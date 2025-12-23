Évtizedek óta várt fejlesztés bukkant fel az orosz lopakodó Szu-57-es vadászgépen, de van vele egy komoly probléma

A hajtómű tolóereje 157 kN, ami jelentősen elmarad a Szu-57 következő generációs hajtóművétől korábban elvárt értékektől. Összehasonlításképpen: az amerikai F–22-es F119-es hajtóműve 156 kN tolóerőt produkál, és sorozatgyártása csaknem harminc éve, az 1990-es évek végén indult. A 177-es termék fejlesztésének háttere egyelőre nem ismert. Lehetséges, hogy az AL–51F hajtómű egy prototípusáról vagy módosított változatáról van szó, de az sem zárható ki, hogy az AL–51F programot törölték, és ez az új motor lép a helyébe. Akármelyik hajtóművet is integrálják végül a Szu–57-be, az lesz
az első teljesen új tervezésű vadászgép-hajtómű, amelyet több mint negyven év után rendszeresítenek az orosz légierőnél.
A rendelkezésre álló információk szerint mindkét hajtómű – az AL–51F és a 177-es termék – jelentősen javítaná a Szu–57 repülési teljesítményét, fokozná lopakodó képességeit, valamint csökkentené az üzemeltetési költségeket és a karbantartási igényeket.
Su-57 Gains 4-Ton Dry Thrust Boost with New Second Stage NPO Lyulka-Saturn Izdeliye-177 Engine1 > The New Second Stage NPO Lyulka-Saturn Izdeliye 177 powerplant represents a significant capability enhancement for the Su-57, with dry thrust increasing by approximately 2 metric… pic.twitter.com/q2mZGTvDQw https://t.co/q2mZGTvDQw— Austin (@AustinAJoseph76) December 23, 2025
A Rosztek kiemelte, hogy az új hajtómű minden üzemmódban alacsonyabb fogyasztást és hosszabb élettartamot kínál elődjeinél. Mihajil Sztrelec, a Szuhoj Tervezőiroda igazgatója a Szu–57 „evolúciós fejlődésének” részeként jellemezte ezt a lépést. A Szu–57 hajtóművével kapcsolatban továbbra is több kérdés nyitott. Nem tudni például, hogy a vadászgép a jelenlegi, átmeneti hajtóművel képes-e tartós szuperszonikus utazósebességre. Az is kérdés, hogy a 177-es termék elegendő teljesítményt biztosít-e a Mach 2 feletti utazósebességhez. Ilyen
tartósan nagy sebességre eddig egyedül a szovjet MiG–25 és MiG–31 elfogó vadászgépek voltak képesek.
Legutóbb a dubaji repülőkiállításon mutatták be a képességeiket, ahol egy Szu–57 prototípus, teljes rakétafegyverzettel felszerelve, a szakértők szerint világszinten is kiemelkedő manőverezőképességet demonstrált. Az új hajtómű várhatóan nemcsak a sebességet és a manőverezhetőséget javítja majd, hanem csökkenti a karbantartási igényeket, és több energiát biztosít a fedélzeti rendszereknek, például a radarnak.
Címlapkép forrása: Abhishek Chinnappa/Getty Images
Olyan időjárás érkezik a horvátoknál, amilyet több mint 10 éve nem láttak
A meteorológusok szerint az európai időjárási mintázat jelentősen átalakul.
Figyelem: egy nagyon fontos részlet derült ki a lakossági energiatárolós pályázat kapcsán
Örülhetnek a szaldósok.
Esik a legális dohányfogyasztás, jövőre pedig érkezik az adóemelés
Mit szívnak a magyarok?
Trump bizakodó az ukrajnai békével kapcsolatban, de már gyűlnek a sötét fellegek
Sok részlet elfogadhatatlannak tűnik.
Nagy Márton a magyar gazdaságot sújtó két erős függőségről és a pénzügyi védőpajzsról vallott
A nemzetgazdasági miniszter számot vetett az idei és jövőbeli erős kihívásokról.
A Mészáros Csoport újabb babaáruházláncot vásárolt
A regionális jelenlétet erősítik.
Putyin gazdasága a szakadék szélén: ilyen intézkedésre a Szovjetunió óta nem volt példa
Egyre több vészjelzés jön, ami miatt komolyan aggódhat a Kreml.
Magasabb törlesztőt is hajlandók bevállalni az Otthon Start igénylők
Részletesebb statisztikai adatok jelentek meg az Otthon Start hitel első 100 napjáról. Ebből már értékelhető a program indulása és az is kiderül, hogy milyenek a támogatott hitel igénylői. M
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
Mi nem evidens befektetés 2026-ban?
Ha 2026 gazdasági dinamikáját befektetői szemmel értelmezzük, akkor a növekedési narratívák helyett sokkal pontosabb felvetés lehet az, hogy hol alakul ki olyan fizikai vagy intézményi szűk k
MI vs. Tudomány: 1-0
A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r
Új EU-s rendelet a GDPR határokon átnyúló ügyekben való alkalmazásáról
December 12-én megjelent az EU hivatalos lapjában a GDPR végrehajtására vonatkozó további eljárási szabályok megállapításáról szóló rendelet (2025/2518) . A rendelet célja, hogy a hat
A dollár lett a világ beteg embere 2025-ben
Móricz Dániel, a HOLD befektetési igazgatója szerint az év sztorija az, hogy a dollár - amely klasszikusan a világ egyik legerősebb, legbiztonságosabb eszköze - borzasztó... The post A dollár l
Verizon Communications Inc. - elemzés
Az alacsony osztalékemelései miatt ritkán kerül be a Top 10-be, de a hozama jó, a chartja miatt pedig akár kereskedési célpont is lehet, tehát megnéztem.CégismertetőA Verizon Communications Inc
MARA Holdings - kereskedés
Érik egy visszaszállás a MARA-ba, bár nehezen tudom számozni a grafikont, mert a sok ABC szerkezeten nem látszik, hogy melyik milyen idősíkon ABC, és melyik melyiknek a része. Egyszer majd letisz
Elkezdődött a választási költekezés: mi jöhet a költségvetésben jövőre?
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?
Már akadályozzák az alapellátást is a perekkel.
Kiderült az igazság az ukrán árudömpingről: bajba kerülhetnek a magyar termelők
Nem azonosak az esélyek.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.