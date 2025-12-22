Oroszország feltette a kártyákat az asztalra: jogilag is garantálnák, hogy nem lépik meg, amitől Európa retteg

Rjabkov elmondta, hogy Moszkva visszafogottan reagált a NATO-tagállamok "kalandor és provokatív" lépéseire, ugyanakkor egyértelmű figyelmeztetéseket küldött ellenfeleinek a felmerülő stratégiai kockázatokról.

A diplomata hangsúlyozta: bár Washington jelenleg kiegyensúlyozottabb Oroszország-politikát folytat, az orosz–NATO közvetlen összecsapásának veszélye továbbra is jelentős az európai országok Oroszországgal szemben tanúsított ellenséges magatartása miatt.

A külügyminiszter-helyettes leszögezte, hogy Moszkva nem tervez támadást a nyugati országok ellen, sőt

hajlandó ezt jogilag is garantálni, amennyiben a mostani válság rendezése az egyenlő és oszthatatlan biztonság elvén alapul.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images