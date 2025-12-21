Óriási diplomáciai áttörés: jöhet a francia-orosz csúcstalálkozó?

Vlagyimir Putyin orosz elnök kész párbeszédet folytatni Emmanuel Macron francia államfővel Ukrajna ügyében – jelentette be vasárnap Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.
Az Elysée-palota kedvezően fogadta a hírt.
Üdvözöljük, hogy a Kreml nyilvánosan elfogadta ezt a megközelítést. A következő napokban döntünk arról, hogyan lépjünk tovább
– közölte a francia elnöki hivatal.
Macron a brüsszeli EU-csúcstalálkozón vetette fel, hogy Európának érdemes lenne kapcsolatba lépnie Putyinnal, hogy ne kizárólag az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna tárgyaljon az ukrajnai békemegállapodásról. "Úgy gondolom, nekünk, európaiaknak és az ukránoknak találnunk kell egy keretet az érdemi párbeszédhez" – mondta az újságíróknak a csúcs pénteki zárásakor.
A Le Monde értesülése szerint a francia fél hangsúlyozta, hogy
az Oroszországgal folytatott esetleges tárgyalásokat teljes átláthatósággal bonyolítanák le Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és az európai szövetségesek irányába.
Macron és Putyin a teljes körű orosz invázió 2022 eleji kezdete óta alig érintkezett egymással. Legutóbb idén júliusban beszéltek telefonon, ami csaknem hároméves szünetet követően történt.
