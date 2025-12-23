Elérkezett az igazság pillanata: ezért lesz Ukrajna a háború igazi győztese

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Bár Oroszország nyomul előre a fronton, a háborúval sem fog tudni kitörni több évszázados zsákutcájából, csak még jobban benne ragad. Ezzel szemben Ukrajna előtt ott a lehetőség, hogy az orosz kisebbség tehertételétől megszabadulva erős, egységes és a Nyugat felé orientálódó nemzetállam legyen.

Csou En-laj kínai miniszterelnököt a fáma szerint megkérdezték, mi a véleménye a nagy francia forradalomról. Csu gondolkodás nélkül válaszolt: még nincs meg a kellő történelmi perspektíva ahhoz, hogy megalapozott ítéletet alkothassunk.

A mai világot szemlélve egyre inkább az a benyomásom támad, hogy igaza volt. De akkor mit mondjunk az orosz–ukrán háborúról, amelynek még vége sincs, nemhogy történelmi perspektívája lenne?

Ezzel együtt azt gondolom,

elérkezett az igazság pillanata.

Nézzünk szembe a tényekkel, ismerjük fel és mondjuk ki az igazságokat, még akkor is, ha kellemetlenek. És próbáljunk meg átfogó képet nyújtani ahelyett, hogy kizárólag a részletekre koncentrálnánk.

Az általános megközelítés szerint a legfontosabb kérdés az, hogy ki nyer a csatatéren. Ezt nézve valóban az lehet az ember benyomása, hogy az oroszok, hiszen hosszú idő óta haladnak előre, miközben az ukránok területeket veszítenek, és az oroszok fontosnak mondott településeket és közlekedési csomópontokat foglalnak el.

Valójában ez fontos, de nem igazán stratégiai jelentőségű folyamat. Az a néhány száz négyzetkilométer, amelyet az oroszoknak az elmúlt évben sikerült elfoglalniuk, nem biztosít stratégiai, hanem csupán korlátozott taktikai előnyöket.

Egyetlen valódi kérdés van: sikerül-e áttörni a Donbasz megmaradt részét védő védelmi vonalakat, amellyel megnyílna az út a Donyec-medence fennmaradó részének elfoglalásához.

Ez azonban még sokáig tarthat, ezért követeli Vlagyimir Putyin már-már hisztérikusan, hogy a fegyverszünet feltételeként ezeket a területeket Ukrajna harc nélkül bocsássa Oroszország rendelkezésére. Donald Trump pedig – a Nobel-békedíj bűvöletében – átveszi ezt a követelést.

Vlagyimir Putyin orosz elnök év végi tájékoztatója 2024. december 19-én. Forrás: Getty Images

Ez azonban a valóságnak csak az egyik része. A kérdés az, miért ennyire létfontosságú Putyin számára Donyeck megye egészének birtokbavétele. Nem lehet kérdés, hogy azért, mert innen alkalomadtán újabb támadást indíthat. Ezért az igazi kérdés az, hogy a fegyverszünet után Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciák képesek lesznek-e ennek megakadályozására, függetlenül attól, hogy Donyeck megye területén pontosan hol húzódik majd a demarkációs vonal.

Ami a területet illeti, Ukrajna valószínűleg elveszíti 1991-es területének közel 20 százalékát. Ez súlyos veszteség, de

az ország ezután is Európa egyik legnagyobb állama marad: életképes, a helyreállítás következtében modern gazdasággal rendelkező ország, amely megszabadul az orosz kisebbség által jelentett belső fenyegetéstől.

Ez a fenyegetés nemcsak a nyílt orosz agresszióban nyilvánult meg, hanem már azt megelőzően is veszélyeztette az ország egységét és demokratikus rendjét. Az új Ukrajnában soha nem lesz oroszbarát kormány.

Mit nyer Oroszország? Igaz, mintegy 100 000 négyzetkilométernyi területet. Figyelem: ez Oroszország teljes területének mindössze 0,62 százaléka. Ráadásul mivel itt zajlottak a legádázabb harcok, ez a terület gyakorlatilag romhalmaz. Helyreállítása körülbelül 200 milliárd euróba kerülne. Van erre pénze Oroszországnak? Soha.

Végül tehát ki lesz a nyertes ebben a konfliktusban? Oroszország? Biztosan nem, hiszen egyetlen kitűzött célját sem érte el. Ahelyett, hogy eredeti követeléseit – amelyeket a 2021 decemberi két szerződéstervezetben világosan az asztalra tett – érvényesítette volna, azok töredékével kell beérnie. Ukrajna egészét akarta ellenőrizni, ehelyett területének alig 1 százalékos növekedését érte el.

Ahelyett, hogy a NATO-t visszaszorította volna az 1997-es katonai helyzetébe, a szövetség két rendkívül jelentős országgal bővült, és de facto Ukrajnával is. Ahelyett, hogy visszaállította volna áhított nagyhatalmi státuszát, Kínának alárendelt, atomfegyverekkel rendelkező regionális középhatalommá vált.

Német gyártmányú Gepard légvédelmi páncélos az ukrán hadseregben. Forrás: Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images

De hagyjuk a részleteket. Az igazi nagy kérdés az: milyen ország lesz Ukrajna öt évvel a háború befejezése után, és milyen ország lesz Oroszország?

Ukrajna minden bizonnyal biztonságban lesz a kapott biztonsági garanciák és az európai uniós integráció következtében. Bár öt év múlva még nem valószínű, hogy elnyeri az Európai Unió teljes jogú tagságát, nagyon közel lesz hozzá, és az unió biztonsági garanciái vagy egy külön megállapodás révén már korábban kiterjednek rá, vagy a tagsághoz igen közel álló országként de facto élvezni fogja azokat.

Ukrajna gazdasága a helyreállítás következtében valószínűleg modern, nagy teljesítményű gazdaság lesz – nemcsak a mezőgazdaságban, hanem az iparban és a szolgáltatásokban is. Elég csak az Ukrajnában található óriási ritkaföldfém-készletekre utalni.

Egy aspektusra külön is fel kell hívni a figyelmet: a háború következtében rendkívül fejlett és innovatív fegyvergyártás van kialakulóban Ukrajnában. Mivel az orosz fenyegetés Európával szemben továbbra is fennmarad, ez komoly potenciált jelent az Európai Unió és a NATO számára is. Sőt, már most is formálódik az amerikai–ukrán együttműködés a fegyvergyártás területén, különös tekintettel a drónokra.

Az Európai Unióhoz való csatlakozás folyamán – de nem pusztán ezért, hanem belső szükségletből – Ukrajna minden bizonnyal demokratizálódó ország lesz, amely jelentős mértékben megszabadul a jelenleg még igen elterjedt korrupciótól, és az orosznál jóval magasabb életszínvonalat biztosít polgárainak.

Nem közvetlenül a háború eredménye, de mégis figyelemre méltó: 1991-ben, Ukrajna függetlenné válásakor sokan vitatták, vajon az ország ketté- vagy három részre szakad-e. A háború következtében ez a kérdés ma már nem vetődik fel. Befejeződött az ukrán nemzetté válás folyamata, és kialakult az ukrán nemzetállam – igaz, kisebb területen, mint 1991-ben, de szilárd és hosszú távon is tartós képződményként.

Ennek az ukrán államnak már nem kell állandó belső fenyegetéssel foglalkoznia, és nem kényszerül arra – érthető, de hibás módon –, hogy az orosz kisebbség elnyomásával együtt minden más nemzeti kisebbséget is háttérbe szorítson. Joggal várható el – és ez ukrán érdek is –, hogy az ország az európai sztenderdeknek megfelelően rendezze a területén élő nemzeti kisebbségek helyzetét.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Harkivban 2022. május 29-én. Forrás: Ukrainian Presidency/Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Oroszország ezzel szemben képtelen lesz kitörni abból a zsákutcából, amelyben évszázadok óta toporog.

Gazdasága nem képes modernizálódni, társadalma legjobb esetben is autokratikus, de inkább diktatórikus felépítésű, és nem látszik, hogy ez belátható időn belül megváltozna. Elvesztette, és képtelen lesz visszaszerezni a volt szovjet területeket, beleértve a közép-ázsiai volt szovjet köztársaságokat is, ahol az egyre erősödő kínai befolyás a következő években tovább fokozódhat.

Oroszország általánosságban is egyre inkább rá lesz utalva Kínára. Vagy fogalmazzunk pontosabban: alárendelődik Kínának. Mert ez az igazság.

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy Ukrajna ugyan jelentős területi veszteségeket lesz kénytelen tudomásul venni, de a kisebb – és még mindig jelentős nagyságú – megmaradt területen jó eséllyel egy Európába integrálódó, gazdaságilag, politikailag és társadalmilag fejlődő, katonailag erős ország lesz, amely történelmileg rövid távon integrálódik az Európai Unióba és a NATO-ba.

Ukrajna jövője biztosítva van. Ezt csak maguk az ukránok ronthatják el. De nagy valószínűséggel nem fogják. És ez nekünk is alapvető – mindenekelőtt biztonsági – érdekünk.

Címlapkép forrása: Hendrik Schmidt/picture alliance via Getty Images