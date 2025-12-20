Tapodtat sem enged a nyomásból Donald Trump: súlyos akciót hajtott végre, és nem először

Az Egyesült Államok szombaton ismét lefoglalt egy olajszállító hajót Venezuela partjai közelében - tudta meg a Reuters amerikai hírügynökség.

Szombaton három amerikai tisztviselő közölte a Reutersszel: az Egyesült Államok nemzetközi vizeken, Venezuela partjai közelében feltartóztatott és lefoglalt egy hajót. A lépésre mindössze néhány nappal azután került sor, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette:

blokád alá veszik azokat az olajszállító tankereket, melyek Venezuelába érkeznek vagy onnan indulnak, és korábban már szankciókkal sújtották őket.

Ez már a második eset az elmúlt hetekben, hogy az Egyesült Államok tankert foglalt le Venezuela közelében. A névtelenséget kérő tisztviselők nem árulták el a művelet pontos helyszínét, de hozzátették, hogy az akciót az amerikai parti őrség vezeti.

Amióta az amerikai erők a múlt héten lefoglaltak egy szankcionált tankert Venezuela partjainál, gyakorlatilag embargó lépett életbe. A több millió hordónyi olajat szállító hajók venezuelai vizeken vesztegelnek, hogy elkerüljék a lefoglalást.

A venezuelai nyersolaj-export azóta drasztikusan visszaesett.

Bár a Venezuelában olajat felvevő hajók jelentős része szankciók hatálya alatt áll, más – venezuelai, iráni és orosz – olajat szállító hajók nincsenek szankcionálva. Egyes vállalatok, köztük az amerikai Chevron, saját, engedéllyel rendelkező hajóikkal továbbra is szállítanak venezuelai olajat.

Venezuela legnagyobb olajvásárlója Kína, amelynek teljes olajimportján belül a venezuelai nyersolaj mintegy 4 százalékot tesz ki. Elemzők szerint decemberben a szállítmányok napi átlagban meghaladták a 600 ezer hordót.

Az olajpiac jelenleg megfelelően ellátott, Kína partjainál több millió hordó olaj vár kirakodásra tankerhajókon. Ha azonban az embargó tartósan fennmarad,

a napi közel egymillió hordós kínálatcsökkenés várhatóan felfelé hajtja majd az olajárakat.

Amióta az Egyesült Államok 2019-ben energetikai szankciókat vezetett be Venezuela ellen, a venezuelai olajat vásárló kereskedők és finomítók úgynevezett "árnyékflottára" támaszkodnak. Ezek olyan tankerek, amelyek elrejtik tartózkodási helyüket, vagy már eleve szankciók alatt állnak iráni vagy orosz olaj szállítása miatt.

A TankerTrackers.com adatai szerint a venezuelai vizeken tartózkodó, árnyékflottához tartozó több mint hetven olajszállító tanker közül körülbelül 38 szerepel az amerikai pénzügyminisztérium szankciós listáján. Ezek közül legalább tizenöt nyersolajjal és üzemanyaggal megrakva vesztegel.

Trump Maduro elleni nyomásgyakorlása fokozott amerikai katonai jelenléttel jár a latin-amerikai térségben. Emellett több mint két tucat katonai csapást hajtottak végre a Csendes-óceánon és a Karib-tengeren, Venezuela közelében. A feltételezetett drogcsempész-hajók elleni műveletekben eddig legalább száz ember halt meg. Trump azt is kijelentette, hogy hamarosan amerikai szárazföldi csapások indulhatnak a dél-amerikai ország ellen.

Nicolás Maduro venezuelai elnök szerint az amerikai katonai felvonulás célja az ő megbuktatása és az OPEC-tagország olajkészleteinek megszerzése. Venezuela a világ legnagyobb ismert nyersolaj-tartalékaival rendelkezik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images