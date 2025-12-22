Itt a szokatlanul enyhe tél eredménye: tömegesen árasztották el a puhatestű állatok az európai hatalom vizeit

Az enyhe telet követő, szokatlanul meleg tavasz hatására a földközi-tengeri polipok tömegesen jelentek meg Anglia déli partvidékén, a cornwalli Penzance-tól egészen Dél-Devonig. Matt Slater, a Cornwall Wildlife Trust tengeri természetvédelmi munkatársa szerint a helyi halászok fogása mintegy tizenháromszorosa volt a megszokottnak. Becslések szerint 2025-ben

körülbelül 233 ezer polipot fogtak brit vizeken.

A közönséges vagy földközi-tengeri polip (Octopus vulgaris) őshonos ugyan a szigetország vizeiben, de rendszerint olyan kis számban fordul elő, hogy ritkán lehet látni. A mostani populációrobbanást az enyhe tél és a meleg, tavaszi szaporodási időszak együttes hatása okozza: ilyen körülmények között több lárva éli túl a kritikus időszakot. Ehhez az is hozzájárulhatott, hogy megnőtt a pókrákok száma, amelyek az utóbbi években szintén nagy tömegben jelentek meg a déli partoknál. Utoljára 1950-ben figyeltek meg a mostanihoz hasonló mértékű polipszaporulatot, azt megelőzően pedig 1900-ban.

A hatalmas egyedszám most lehetővé tette, hogy sekély vízben is könnyen megfigyelhessék az állatokat. Búvárok videófelvételein látható, ahogy a jellemzően magányos polipok csoportokba verődnek, végtagjaik hegyén "sétálnak" a tengerfenéken, sőt egy példány még a kamerát is megragadta. Slater elmondta, hogy idén első alkalommal öt polipot látott egyetlen merülés során a Lizard-félszigetnél. Hozzátette, hogy míg a brit vizekben szintén honos göndör polip legfeljebb labdaméretűre nő, addig a közönséges polip akár másfél méter szélesre is megnőhet.

Mivel a 2026-os év is enyhe téllel indult, elképzelhető, hogy jövőre újabb populációrobbanás következik be.

A korábbi tapasztalatok szerint kedvező körülmények között ez akár két egymást követő évben is megtörténhet. Slater szerint azonban hosszabb távon valószínűleg nem marad fenn ez a jelenség, bár mint mondta, a tenger mostanában sok meglepetéssel szolgál.

A Wildlife Trusts más örömteli fejleményekről is beszámolt. A Cumbria Wildlife Trust rekordszámú szürke fókát észlelt, a walesi Skomer-szigeten pedig a lundák száma döntött csúcsot. Egyes fajok szokatlan helyeken is felbukkantak: Yorkshire-ban először regisztráltak egy, jellemzően délnyugaton honos csigafajt, Sussex partjainál pedig először figyeltek meg egy mediterrán halfajt. Nemcsak jó hírek érkeztek azonban. Ruth Williams, a Wildlife Trusts tengeri természetvédelmi vezetője rámutatott, hogy az évet környezeti katasztrófák keretezték: márciusban egy tankerütközés történt az Északi-tengeren, novemberben pedig műanyag biogyöngyök tonnái kerültek a tengerbe Sussex partjainál.

