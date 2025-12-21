Lángokban a létfontosságú csomópont: beindult a láncreakció, bajban az orosz hadsereg

A partizánok Telegram-csatornájukon ismertették a sikeres szabotázsakció részleteit. Közlésük szerint
a gyújtogatás megbénította a létfontosságú logisztikai központ működését, amelyen keresztül a herszoni, zaporizzsjai és donyecki frontszakaszon harcoló orosz csapatok, valamint a Krímben állomásozó egységek kapják az utánpótlást.
A csomóponton áthaladó katonai szerelvények személyi állományt, páncélozott járműveket, üzemanyagot és lőszert szállítanak a frontvonalak felé. A batajszki vasúti infrastruktúra ezért kiemelt jelentőségű az orosz hadsereg számára.
Az Ates szerint az akció láncreakciószerű késéseket és ellátási zavarokat okozott az orosz erőknél. A batajszki rendezőpályaudvar működésének akadozása komoly logisztikai nehézségekhez vezetett: a katonai szállítmányok jelenleg késnek, és az orosz hadműveletek tervezése is bizonytalanná vált.
Southern supply line - cut.A key russian railway hub in the Rostov-on-Don region is paralyzed.ATESH partisans sabotaged the route near Baitesk.Military equipment, ammo, troops - stuck on the rails. pic.twitter.com/3N7bmPIpWj https://t.co/3N7bmPIpWj— Angelica Shalagina (@angelshalagina) December 21, 2025
A címlapkép MI-illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Olyan sűrű a köd, hogy az egész reptér leállt egy európai fővárosban
Nem fogadnak és nem indítanak gépeket.
A mai az év legsötétebb napja – Ekkor jön a fordulat
Az időjárás borult idővel „ünnepli” a legrövidebb napot.
Tömegek indultak meg karácsony előtt: több magyarországi autópályán is megbénult a forgalom
Rendkívül erős a nyugat-keleti tranzitforgalom.
Titkos hírszerzési jelentés szivárgott ki: Putyin valódi tervei sokkal nagyobbak, mint gondoltuk
Az amerikai dokumentum szerint az orosz elnöknek eszében sincs lemondani céljairól.
Még itt sincs karácsony, de már húsvéti édességek mentek össze
A szaloncukrok zsugorodásáról már ősszel tudtunk.
Amikor már az erős forint sem segít: miért kellett megint lazítani a nagy célon?
Még magasabb lehet a devizaadósság aránya.
Még gazdagabb lett a világ leggazdagabb embere: felfoghatatlan összeg ütötte Elon Musk markát
Több mint 247 312 000 000 000 forint a vagyona.
Elárulta Zelenszkij: Amerika új szintre emelné a béketárgyalásokat – Ezen múlik, hogy megvalósuljon
Háromoldalú formuláról van szó.
MARA Holdings - kereskedés
Érik egy visszaszállás a MARA-ba, bár nehezen tudom számozni a grafikont, mert a sok ABC szerkezeten nem látszik, hogy melyik milyen idősíkon ABC, és melyik melyiknek a része. Egyszer majd letisz
Februárban vége lehet az alapszámla ingyenességének?
Az alapszámla jelenleg nem csak a szolgáltatások meghatározott körét kínálja ingyen, hanem még számlavezetési díjat sem kell fizetni utána mindaddig, amíg az infláció tartósan 4% alá nem
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
A fokozódás szelleme járja be a világot - Mit üzennek a vezető globális elemzőközpontok novemberi tanulmányai?
Az AI forradalom dübörög, Európa ébredezik, Amerika az identitására fókuszál, a közösségi cselekvőképesség komoly korlátai mindenütt jelentősek (államadósság, a globális kormányzás
Szenteste a magyar termőföldpiac is újjászületik
Karácsonyi ajándékot kapnak a pénzügyi befektetők - december 24-től megszűnik a legfontosabb akadály a befektetési célú földvásárlók előtt! Nem akartam hinni a fülemnek, mikor a... The po
Fogadjunk! Arra, hogy Trump megdönti Madurot...
Zentuccio sokat írt már Venezueláról, most a legfrissebb fejleményekre reagál: Donald Trump Nicolás Maduro rendszerének megdöntésére készülhet. És ami Zentucciót is meglepi: teljesen egyeté
A kutyák forradalmasíthatják a pandémiás tesztelést
A szaglókutyák gyorsabbak, hatékonyabbak, mint az egyszer használatos COVID-tesztek, így egy új kutatás szerint optimálisabb megoldást is jelenthetnek a betegség diganosztiz
A jövőtervezés felesleges?
Egy valamit biztosan megtanulhattunk a történelemből: azok, akik a jövőt akarják megjósolni, mindig tévednek. Hogy hogyan és mennyire, az változó, de az garantált, hogy hatalmas hibát fogunk e
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?
Már akadályozzák az alapellátást is a perekkel.
Kiderült az igazság az ukrán árudömpingről: bajba kerülhetnek a magyar termelők
Nem azonosak az esélyek.
Akvizíció akvizíció után: így épít biztosítói stratégiát a Waberer’s
Árérzékeny fogyasztók és lakáspiaci felfordulás jellemezte az évet.