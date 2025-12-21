  • Megjelenítés
Megszólalt a Kreml: nem javítják a megállapodás esélyeit az ukrán és európai javaslatok
Megszólalt a Kreml: nem javítják a megállapodás esélyeit az ukrán és európai javaslatok

MTI
|
Portfolio
Nem javítják a megállapodás esélyeit az Ukrajnára vonatkozó amerikai béketerven Kijev és Európa által végrehajtott változtatások - jelentette ki vasárnap Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója.

Több mint biztos vagyok benne, hogy azok a javaslatok, amelyeket az európaiak bevezetni próbálnak, egyáltalán nem javítják a dokumentumot, és nem javítják a hosszú távú béke elérésének esélyeit

- mondta a tanácsadó.

Usakov szerint eddig sohasem merült fel komoly formában Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna képviselői találkozójának lehetősége, és ennek jelenleg nem is folynak előkészületei. Jelezte, hogy a Kreml várja Kirill Dimtrijev, az orosz elnök befektetésügyi és gazdasági együttműködési különmegbízottja, az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója jelentését a tárgyalásokról, amelyeket szombat óta folytat Miamiban Steve Witkoffal, az amerikai elnök különmegbízottjával és Jared Kushnerrel, Donald Trump vejével.

Maga Dmitrijev az orosz sajtónak nyilatkozva konstruktívnak nevezte a Floridában folytatott eszmecserét.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a sajtónak elmondta:

nem szerepel Vlagyimir Putyin orosz elnök tervei között, hogy az év végig telefonon tárgyaljon Donald Trumppal, de ha kell, egy ilyen kapcsolatfelvétel gyorsan megszervezhető.

Peszkov kijelentette, hogy Putyin kész párbeszédet folytatni Emmanuel Macron francia elnökkel, aki pénteken közölte, hogy hajlandó lenne erre.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

