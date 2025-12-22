  • Megjelenítés
Megint lesújtott Brüsszel, újabb európai atomprojekt került vizsgálat alá
Megint lesújtott Brüsszel, újabb európai atomprojekt került vizsgálat alá

Az Európai Bizottság vizsgálatot indított annak megállapítására, hogy a csehországi dukovanyi atomerőmű két új blokkjának megépítéséhez és üzemeltetéséhez nyújtott cseh állami támogatás összeegyeztethető-e az uniós állami támogatási szabályokkal.

A Bizottság 2024 áprilisában már jóváhagyta egy darab új reaktor építésének támogatását Dukovanyban, ahol jelenleg is működik atomerőmű. A cseh kormány ezt követően úgy döntött, hogy

kiterjeszti a nukleáris beruházást egy második reaktorra

a villamosenergia-szektor gyorsabb dekarbonizációja és a várható áramellátási hiány kezelése érdekében.

Csehország 2025 októberében értesítette a Bizottságot arról, hogy két új, egyenként legfeljebb 976 megawattos teljesítményű atomerőművi blokk építését és üzemeltetését kívánja támogatni.

A két új blokk várhatóan 2036-ban, illetve 2037-ben kezdi meg működését. A beruházás közvetlen kedvezményezettje az Elektrárna Dukovany II (EDU II) nevű vállalat, amelyet kifejezetten az új blokkok fejlesztésére és üzemeltetésére hoztak létre. A társaság 80 százalékban a cseh állam, 20 százalékban pedig a ČEZ tulajdonában van, amely Csehország egyetlen atomerőmű-üzemeltetője.

Csehország három eszközzel tervezi támogatni az építkezést:

  • Az első egy kedvezményes kamatozású, visszatérítendő állami hitel, amelynek összege jelenleg 23 és 30 milliárd euró között mozog, és a teljes építési költséget fedezi.
  • A második egy 40 éves futamidejű különbözeti szerződés (CfD), amely stabil bevételt biztosít az erőmű számára.
  • A harmadik egy védőmechanizmus, amely az EDU II-t hivatott megóvni az esetleges szakpolitikai változások kedvezőtlen pénzügyi hatásaitól.

A Bizottság előzetes értékelése szerint a projekt szükséges, és a tervezett támogatás hozzájárul egy gazdasági tevékenység fejlődéséhez. Ugyanakkor

kétségei vannak afelől, hogy az intézkedés teljes mértékben megfelel-e az uniós állami támogatási szabályoknak.

A Bizottság aggályai három fő területre terjednek ki.

  • Először is kérdéses a támogatási csomag megfelelősége és arányossága, mivel a többféle támogatási eszköz együttes alkalmazása túlságosan is korlátozhatja a kedvezményezett kockázatait. Biztosítani kell, hogy az EDU II végül ne kapjon a szükségesnél nagyobb mértékű támogatást.
  • Másodszor, vizsgálni kell a versenyre gyakorolt hatásokat, különösen azt, hogy a ČEZ meglévő piaci ereje ne erősödjön meg közvetett módon.
  • Harmadszor, ellenőrizni kell, hogy az intézkedések összhangban állnak-e az uniós jog egyéb rendelkezéseivel, mindenekelőtt a villamosenergia-piaci rendeletben a kétirányú különbözeti szerződésekre vonatkozó tervezési elvekkel.

A vizsgálat megindítása lehetőséget ad Csehországnak és az érintett harmadik feleknek, hogy észrevételeket nyújtsanak be a tervezett támogatási intézkedésekről. A mostani döntés ugyanakkor nem jelzi előre a vizsgálat végső kimenetelét.

Paks II. árnyékában

Az Európai Unió Bírósága szeptember 11-én hozott ítéletével megsemmisítette az Európai Bizottság 2017-es döntését, amely engedélyezte a magyar kormány számára, hogy állami támogatást nyújtson a Paks II. atomerőmű két új blokkjának megépítéséhez. Bár az ítélet nem mondja ki a projekt jogellenességét, és nem tiltja meg a beruházás folytatását sem, de azt jelenti, hogy jelenleg nincs érvényes uniós jóváhagyás az erőműnek nyújtott állami támogatásokra.

A legfrissebb fejlemények alapján ráadásul az ügy új szakaszba léphetett: az Európai Bizottság Tordai Bence független országgyűlési képviselő levelére válaszul informálisan megerősítette, hogy

az ügy visszakerült a hivatalos vizsgálati szakaszba.

Mindez azért különösen fontos, mert ha az ügy valóban visszakerült ebbe a fázisba (hivatalos bejelentés még nem volt), akkor a Bizottság nem tudja egyszerűen „leporolni” a korábbi érvelést az új döntést a megváltozott körülmények figyelembevételével kell meghozni. Emiatt több, a 2017-es engedély óta érdemben megváltozott körülmény is a Bizottsági vizsgálat tárgya lehet. Paks II. tehát még papíron mehet tovább, de jogi értelemben átmeneti vákuumba került.

