeti katasztrófák és a nagyobb járványok elleni küzdelemben - szögezte le az orosz külügyminiszter.

Az Oroszország-Afrikai Partnerségi Fórum első tanácskozását 2024-ben tartották Szocsiban.

Kapcsolódó cikkünk

Olajfúrótornyot találtak el az ukrán drónok, ma folytatódnak a béketárgyalások - Háborús híreink szombaton

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Érik egy visszaszállás a MARA-ba, bár nehezen tudom számozni a grafikont, mert a sok ABC szerkezeten nem látszik, hogy melyik milyen idősíkon ABC, és melyik melyiknek a része. Egyszer majd letisz

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

KonyhaKontrolling

A jövőtervezés felesleges?

Egy valamit biztosan megtanulhattunk a történelemből: azok, akik a jövőt akarják megjósolni, mindig tévednek. Hogy hogyan és mennyire, az változó, de az garantált, hogy hatalmas hibát fogunk e

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt van az ukránok nagy bejelentése!
Zelenszkij: rendkívül súlyos a helyzet
Kimondta Zelenszkij: ez lehet a következő ország, amit megtámadnak az oroszok, ha Ukrajna veszít
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility