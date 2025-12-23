  • Megjelenítés
Áll a bál Trump vad terve miatt, nagyon akarja a világ legnagyobb szigetét
Globál

Áll a bál Trump vad terve miatt, nagyon akarja a világ legnagyobb szigetét

Portfolio
Jens-Frederik Nielsen, a dán fennhatóság alatt álló, de autonóm Grönland miniszterelnöke a Facebookon bírálta Donald Trump amerikai elnök újabb bejelentését, amelyben az Egyesült Államok ismét igényt formált a világ legnagyobb szigetére.

Jens-Frederik Nielsen kedden közösségi oldalán reagált Donald Trump nyilatkozatára, amelyben az amerikai elnök ismét jelezte, hogy az Egyesült Államok meg akarja szerezni Grönlandot.

A miniszterelnök azt írta, elszomorítja, hogy Washington továbbra is területi igényt fogalmaz meg az északi-sarkvidéki sziget iránt.

Trump hétfőn azzal indokolta szándékát, hogy az Egyesült Államoknak nemzetbiztonsági okokból szüksége van Grönlandra. Közölte azt is, hogy az ásványkincsekben gazdag szigettel kapcsolatos tárgyalásokat Jeff Landry louisianai kormányzó, Grönland amerikai különmegbízottja fogja vezetni.

Az elnök szerint Landry "érti, mennyire létfontosságú Grönland az Egyesült Államok nemzetbiztonsága szempontjából", és a megbízott "vezeti majd az ügy előrevitelét.

Még több Globál

Elfajultak a tüntetések az európai fővárosban: Molotov-koktélok csapódtak a kormányfői hivatal épületébe

Európa másolja a háborús taktikát, lángokban a stratégiai kikötő – Háborús híreink kedden

Kongatja a vészharangot az európai hatalom minisztere: az ukrajnai tűzszünet után az oroszok jóval nagyobb támadásra indulnának

Az Európai Tanács elnöke, António Costa korábban az X-en közölte: az Európai Unió teljes szolidaritást vállal Dániával és Grönland lakosságával. Hozzátette, hogy az unió számára kiemelt kérdés az északi-sarki térség biztonsága, miközben "a területi integritás és a szuverenitás a nemzetközi jog alapelvei".

Kapcsolódó cikkünk

Trump ismét bejelentette igényét Grönlandra

Trump újabb lépésével közelebb került egy vörös vonalhoz

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

MNB Intézet

MI vs. Tudomány: 1-0

A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Súlyos támadást indítottak az oroszok, felszálltak a NATO-hatalom gépei
Európa másolja a háborús taktikát, lángokban a stratégiai kikötő – Háborús híreink kedden
Oroszország feltette a kártyákat az asztalra: jogilag is garantálnák, hogy nem lépik meg, amitől Európa retteg
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility