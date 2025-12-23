Áll a bál Trump vad terve miatt, nagyon akarja a világ legnagyobb szigetét

Jens-Frederik Nielsen, a dán fennhatóság alatt álló, de autonóm Grönland miniszterelnöke a Facebookon bírálta Donald Trump amerikai elnök újabb bejelentését, amelyben az Egyesült Államok ismét igényt formált a világ legnagyobb szigetére.

Jens-Frederik Nielsen kedden közösségi oldalán reagált Donald Trump nyilatkozatára, amelyben az amerikai elnök ismét jelezte, hogy az Egyesült Államok meg akarja szerezni Grönlandot.

A miniszterelnök azt írta, elszomorítja, hogy Washington továbbra is területi igényt fogalmaz meg az északi-sarkvidéki sziget iránt.

Trump hétfőn azzal indokolta szándékát, hogy az Egyesült Államoknak nemzetbiztonsági okokból szüksége van Grönlandra. Közölte azt is, hogy az ásványkincsekben gazdag szigettel kapcsolatos tárgyalásokat Jeff Landry louisianai kormányzó, Grönland amerikai különmegbízottja fogja vezetni.

Az elnök szerint Landry "érti, mennyire létfontosságú Grönland az Egyesült Államok nemzetbiztonsága szempontjából", és a megbízott "vezeti majd az ügy előrevitelét.

Az Európai Tanács elnöke, António Costa korábban az X-en közölte: az Európai Unió teljes szolidaritást vállal Dániával és Grönland lakosságával. Hozzátette, hogy az unió számára kiemelt kérdés az északi-sarki térség biztonsága, miközben "a területi integritás és a szuverenitás a nemzetközi jog alapelvei".

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images