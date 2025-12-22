Putyin titkos terveiről szóltak a kiszivárgott jelentések, most megszólalt a Kreml

A Kreml szerint tévednek az amerikai hírszerzési jelentések, amelyek Vlagyimir Putyin céljaként egész Ukrajna és a volt szovjet birodalom egyes európai területeinek elfoglalását jelölik meg - írja a Reuters.

A Kreml hétfőn közölte, hogy az amerikai hírszerzés téved, amikor azt állítja: Vlagyimir Putyin orosz elnök célja egész Ukrajna, illetve a volt szovjet birodalom egyes európai területeinek megszerzése.

A Reuters hírügynökség a múlt héten hat, névtelenséget kérő forrásra hivatkozva írta meg, hogy az amerikai hírszerzési jelentések szerint Putyin nem mondott le arról, hogy elfoglalja egész Ukrajnát, és visszaszerezze a volt szovjet blokk bizonyos európai területeit.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak azt mondta, Moszkva nem tudja megítélni, mennyire megbízhatóak a Reuters által idézett források.

Ha azonban a jelentés pontos, akkor szerinte az amerikai hírszerzés következtetései tévesek. "Ez egyáltalán nem igaz" – jelentette ki Peszkov.

Putyin 2022 februárjában indított átfogó támadást Ukrajna ellen, az orosz erők jelenleg az ország mintegy ötödét ellenőrzik. Egyes európai és ukrán vezetők azzal vádolják az orosz elnököt, hogy ambíciói Ukrajnán túlra is kiterjednek.

Putyin nyilvánosan soha nem mondta, hogy meg akarná hódítani egész Ukrajnát. Többször hangsúlyozta viszont, hogy az orosz erők további ukrán területeket foglalnak el, ha Kijev nem egyezik bele a Donbász régió még ukrán kézen lévő részének átadásába.

Moszkva fenyegetésnek tekinti a NATO keleti bővítését, amely mára már kiterjed a második világháború után a szovjet blokkhoz tartozó kelet-európai államokra is.

Putyin azt állítja, nem kívánja helyreállítani a Szovjetuniót, és nem akar megtámadni egyetlen NATO-tagállamot sem. A hónap elején azt mondta, Oroszország nem akar háborút Európával, de ha Európa mégis háborút indítana, Oroszország szerinte győztesen kerülne ki belőle.

Címlapkép forrása: Shutterstock