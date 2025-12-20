Van esély a fehér karácsonyra Magyarországon – Itt az előrejelzés, drámai változás jön az ünnepekre

Szenteste környékén markáns légköri átrendeződés várható a nyugat-magyarországi régióban. A mostani, szokatlanul enyhe időjárás előreláthatólag december 24-én törik meg, amikor északi, északkeleti irányból az évszaknak megfelelően
jóval hidegebb légtömegek áramlanak a térség fölé.
A helyzetet viszont bonyolítja, hogy ezzel egy időben délről egy mediterrán ciklonhoz kapcsolódó csapadékzóna is elérheti a régiót. Az ünnepi időjárást elsősorban ennek a két légköri rendszernek az egymásra hatása fogja meghatározni.
Az előrejelzések szerint a csapadék kezdetben eső formájában érkezhet.
A fokozatos lehűlés hatására azonban szenteste délutánjától egyre nagyobb területen válthat át havas esőbe, majd havazásba.
A csapadék várhatóan december 25-én fokozatosan megszűnik. Addigra síkvidéken néhány centiméteres, a magasabban fekvő, hegyvidéki területeken pedig ennél vastagabb,
összefüggő hótakaró alakulhat ki.
A meteorológusok ugyanakkor óvatosságra intenek a karácsonyi előrejelzésekkel kapcsolatban. Több fontos tényező továbbra is bizonytalan: ilyen a hidegbetörés intenzitása és időtartama, a hideg légtömegek pontos érkezési iránya, valamint a várható csapadékmennyiség. Ezek a paraméterek még érdemben módosíthatják, végül pontosan milyen időjárási körülmények alakulnak ki az ünnepek idején.
Címlapkép forrása: MTI
