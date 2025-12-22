Összeomlott Trump békéje, Amerika legnagyobb riválisa is bevetheti magát a véres háborúba

A döntés a délkelet-ázsiai országok külügyminisztereinek hétfői, Kuala Lumpur-i rendkívüli ülésén született. Az ASEAN tagállamai ezen a találkozón a korábban Malajzia és Donald Trump amerikai elnök közvetítésével létrejött, ám időközben összeomlott fegyverszünet megmentésén dolgoztak. A két ország a már meglévő kétoldalú mechanizmust, az Általános Határbizottságot veszi igénybe a tárgyalásokhoz. Thaiföld azt javasolta, hogy az egyeztetésre a Chanthaburi tartománynál húzódó határszakaszon kerüljön sor – közölte Sihasak Phuangketkeow külügyminiszter. Kambodzsa védelmi minisztériuma egyelőre nem reagált a megkeresésre.
A thai diplomata hangsúlyozta, hogy országa valódi, tartós tűzszünetet szeretne Kambodzsa egyértelmű elköteleződésével és részletes végrehajtási tervvel. Hozzátette, hogy az aknamentesítés elengedhetetlen a folyamat előmozdításához, és szerinte a tűzszünetet nem lehet pusztán kikiáltani, ahhoz érdemi tárgyalásokra van szükség. Az ASEAN-találkozót két hét heves harcok előzték meg, amelyekben legalább nyolcvanan vesztették életüket. A harcok kezdeti szakaszában több mint félmillió ember kényszerült elhagyni otthonát.
Sihasak elmondta, hogy sem az Egyesült Államok, sem Kína nem vett részt a december végi tárgyalásokról szóló döntés meghozatalában. Szavai szerint az egyeztetések kizárólag arról szólnak, hogy Thaiföld és Kambodzsa kétoldalú keretek között próbálja rendezni a helyzetet. Bangkok és Phnom Penh kölcsönösen agresszióval vádolja egymást, és a másik felet teszi felelőssé az októberben, Malajziában, Donald Trump jelenlétében kötött, megerősített tűzszünet felbomlásáért. Akkor mindkét ország elkötelezte magát az aknamentesítés, valamint a csapatok és a nehézfegyverek kivonása mellett. Heves tűzpárbajok alakultak ki a 817 kilométeres szárazföldi határ több pontján, az erdős, Laoszhoz közeli belső területektől egészen a tengerparti tartományokig. Hétfőn
ismét fellángoltak az összecsapások, miközben mindkét fél egymást vádolta agresszióval.
A hétfői ülés volt az első személyes egyeztetés a két kormány részvételével azóta, hogy december 8-án újrakezdődtek a harcok. Mohamad Hasan maláj külügyminiszter a megnyitón arra sürgette az ASEAN-t, hogy határozottabban lépjen fel a konfliktus megfékezése érdekében. Kiemelte, hogy a szervezetnek mindent meg kell tennie a regionális béke és stabilitás fenntartásáért, és a cél nem csupán a feszültség enyhítése, hanem a bizalomépítés erősítése a szemben álló felek között.
Kambodzsa védelmi minisztériuma hétfőn azzal vádolta Thaiföldet, hogy újabb fegyveres agresszióval megsértette szuverenitását, és megfogadta, hogy bármi áron megvédi területét. Thaiföld ezzel szemben azzal vádolta Kambodzsát, hogy rakétákat próbált kilőni egy határ menti városra, és közölte, hogy egy újabb thai katona vesztette el lábát egy aknarobbanásban. Bangkok szerint Kambodzsa új aknákat telepített, megsértve nemzetközi szerződéses kötelezettségeit, amit Phnom Penh cáfolt.
Kína szintén közvetít a két ország között. A pekingi külügyminisztérium közölte, hogy Peking folytatja a békéltetési erőfeszítéseket és a párbeszéd előmozdítását.
Teng Hszi-csün különmegbízott a múlt héten Phnom Penhben járt, ahol a határkonfliktus enyhítését szorgalmazta.
Címlapkép forrása: Hafiz Ahmed/Anadolu via Getty Images
