Jó híreket közölt Zelenszkij a floridai tárgyalásokról

Viszonylag gyors ütemben haladunk. Küldöttségünk Floridában az amerikai féllel egyeztet

– írta Zelenszkij az X közösségi oldalon.

Az elnök hozzátette, hogy a tárgyalásokra európai képviselőket is meghívtak,

és az egyeztetéseket eddig eredményesnek értékelte.

Zelenszkij úgy látja, sok múlik azon, hogy Oroszország valóban szükségét érzi-e a háború tényleges lezárásának. Szerinte ezt nem támasztja alá, hogy az orosz támadások mindmáig folytatódnak, többek között az ukrajnai infrastruktúra ellen is.

Az ukrán elnök a posztban köszönetét fejezte ki Norvégia miniszterelnöke, Jonas Gahr Støre felé is, akivel szintén találkozott. Zelenszkij szerint a norvég segítségnyújtás nagyban hozzájárul az ukrán energiabiztonsághoz.

I spoke with the Prime Minister of Norway, @jonasgahrstore. We discussed in detail the diplomatic work underway these days. We are moving at a fairly rapid pace, and our team in Florida has been working with the American side. European representatives were also invited. These… https://twitter.com/jonasgahrstore?ref_src=twsrc%5Etfw — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 21, 2025

Címlapkép forrása: Kay Nietfeld - Pool/Getty Images