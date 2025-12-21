Iszonyatos monstrumot épít Franciaország, nem sokaknak van ilyen fegyverrendszerük

A francia elnök az Abu-Dzabiban állomásozó francia katonáknak tartott beszédében közölte, hogy új repülőgép-hordozó építésébe kezd az Európai Unió második legnagyobb hatalma.
Az államfő azt is elárulta, hogy a nagyszabású program elindításáról ezen a héten született döntés.
Szintén vasárnapi hír, hogy francia-orosz csúcstalálkozó jöhet létre Emmanual Macron és Vlagyimir Putyin között, az erre való nyitottságot mindkét ország vezetése kommunikálta.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
