  • Megjelenítés
Van esély a fehér karácsonyra Magyarországon – Itt az előrejelzés, drámai változás jön az ünnepekre
Globál

Van esély a fehér karácsonyra Magyarországon – Itt az előrejelzés, drámai változás jön az ünnepekre

Portfolio
A meteorológiai előrejelzések szerint karácsonyra jelentős időjárás-változás érkezhet az Alpokalja térségébe: a jelenlegi enyhe időt hidegfront válthatja fel, amely akár havazást is hozhat az ünnepekre - szemlézte a Nyugat.hu a Kőszegi Időjárás-előrejelzés Facebook-posztját.

Szenteste környékén markáns légköri átrendeződés várható a nyugat-magyarországi régióban. A mostani, szokatlanul enyhe időjárás előreláthatólag december 24-én törik meg, amikor északi, északkeleti irányból az évszaknak megfelelően

jóval hidegebb légtömegek áramlanak a térség fölé.

A helyzetet viszont bonyolítja, hogy ezzel egy időben délről egy mediterrán ciklonhoz kapcsolódó csapadékzóna is elérheti a régiót. Az ünnepi időjárást elsősorban ennek a két légköri rendszernek az egymásra hatása fogja meghatározni.

Az előrejelzések szerint a csapadék kezdetben eső formájában érkezhet.

Még több Globál

Olajfúrótornyot találtak el az ukrán drónok, ma folytatódnak a béketárgyalások - Háborús híreink szombaton

Tapodtat sem enged a nyomásból Donald Trump: súlyos akciót hajtott végre, és nem először

Egyértelmű állást foglalt Zelenszkij: egy asztalhoz kellene ülnie Európának Vlagyimir Putyinnal?

A fokozatos lehűlés hatására azonban szenteste délutánjától egyre nagyobb területen válthat át havas esőbe, majd havazásba.

A csapadék várhatóan december 25-én fokozatosan megszűnik. Addigra síkvidéken néhány centiméteres, a magasabban fekvő, hegyvidéki területeken pedig ennél vastagabb,

összefüggő hótakaró alakulhat ki.

A meteorológusok ugyanakkor óvatosságra intenek a karácsonyi előrejelzésekkel kapcsolatban. Több fontos tényező továbbra is bizonytalan: ilyen a hidegbetörés intenzitása és időtartama, a hideg légtömegek pontos érkezési iránya, valamint a várható csapadékmennyiség. Ezek a paraméterek még érdemben módosíthatják, végül pontosan milyen időjárási körülmények alakulnak ki az ünnepek idején.

Kapcsolódó cikkünk

Karácsony: drámai hír érkezett!

Magyarország felett ütközőzóna alakul ki: rendkívül bizonytalan időjárás vár ránk karácsonykor

Ezeket a karácsonyi filmeket keresik az ünnep előtt - a számok arról árulkodnak, új kedvence lehet a magyaroknak

Címlapkép forrása: MTI

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Érik egy visszaszállás a MARA-ba, bár nehezen tudom számozni a grafikont, mert a sok ABC szerkezeten nem látszik, hogy melyik milyen idősíkon ABC, és melyik melyiknek a része. Egyszer majd letisz

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

KonyhaKontrolling

A jövőtervezés felesleges?

Egy valamit biztosan megtanulhattunk a történelemből: azok, akik a jövőt akarják megjósolni, mindig tévednek. Hogy hogyan és mennyire, az változó, de az garantált, hogy hatalmas hibát fogunk e

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Amerika véres bosszút fogadott: megindultak az F-15-ösök és az A-10-es vadászgépek
Itt van az ukránok nagy bejelentése!
Kimondta Zelenszkij: ez lehet a következő ország, amit megtámadnak az oroszok, ha Ukrajna veszít
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility