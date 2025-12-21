Titkos hírszerzési jelentés szivárgott ki: Putyin valódi tervei sokkal nagyobbak, mint gondoltuk

A hírszerzési jelentés még szeptemberben készült.

A hírszerzés mindig is azt mondta, hogy Putyin többet akar. Az európaiak meg vannak erről győződve. A lengyelek abszolút meg vannak erről győződve. A baltiak úgy gondolják, ők lennének az elsők

– mondta Mike Quigley, a Képviselőház hírszerzési bizottságának demokrata tagja.

A hírszerzési jelentésnek ellentmond Tulsi Gabbard, a Nemzeti Hírszerzés igazgatója, aki szombaton egy X-bejegyzésben azt írta, hogy hírszerzési tisztek tájékoztatták a törvényhozókat arról, hogy „Oroszország el akar kerülni egy nagyobb háborút Európával”, és hogy csapatainak ukrajnai teljesítménye azt mutatja, hogy jelenleg nincs meg a kapacitása ahhoz, hogy „egész Ukrajnát, nemhogy Európát” lerohanja.

A Trump-kormányzat egyes tisztviselői elismerték, hogy Putyin talán nem hajlandó kevesebbel beérni, mint eredeti célja, Ukrajna meghódítása.

Nem tudom, hogy Putyin alkut akar-e kötni, vagy az egész országot el akarja venni. Ezek mind olyan dolgok, amelyeket nyíltan kimondott

– mondta Marco Rubio külügyminiszter pénteken egy sajtótájékoztatón.

Tudjuk, hogy mit akartak elérni kezdetben, amikor a háború elkezdődött. Nem érték el ezeket a célokat

– tette hozzá.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images