  • Megjelenítés
Olyan sűrű a köd, hogy az egész reptér leállt egy európai fővárosban
Globál

Olyan sűrű a köd, hogy az egész reptér leállt egy európai fővárosban

MTI
A sűrű köd miatt a szkopjei repülőtér lemondott minden délelőtti járatot vasárnap.

A repülőtér tájékoztatása szerint a köd miatt 100 méter alá csökkent a látótávolság, így amíg nem javulnak az időjárási viszonyok,

nem tudnak járatokat indítani és fogadni.

Az északmacedón fővárosból így nem tudtak útnak indulni vasárnap délelőtt a Dortmundba, Brüsszelbe, Párizsba, Ljubljanába, Bázelbe, Memmingenbe, Velencébe, Zágrábba és Isztambulba tartók. A tájékoztatás szerint a délutáni járatok indulása is az időjárási körülményektől függ.

Szombat délután szintén a sűrű köd miatt kellett átirányítani más repülőterekre – Pristinába, Szófiába, Tiranába, Szalonikibe és Ohridba – a Szkopjéba tartókat, és vasárnap sem fogad gépeket a repülőtér.

Még több Globál

Lángokban a létfontosságú csomópont: beindult a láncreakció, bajban az orosz hadsereg

Titkos hírszerzési jelentés szivárgott ki: Putyin valódi tervei sokkal nagyobbak, mint gondoltuk

Olajfúrótornyot találtak el az ukrán drónok, ma folytatódnak a béketárgyalások - Háborús híreink szombaton

Az ország meteorológiai szolgálata szerint a következő három nap során hasonló időjárási körülményekre lehet számítani Szkopjéban.

A címlapkép MI-illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Érik egy visszaszállás a MARA-ba, bár nehezen tudom számozni a grafikont, mert a sok ABC szerkezeten nem látszik, hogy melyik milyen idősíkon ABC, és melyik melyiknek a része. Egyszer majd letisz

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

KonyhaKontrolling

A jövőtervezés felesleges?

Egy valamit biztosan megtanulhattunk a történelemből: azok, akik a jövőt akarják megjósolni, mindig tévednek. Hogy hogyan és mennyire, az változó, de az garantált, hogy hatalmas hibát fogunk e

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Titkos hírszerzési jelentés szivárgott ki: Putyin valódi tervei sokkal nagyobbak, mint gondoltuk
Amikor már az erős forint sem segít: miért kellett megint lazítani a nagy célon?
Kimondta Zelenszkij: ez lehet a következő ország, amit megtámadnak az oroszok, ha Ukrajna veszít
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility