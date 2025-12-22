  • Megjelenítés
Meglepő fordulat a NATO keleti szárnyán: dél-koreai szuperrakéták érkeznek
Globál

Meglepő fordulat a NATO keleti szárnyán: dél-koreai szuperrakéták érkeznek

MTI
Észtország mintegy 290-300 millió euró értékű szerződést írt alá dél-koreai gyártmányú rakéta-sorozatvetők beszerzéséről - jelentette be az észt ECDI védelmi beruházási központ, valamint a koreai KOTRA kereskedelmi befektetésösztönző ügynökség.

Az ECDI (Estonian Centre for Defence Investments) tájékoztatása szerint a megállapodás legalább hat Chunmoo rakéta-sorozatvető (MLRS) rendszerre, háromféle rakétára és irányított rakétára (CGR-080, CTM-MR, CTM-290), valamint üzemeltetési és kiképzési támogatásra terjed ki. A szállítások 2027 második felében kezdődnek. A szerződés értékét az észt fél mintegy 290 millió euróra tette.

A KOTRA (Korea Trade-Investment Promotion Agency) közlése szerint a kormányközi megállapodást Tallinnban írták alá az ECDI-vel; a szállító a Hanwha Aerospace Co. lesz, amely

a következő három évben összesen hat Chunmoo rendszert és a hozzájuk tartozó lőszert adja át.

A dél-koreai fél a szerződés értékét 300 millió euróra becsülte.

Még több Globál

Elégedett a tárgyalásokkal Zelenszkij, Putyin távolabb tekintene a Donbasznál - Háborús híreink hétfőn

Lángokban áll a stratégiai fontosságú kikötő: evakuálták a hajók legénységét, 1500 négyzetméteren tombol a tűz

Eltanulta az orosz-ukrán háború kegyetlen trükkjét Németország - Ezek a fegyverek bármin átrágják magukat

Az észt védelmi minisztérium hangsúlyozta: az ország áprilisban az amerikai HIMARS rendszerek beszerzésével kezdte meg mélységi csapásmérő képességének fejlesztését, amelyet most a Chunmoo rendszerek tovább erősítenek. A beszerzés Észtország és a NATO elrettentő és védelmi képességeit egyaránt erősíti. Az észt kormány korábban tett bejelentése szerint 2029-ig mintegy 10 milliárd eurót fordít védelmi képességeinek megerősítésére.

A megállapodással az októberben, a két ország védelmi miniszterei által Szöulban aláírt szándéknyilatkozatot valósították meg a felek.

A KOTRA által kiadott ismertető szerint a Chunmoo rendszert eredetileg az észak-koreai tüzérségi fenyegetések elleni fellépésre tervezték, többféle, eltérő hatótávolságú rakétával képes gyors és nagy pontosságú csapások leadására.

A mostani üzlet a Chunmoo MLRS második európai exportja Lengyelország után. Észtország 2018-ban külön szerződést kötött a Hanwha Aerospace Co.-val K9 önjáró lövegek beszerzéséről.

Kapcsolódó cikkünk

Csodafegyvert akartak fejleszteni Európa nagyágyúi - Most úgy néz ki, komoly bukás lesz az FCAS-projektből

Rekordösszeget kap a hadiipar az Európai Beruházási Banktól

Címlapkép forrása: KIM Jae-Hwan/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Érik egy visszaszállás a MARA-ba, bár nehezen tudom számozni a grafikont, mert a sok ABC szerkezeten nem látszik, hogy melyik milyen idősíkon ABC, és melyik melyiknek a része. Egyszer majd letisz

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Már most fedezetlen költekezésbe kezdett a kormány, és a tűzijáték még csak ezután jöhet
Szenteste eldőlhet a nagy csata, van esély a havazásra
Itt van az ukránok nagy bejelentése!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility