Lángokban a létfontosságú csomópont: beindult a láncreakció, bajban az orosz hadsereg

Az Ates ukrán partizánmozgalom emberei felgyújtották a váltókapcsoló-szekrényeket a dél-oroszországi Batajszk stratégiai vasúti csomópontján, jelentős logisztikai veszteségeket okozva az orosz hadseregnek – írja az Ukrinform.

A partizánok Telegram-csatornájukon ismertették a sikeres szabotázsakció részleteit. Közlésük szerint

a gyújtogatás megbénította a létfontosságú logisztikai központ működését, amelyen keresztül a herszoni, zaporizzsjai és donyecki frontszakaszon harcoló orosz csapatok, valamint a Krímben állomásozó egységek kapják az utánpótlást.

A csomóponton áthaladó katonai szerelvények személyi állományt, páncélozott járműveket, üzemanyagot és lőszert szállítanak a frontvonalak felé. A batajszki vasúti infrastruktúra ezért kiemelt jelentőségű az orosz hadsereg számára.

Az Ates szerint az akció láncreakciószerű késéseket és ellátási zavarokat okozott az orosz erőknél. A batajszki rendezőpályaudvar működésének akadozása komoly logisztikai nehézségekhez vezetett: a katonai szállítmányok jelenleg késnek, és az orosz hadműveletek tervezése is bizonytalanná vált.

A címlapkép MI-illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

