Oroszország feltette a kártyákat az asztalra: jogilag is garantálnák, hogy nem lépik meg, amitől Európa retteg
Oroszország kész jogi dokumentumban is rögzíteni, hogy nem tervez katonai támadást sem az Európai Unió, sem a NATO ellen – közölte Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes a moszkvai Valdaj vitaklub ülésén.

Rjabkov elmondta, hogy Moszkva visszafogottan reagált a NATO-tagállamok "kalandor és provokatív" lépéseire, ugyanakkor egyértelmű figyelmeztetéseket küldött ellenfeleinek a felmerülő stratégiai kockázatokról.

A diplomata hangsúlyozta: bár Washington jelenleg kiegyensúlyozottabb Oroszország-politikát folytat, az orosz–NATO közvetlen összecsapásának veszélye továbbra is jelentős az európai országok Oroszországgal szemben tanúsított ellenséges magatartása miatt.

A külügyminiszter-helyettes leszögezte, hogy Moszkva nem tervez támadást a nyugati országok ellen, sőt

hajlandó ezt jogilag is garantálni, amennyiben a mostani válság rendezése az egyenlő és oszthatatlan biztonság elvén alapul.

