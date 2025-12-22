Meglepő fordulat a NATO keleti szárnyán: dél-koreai szuperrakéták érkeznek

Észtország mintegy 290-300 millió euró értékű szerződést írt alá dél-koreai gyártmányú rakéta-sorozatvetők beszerzéséről - jelentette be az észt ECDI védelmi beruházási központ, valamint a koreai KOTRA kereskedelmi befektetésösztönző ügynökség.

Az ECDI (Estonian Centre for Defence Investments) tájékoztatása szerint a megállapodás legalább hat Chunmoo rakéta-sorozatvető (MLRS) rendszerre, háromféle rakétára és irányított rakétára (CGR-080, CTM-MR, CTM-290), valamint üzemeltetési és kiképzési támogatásra terjed ki. A szállítások 2027 második felében kezdődnek. A szerződés értékét az észt fél mintegy 290 millió euróra tette.

A KOTRA (Korea Trade-Investment Promotion Agency) közlése szerint a kormányközi megállapodást Tallinnban írták alá az ECDI-vel; a szállító a Hanwha Aerospace Co. lesz, amely

a következő három évben összesen hat Chunmoo rendszert és a hozzájuk tartozó lőszert adja át.

A dél-koreai fél a szerződés értékét 300 millió euróra becsülte.

Az észt védelmi minisztérium hangsúlyozta: az ország áprilisban az amerikai HIMARS rendszerek beszerzésével kezdte meg mélységi csapásmérő képességének fejlesztését, amelyet most a Chunmoo rendszerek tovább erősítenek. A beszerzés Észtország és a NATO elrettentő és védelmi képességeit egyaránt erősíti. Az észt kormány korábban tett bejelentése szerint 2029-ig mintegy 10 milliárd eurót fordít védelmi képességeinek megerősítésére.

A megállapodással az októberben, a két ország védelmi miniszterei által Szöulban aláírt szándéknyilatkozatot valósították meg a felek.

A KOTRA által kiadott ismertető szerint a Chunmoo rendszert eredetileg az észak-koreai tüzérségi fenyegetések elleni fellépésre tervezték, többféle, eltérő hatótávolságú rakétával képes gyors és nagy pontosságú csapások leadására.

A mostani üzlet a Chunmoo MLRS második európai exportja Lengyelország után. Észtország 2018-ban külön szerződést kötött a Hanwha Aerospace Co.-val K9 önjáró lövegek beszerzéséről.

Címlapkép forrása: KIM Jae-Hwan/SOPA Images/LightRocket via Getty Images