Iszonyatos monstrumot épít Franciaország, nem sokaknak van ilyen fegyverrendszerük
Iszonyatos monstrumot épít Franciaország, nem sokaknak van ilyen fegyverrendszerük

Franciaország új repülőgép-hordozót épít tengeri hatalmi pozíciójának megerősítésére – jelentette be vasárnap Emmanuel Macron.

A francia elnök az Abu-Dzabiban állomásozó francia katonáknak tartott beszédében közölte, hogy új repülőgép-hordozó építésébe kezd az Európai Unió második legnagyobb hatalma.

Az államfő azt is elárulta, hogy a nagyszabású program elindításáról ezen a héten született döntés.

Szintén vasárnapi hír, hogy francia-orosz csúcstalálkozó jöhet létre Emmanual Macron és Vlagyimir Putyin között, az erre való nyitottságot mindkét ország vezetése kommunikálta.

Óriási diplomáciai áttörés: jöhet a francia-orosz csúcstalálkozó?

Az utolsó pillanatban torpedózták meg a gigantikus alkut, ami átírná Európa jövőjét

Forrás: Reuters

Óriási diplomáciai áttörés: jöhet a francia-orosz csúcstalálkozó?

Szörnyű tettre derült fény, embereket hurcolt el az orosz hadsereg Ukrajnából

Jó híreket közölt Zelenszkij a floridai tárgyalásokról

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

