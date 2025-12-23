Évtizedek óta várt fejlesztés bukkant fel az orosz lopakodó Szu-57-es vadászgépen, de van vele egy komoly probléma

A hajtómű tolóereje 157 kN, ami jelentősen elmarad a Szu-57 következő generációs hajtóművétől korábban elvárt értékektől. Összehasonlításképpen: az amerikai F–22-es F119-es hajtóműve 156 kN tolóerőt produkál, és sorozatgyártása csaknem harminc éve, az 1990-es évek végén indult. A 177-es termék fejlesztésének háttere egyelőre nem ismert. Lehetséges, hogy az AL–51F hajtómű egy prototípusáról vagy módosított változatáról van szó, de az sem zárható ki, hogy az AL–51F programot törölték, és ez az új motor lép a helyébe. Akármelyik hajtóművet is integrálják végül a Szu–57-be, az lesz

az első teljesen új tervezésű vadászgép-hajtómű, amelyet több mint negyven év után rendszeresítenek az orosz légierőnél.

A rendelkezésre álló információk szerint mindkét hajtómű – az AL–51F és a 177-es termék – jelentősen javítaná a Szu–57 repülési teljesítményét, fokozná lopakodó képességeit, valamint csökkentené az üzemeltetési költségeket és a karbantartási igényeket.

A Rosztek kiemelte, hogy az új hajtómű minden üzemmódban alacsonyabb fogyasztást és hosszabb élettartamot kínál elődjeinél. Mihajil Sztrelec, a Szuhoj Tervezőiroda igazgatója a Szu–57 „evolúciós fejlődésének” részeként jellemezte ezt a lépést. A Szu–57 hajtóművével kapcsolatban továbbra is több kérdés nyitott. Nem tudni például, hogy a vadászgép a jelenlegi, átmeneti hajtóművel képes-e tartós szuperszonikus utazósebességre. Az is kérdés, hogy a 177-es termék elegendő teljesítményt biztosít-e a Mach 2 feletti utazósebességhez. Ilyen

tartósan nagy sebességre eddig egyedül a szovjet MiG–25 és MiG–31 elfogó vadászgépek voltak képesek.

Legutóbb a dubaji repülőkiállításon mutatták be a képességeiket, ahol egy Szu–57 prototípus, teljes rakétafegyverzettel felszerelve, a szakértők szerint világszinten is kiemelkedő manőverezőképességet demonstrált. Az új hajtómű várhatóan nemcsak a sebességet és a manőverezhetőséget javítja majd, hanem csökkenti a karbantartási igényeket, és több energiát biztosít a fedélzeti rendszereknek, például a radarnak.

