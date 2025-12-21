  • Megjelenítés
Jó híreket közölt Zelenszkij a floridai tárgyalásokról
Globál

Jó híreket közölt Zelenszkij a floridai tárgyalásokról

Portfolio
Volodimir Zelenszkij szerint konstruktívan haladnak a Floridában zajló, az orosz-ukrán háború lezárásáról szóló béketárgyalások - írja a Bloomberg. Az ukrán elnök köszönetét fejezte ki minden ország felé, amelyek támogatják Ukrajnát.

Viszonylag gyors ütemben haladunk. Küldöttségünk Floridában az amerikai féllel egyeztet

– írta Zelenszkij az X közösségi oldalon.

Az elnök hozzátette, hogy a tárgyalásokra európai képviselőket is meghívtak,

és az egyeztetéseket eddig eredményesnek értékelte.

Még több Globál

Horogra akadt a gyanús orosz hajó – Súlyos dolgok lehetnek a rovásán

Lángokban a létfontosságú csomópont: beindult a láncreakció, bajban az orosz hadsereg

Olyan sűrű a köd, hogy az egész reptér leállt egy európai fővárosban

Zelenszkij úgy látja, sok múlik azon, hogy Oroszország valóban szükségét érzi-e a háború tényleges lezárásának. Szerinte ezt nem támasztja alá, hogy az orosz támadások mindmáig folytatódnak, többek között az ukrajnai infrastruktúra ellen is.

Az ukrán elnök a posztban köszönetét fejezte ki Norvégia miniszterelnöke, Jonas Gahr Støre felé is, akivel szintén találkozott. Zelenszkij szerint a norvég segítségnyújtás nagyban hozzájárul az ukrán energiabiztonsághoz.

Kapcsolódó cikkünk

Floridában folynak a tárgyalások, fontos orosz csomópontot ért támadás – Háborús híreink vasárnap

Titkos hírszerzési jelentés szivárgott ki: Putyin valódi tervei sokkal nagyobbak, mint gondoltuk

Olajfúrótornyot találtak el az ukrán drónok, ma folytatódnak a béketárgyalások - Háborús híreink szombaton

Címlapkép forrása: Kay Nietfeld - Pool/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Érik egy visszaszállás a MARA-ba, bár nehezen tudom számozni a grafikont, mert a sok ABC szerkezeten nem látszik, hogy melyik milyen idősíkon ABC, és melyik melyiknek a része. Egyszer majd letisz

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

KonyhaKontrolling

A jövőtervezés felesleges?

Egy valamit biztosan megtanulhattunk a történelemből: azok, akik a jövőt akarják megjósolni, mindig tévednek. Hogy hogyan és mennyire, az változó, de az garantált, hogy hatalmas hibát fogunk e

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Lángokban a létfontosságú csomópont: beindult a láncreakció, bajban az orosz hadsereg
Titkos hírszerzési jelentés szivárgott ki: Putyin valódi tervei sokkal nagyobbak, mint gondoltuk
Kimondta Zelenszkij: ez lehet a következő ország, amit megtámadnak az oroszok, ha Ukrajna veszít
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility