Új független ország születhet Donald Trump ölelésében? – Felbomolhat jövőre a világ egyik legnagyobb hatalma

Ha szeparatista mozgalomról beszélünk Kanadában, a legtöbbeknek a frankofón Québec tartomány juthat eszébe. A túlnyomórészt francia anyanyelvű québeciek 1980-ban és 1995-ben is népszavazást tartottak az elszakadásról, az anglofón többségtől különálló kultúrára és történelemre hivatkozó függetlenségpártiak azonban mindkétszer alulmaradtak – bár másodjára csupán 1,2 százalékponttal. Ám nem Québec az egyetlen régiója a világ második legnagyobb országának, amely valaha kacérkodott, illetve kacérkodik a kiválással. Mi több, a nyugati préri éllovasa, Alberta jövőre akár odáig mehet, hogy referendumra viszi a kérdést, bár nem elsősorban azért, mert meghallották az 51. államról beszélő Donald Trump csalogatását.

A mai Alberta – eredetileg őslakosok lakta – területén a 18. század elején jelentek meg első európaiakként a francia szőrmekereskedők. A rivális gyarmatosítók, a britek uralma azután szilárdult meg, hogy a hétéves háború révén kiűzték a franciákat Észak-Amerikából. London 1870-ben adta át mások mellett ezt a területet is az akkortájt létrejött, észak-amerikai brit gyarmatokat egyesítő Kanadai Konföderációnak. Végül az Északnyugati területekből kiszabdalt Alberta 1905-ben nyert tartományi státuszt Kanadában belül, az egyetlen másik tengeri kijárattal nem rendelkező provinciával, Saskatchewannal kézenfogva. Fővárosa Edmonton, de legnagyobb települése Calgary, ami tökéletes táptalaj a kettő kötélhúzásának.

Az albertai szeparatizmus nem napjainkban ütötte fel a fejét.

Pár évtizeddel a tartománnyá válás után, a nagy gazdasági világválság okozta nyomor és sínylődés közepette futótűzként terjedtek a brit C. H. Douglas „szociális kreditről” szóló, a lakosság közvetlen vásárlóerő-növelését célzó közgazdasági elméletei. 1935-ben az állami disztribúciót zászlajára tűző, de társadalmilag erősen konzervatív Szociális Kredit Párt került kormányra Edmontonban, több „douglasista” elképzelésüknek azonban keresztbe tett a szövetségi kormány és a legfelsőbb bíróság. A helyi szociáliskredit-mozgalom egy része annyira felhördült a „felülről” jövő beavatkozás láttán, hogy az elszakadás tűnt az egyetlen megoldásnak, de álláspontjuk nem nyert teret a szélesebb közvéleményben.

Albertában a második világháború után tárták fel az első olajmezőt, ami hatalmas fordulatot hozott az addig főként mezőgazdaságból élő tartomány életében.

Az olajkitermelésnek (és az olajválságnak) hála a ’70-es években elképesztő növekedésnek indult az albertai gazdaság, a kőolaj kérdése pedig máig a viták kereszttüzében van, akár a függetlenséggel kapcsolatosan is.

A liberális párti kanadai miniszterelnök, Pierre Trudeau – a 2015 és 2025 közötti kormányfő, Justin Trudeau édesapja – 1980-ban kivívta az albertaiak máig ható ellenszenvét és felháborodását, hiába veszik legendaszámba más körökben. Az idősebb Trudeau megadóztatta az olajat és a világpiacinál alacsonyabb áron való belföldi kereskedésre kényszerítette az (elsősorban amerikai) olajcégeket, hogy az energiafüggetlenség jegyében elszigetelje az országot a globális áringadozástól, és a kanadaiak részesüljenek az iparág javaiból. Albertában ugyanakkor mindez megzuhanó bevételeket, felpattanó munkanélküliséget és heves tiltakozást váltott ki, és előkerült az azóta is hangoztatott érv, miszerint

a szövetségi kormány az ország többi, keleti régiójába „szivattyúzta át” az albertaiak pénzét.

Ha viszont a tartomány függetlenedne, erről szó sem lehetne – fejtegették már 45 évvel ezelőtt.

Sérelmekből akad bőséggel

Alberta szakadármozgalma kétségkívül tud további gazdasági indokokat felmutatni a függetlenség mellett. Előszeretettel domborítják ki például, hogy országos lakossági arányukhoz viszonyítva számottevően nagyobb részt vesznek ki Kanada GDP-jéből – jószerivel egyedüliként. A kanadaiak 12%-a lakik Albertában, mégis a teljes bruttó hazai terméknek ők adták több mint 15%-át 2024-ben. Egyértelmű húzóágazata,

a gáz- és olajipar révén szokás a kanadai gazdaság „motorjaként” hivatkozni Edmontonra,

még úgy is, hogy keleti Ontario tartomány önmagában felelős a kanadai GDP 40%-áért. Ennek persze megvan az árnyoldala:

Alberta gazdaságát és pénzügyeit meghatározzák a nemzetközi energiaárakhoz kötődő fellendülési és válságciklusok

– hangsúlyozza a tartomány kitettségét a konzervatív agytröszt, a Fraser Institute elemzése.

Ide tartozik, hogy ha a gyéren lakott, sarkköri területeket nem számítjuk, Albertában a legmagasabb az egy főre jutó GDP egész Kanadában. Így a gazdasági érvek között említik a függetlenségpártiak, hogy Alberta nettó befizetője a szövetségi kasszának, és évről évre nem kap vissza semmit a tartományi különbségeket kiegyenlíteni hivatott ottawai büdzséből. Idén például az összes kifizetés felét, bő 13 milliárd dollárt Québec kapja, míg az albertaiak legutóbb 1965-ben részesültek bármennyi kiegyenlítő forrásban. 2021-ben még helyi népszavazást is tartottak az ügyben, és tízből hat albertai legszívesebben eltávolította volna a szövetségi alkotmányból a kiegyenlítő pénzügyi transzfereket.

Nem ritka érv a szakadár mozgalmak eszköztárában világszerte, hogy többet dobnak be a közösbe, mint amennyit visszakapnak. Ezt előszeretettel kifogásolják például a katalán szeparatisták is, hisz a spanyol átlaghoz viszonyítva Katalónia szintén felfelé lóg ki a gazdasági teljesítményt illetően. Emellett természetesen előfordul az etnikai, történelmi, kulturális vagy nyelvi különállóságra mutató indoklás is. Ha maradunk a katalánoknál, ők előbbire és utóbbira egyaránt hivatkozhatnak, míg a gazdaságilag relatíve elmaradott Québec frankofón nacionalistái főként a kulturális különbségekre helyezik a hangsúlyt, amikor síkra szállnak a nép önrendelkezési joga mellett. Alberta esetén a többségi Kanadától eltérő etnikai vagy nyelvi összetétel nem állja meg a helyét, ugyanakkor sokan vélnek felfedezni kulturális szakadékokat.

Kelet vs. nyugat

Sokkal inkább a határvidékhez hasonlít […]. Azok, akik a kezdeti időkben itt éltek, olyan önigazgatási elvárásokkal rendelkeztek, amelyek alapvetően jellemzőek a határvidéki közösségekre

– magyarázta a BBC-nek a jobb megélhetést kutató „pionír” mentalitás fontosságát Barry Cooper, a Calgary-i Egyetem politológusa 2019-ben. Alberta az Egyesült Államok egykori „frontier”-jén elhelyezkedő prériállamokhoz, Montanához vagy a Dakotákhoz hasonlóan híres a ranchgazdálkodásáról, és

nem csak az olajipar miatt becézik „Kanada Texasának”:

itt tartják a világhírű Calgary Stampede fesztivált, ami számos attrakció mellett bikarodeó-versenyekkel idézi meg a vadnyugat hangulatát.

A kulturális törésvonal elsősorban Kanada hagyományos közigazgatási és üzleti központjával, a torontói, ottawai és montréali „elit” dominálta kelettel kiélezett. Az elidegenedett nyugatiak – akik Cooper szerint a kelettel nem azonos „mítoszt” építettek Kanadáról – gyakran ignorálásról, meg nem értésről vagy lenézésről panaszkodnak, hisz „nem találták meg a hangjukat Ottawában” – teszi hozzá Cooper. Ebből fakadóan a 2019-ben szárnyra kapott „Wexit”-kampány például nem egyedül, hanem más nyugati tartományokkal karöltve képzelte el a függetlenséget.

A kelet-nyugat–ellentétre rárakódik persze a politikai dimenzió is:

Alberta a kanadai jobboldal fellegvára, míg Ontario és Québec inkább liberális (vagy frankofón nacionalista) terep. Ezzel szemben Albertában a Szociális Kredit Párt sikere óta egyetlen kivétellel csak konzervatív formációk adták a tartományi kormányfőt, és a legutolsó konzervatív kanadai miniszterelnök, Stephen Harper szintén itteni születésű, ahogy a mostani pártvezető, Pierre Poilievre is. Ezzel szemben Pierre Trudeau intézkedései erősen megtépázták a Liberális Párt helyi hírnevét, amin a „keleti elitet” még látványosabban megtestesítő fiatalabb Trudeau környezetvédelmi lépései – például egy új olajvezeték leállítása és a „szénadó” – szintén nem segítettek. Bár az albertai szakadárok között akadnak, akik kilógnak a sorból, a mozgalom tehát egyértelműen a jobboldalhoz köthető.

Így nem csoda, hogy egyre többen elégelik meg a 2015 óta tartó liberális kormányzást Ottawából.

Íme az 51. amerikai állam?

Bár a jegybankárból lett új miniszterelnök, Mark Carney szintén albertai gyökerű, a liberálisok negyedik választási győzelme nem kis olajat öntött az albertai függetlenség tüzére tavasszal. Carney sikeréhez bizonyára hozzájárult Donald Trump „51. állammal” való dobálózása, és az erre adott ellenreakció. A „zászló köré csoportosuló” kanadaiak oroszlánrésze valódi, egzisztenciális fenyegetésként élte meg Trump mondatait, miközben szembesülniük kellett az országra kirótt különvámokkal is. Albertában viszont nagyobb eséllyel találunk Trump-szimpatizánsokat, mint talán Kanadában bárhol.

hiába a kulturális affinitás az amerikai „heartland” felé, Arról koránt sincs egyetértés, hogy egy duplacsavarral megérné-e Albertának csatlakozni az Egyesült Államokhoz.

Bár tény, hogy a kultúra mellett a tartomány gazdasági integrációja is rendkívül előrehaladott a tőle délre lévő amerikai államokkal: Alberta 2024-ben csupán 70 milliárd kanadai dollár értékben exportált az országon belül, míg az USA-ba több mint 161 milliárd dollárt. (Ottawa egyébként célként tűzte ki a tartományok közötti irányú kereskedelem fellendítését a washingtoni viszony megrendülése láttán.)

Donald Trump nem a világ megmentője. De jelenleg ő Észak-Amerika legjobb esélye

– vélte egy hegesztőként dolgozó albertai férfi a CNN-nek. Jeffrey Rath ügyvéd, az Alberta Prosperity Project (APP) nevű függetlenségpárti civil szervezet társalapítója szerint „Trump megválasztása sok reményt adott” nekik, hiszen

ha valaki képes lesz elismerni egy független Albertát, az a Trump-kormány.

Bár az edmontoni tartományi miniszterelnök, Danielle Smith szkeptikus az elszakadással kapcsolatban,

a konzervatív kormány több lépést is tett, hogy megkönnyítse a civil szervezet dolgát egy függetlenségi referendum gründolásában.

Szerintem az albertaiak nem szívesen cserélnék le az Ottawával ápolt rossz viszonyt egy ugyanolyan rossz viszonyra Washingtonnal

– nyilatkozta a konzervatív Smith, aki nem kis port kavart, amikor Trump fenyegetései közepette sem rejtette véka alá az amerikai republikánusokkal ápolt kapcsolatát, és januárban Floridába látogatott.

Alberta Premier Danielle Smith visited Mar-a-Lago, the Florida home of U.S. president-elect Donald Trump, on Saturday. https://t.co/dh5BCmkDXy https://t.co/dh5BCmkDXy — CBC News (@CBCNews) January 12, 2025

A szakadároknak tett gesztusként – nem több mint egy nappal Carney választási győzelme után – a Smith-kormány azt javasolta a tartományi törvényhozásnak, hogy a népszavazás kiírásához szükséges aláírások számát vigyék le 600 ezerről 177 ezerre. Így is lett. Miután pedig egy bíróság úgy határozott, hogy függetlenségi kérdésben nem lehet állampolgári kezdeményezésre referendumot tartani, egy olyan törvényt fogadtak el, amely megszünteti a felvetett népszavazási kérdések előzetes alkotmányossági vizsgálatát.

Azaz a januári hidegben megindulhat az aláírásgyűjtés a kiválás érdekében, és az APP szerint 240 ezren már jelezték érdeklődésüket.

„Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt, hogy az albertaiak egyharmadának vagy akár még többeknek tele a hócipője. […] Időről időre fellángolnak az ehhez hasonló kezdeményezések.

Ez szinte mindig az elszabadult szövetségi kormányra adott válaszreakció. De mindegyik elhalt, amikor a szövetségi kormány visszatért a saját térfelére

– vélekedett Danielle Smith.

Jöhet új ország Kanada és az USA közé ékelve?

Az Angus Reid közvélemény-kutatása nyomán azonban a függetlenségi kampányra bőven ráférne az erősítés, ha komolyan vennék a kiválást:

az albertaiak mindössze 36%-a szavazott volna májusban az elszakadásra, a maradásra pedig 60%

(a szomszédos Saskatchewanban ugyanez 34%-58%). Ám az albertai szeparatisták zöme elismerte, hogy nagyobb eséllyel voksolna a maradásra, ha a szövetségi kormány építene egy kelet-nyugati irányú olajvezetéket, valamint engedne a károsanyag-kibocsátási plafonból, a környezetvédelmi szabályozásból és az őslakosok érdekképviseletéből. A pártpolitikai tényező szintén meghatározó, hisz ha Ottawában konzervatív kormány került volna hatalomra, az ugyancsak visszafogta volna a függetlenedési vágyat a felmérés szerint.

Kicking off the opening of the @calgarystampede, Prime Minister Carney toured the Stampede Market, meeting with business owners and sampling unique products and treats from across Canada. pic.twitter.com/WPYmzAhS28 https://twitter.com/calgarystampede?ref_src=twsrc%5Etfw — Prime Minister of Canada (@CanadianPM) July 5, 2025

Prime Minister Mark Carney was booed by thousands as he was introduced at the Calgary Stampede#604tv #calgary #alberta #viral #reels #calgarystampede #pm #markcarney #edmonton #canada pic.twitter.com/soIvZyV3P2 https://twitter.com/hashtag/604tv?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — 604tv (@official604tv) July 6, 2025

Jóllehet Trudeau-nál jóval centristább irányvonalat visz Carney, kifütyölték a nyári Calgary Stampede-en. De az új miniszterelnök, úgy tűnik, szintén hallott az előbbi felmérésről: miután Smith egy referendummal kacérkodó panaszlevelet küldött Ottawába „kilenc rossz törvényről”,

november végén megegyezés született a két fél között egy Albertából a nyugati partra tartó olajvezetékről,

amiért cserébe Edmonton csökkentené a károsanyag-kibocsátását. Bár az alku fordulópontnak tekinthető a liberális szövetségi kormány és a konzervatív tartományi vezetés kapcsolatában, a beruházáshoz még mindig keresik a magánvállalkozót. Ráadásul őslakos csoportok és a szomszédos Brit Columbia, amelyet átszelne a vezeték, tiltakozásukat fejezték ki, sőt, Carney egyik minisztere is lemondott.

(Általánosságban nem mondható ugyanakkor, hogy csávában lenne a kormányfő: az utóbbi hetekben két konzervatív képviselő is átállt a liberálisok oldalára, így Carney egyetlen mandátumra került az alsóházi többség megkaparintásától.)

Törvényileg egyébként az ottawai parlamentnek jelentős beleszólása lenne Alberta potenciális kiválásába, ami például a kanadai alkotmány módosítását is megkövetelné. De ha esélylatolgatásba bocsátkozunk,

most sokkal valószínűbb forgatókönyvnek tűnik az, hogy a függetlenségi referendum kudarcba fullad.

Egyszóval a szeparatista ambíció megmaradhat potens „zsarolási” eszközként a mérgelődő Alberta kezében, de egyelőre nem fogadnánk arra, hogy egyhamar új, relatíve kis ország születhet Észak-Amerikában, mely Magyarország területénél így is közel hétszer nagyobb, lakosságában fele akkora, GDP-jében pedig másfelszerese lenne hazánknak.

Címlapkép forrása: Leah Hennel/Bloomberg via Getty Images