NATO-főtitkár: egyedül Trump veheti rá Putyint a békekötésre

Donald Trump amerikai elnök az egyetlen, aki Vlagyimir Putyin orosz elnököt tárgyalóasztalhoz tudta ültetni és az egyetlen, aki békekötésre késztetheti - jelentette ki vasárnap Mark Rutte NATO-főtitkár, hozzátéve, hogy ezért nagy tisztelettel tartozik neki.

Rutte a Bild am Sonntag című német lapnak nyilatkozva méltatta Trumpnak az ukrajnai béke érdekében tett erőfeszítéseit.

Trump abszolút elhatározott ebben a kérdésben. Arra összpontosít, hogy véget vessen ennek a háborúnak

- hangoztatta.

A NATO főtitkára közölte, hogy a katonai szövetség szükség esetén számíthat az Egyesült Államokra. "Trump világosan letette a garast a NATO mellett, de amellett az elvárás mellett is, hogy jelentősen növeljük védelmi kiadásainkat. És ezt megvalósítjuk" - mondta. Az európai országok szerinte az Ukrajnát támogató országok koalíciójával kötelezettséget vállaltak és a NATO keleti szárnya mellett a baltikumi térséget is védik.

"Az Egyesült Államok világosan megmondta, hogy továbbra is szerepet vállal Európában, nukleáris és hagyományos értelemben is. Nincs napirenden a kivonulás Európából" - tette hozzá.

Rutte igyekezett eloszlatni azokat az aggályokat, melyek szerint Washington felhagyhat Ukrajna támogatásával. "Egyáltalán nem gondolom ezt. Amit jelenleg láthatunk, az az, hogy az információátadás és fegyverszállítmányok Ukrajnának folytatódnak" - fogalmazott.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images