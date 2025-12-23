  • Megjelenítés
Évtizedek óta várt fejlesztés bukkant fel az orosz lopakodó Szu-57-es vadászgépen, de van vele egy komoly probléma
Globál

Évtizedek óta várt fejlesztés bukkant fel az orosz lopakodó Szu-57-es vadászgépen, de van vele egy komoly probléma

Portfolio
Az orosz Szu-57 ötödik generációs vadászgép először emelkedett a levegőbe új hajtóművével, amelyet egyelőre csak „177-es termék” néven emlegetnek. A Rosztek állami védelmi konszern közölte, hogy a szakemberek megkezdték a hajtómű repülési tesztjeit, és az eszköz a várakozásoknak megfelelően, megbízhatóan működött - tudósított a Military Watch Magazine.

A hajtómű tolóereje 157 kN, ami jelentősen elmarad a Szu-57 következő generációs hajtóművétől korábban elvárt értékektől. Összehasonlításképpen: az amerikai F–22-es F119-es hajtóműve 156 kN tolóerőt produkál, és sorozatgyártása csaknem harminc éve, az 1990-es évek végén indult. A 177-es termék fejlesztésének háttere egyelőre nem ismert. Lehetséges, hogy az AL–51F hajtómű egy prototípusáról vagy módosított változatáról van szó, de az sem zárható ki, hogy az AL–51F programot törölték, és ez az új motor lép a helyébe. Akármelyik hajtóművet is integrálják végül a Szu–57-be, az lesz

az első teljesen új tervezésű vadászgép-hajtómű, amelyet több mint negyven év után rendszeresítenek az orosz légierőnél.

A rendelkezésre álló információk szerint mindkét hajtómű – az AL–51F és a 177-es termék – jelentősen javítaná a Szu–57 repülési teljesítményét, fokozná lopakodó képességeit, valamint csökkentené az üzemeltetési költségeket és a karbantartási igényeket.

A Rosztek kiemelte, hogy az új hajtómű minden üzemmódban alacsonyabb fogyasztást és hosszabb élettartamot kínál elődjeinél. Mihajil Sztrelec, a Szuhoj Tervezőiroda igazgatója a Szu–57 „evolúciós fejlődésének” részeként jellemezte ezt a lépést. A Szu–57 hajtóművével kapcsolatban továbbra is több kérdés nyitott. Nem tudni például, hogy a vadászgép a jelenlegi, átmeneti hajtóművel képes-e tartós szuperszonikus utazósebességre. Az is kérdés, hogy a 177-es termék elegendő teljesítményt biztosít-e a Mach 2 feletti utazósebességhez. Ilyen

tartósan nagy sebességre eddig egyedül a szovjet MiG–25 és MiG–31 elfogó vadászgépek voltak képesek.

Legutóbb a dubaji repülőkiállításon mutatták be a képességeiket, ahol egy Szu–57 prototípus, teljes rakétafegyverzettel felszerelve, a szakértők szerint világszinten is kiemelkedő manőverezőképességet demonstrált. Az új hajtómű várhatóan nemcsak a sebességet és a manőverezhetőséget javítja majd, hanem csökkenti a karbantartási igényeket, és több energiát biztosít a fedélzeti rendszereknek, például a radarnak.

Kapcsolódó cikkünk

Európa másolja a háborús taktikát, lángokban a stratégiai kikötő – Háborús híreink kedden

Címlapkép forrása: Abhishek Chinnappa/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

MNB Intézet

MI vs. Tudomány: 1-0

A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Érik egy visszaszállás a MARA-ba, bár nehezen tudom számozni a grafikont, mert a sok ABC szerkezeten nem látszik, hogy melyik milyen idősíkon ABC, és melyik melyiknek a része. Egyszer majd letisz

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Súlyos támadást indítottak az oroszok, felszálltak a NATO-hatalom gépei
Európa másolja a háborús taktikát, lángokban a stratégiai kikötő – Háborús híreink kedden
Lángokban áll a stratégiai fontosságú kikötő: evakuálták a hajók legénységét, 1500 négyzetméteren tombol a tűz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility