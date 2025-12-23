  • Megjelenítés
Gerillák támadnak, embereket tartóztatnak le: mégis megtartják a botrányos választást a katonai vezetők
Gerillák támadnak, embereket tartóztatnak le: mégis megtartják a botrányos választást a katonai vezetők

A mianmari junta erőszakkal igyekszik rávenni az embereket a hét végén tartandó választásokon való részvételre - figyelmeztetett kedden az ENSZ emberi jogi főbiztosa, és felszólította a délkelet-ázsiai ország vezetését, ne kényszerítse ki a voksolást a lakosságból, és adjon teret a szólásszabadságnak.

Közleményében Volker Türk ismét azt hangoztatta, hogy az ország belpolitikai helyzete nem alkalmas a választásokra, amelyekre szerinte "erőszak és elnyomás közepette kerül sor".

Nincsenek meg mindazon feltételek - például a véleménynyilvánítás és a szabad gyülekezés joga -, amelyek lehetővé tennék az emberek szabad és valódi részvételét a voksoláson

- jelentette ki, és felhívta a figyelmet arra, hogy az úgynevezett "választások védelmét célzó jogszabály" ürügyén máris több tucat olyan embert vettek őrizetbe, aki csupán a szólásszabadsághoz való jogával akart élni, néhányat pedig súlyos börtönbüntetésre ítéltek, mert a szavazást bíráló posztereket tett ki.

A főbiztos ugyanakkor figyelmeztetett arra is, hogy az emberek a juntával szemben álló fegyveres csoportok fenyegetőzéseinek is ki vannak téve, a vezetés ellen harcoló gerillák ugyanis igyekeznek megakadályozni a választásokat és már több támadást is intéztek a voksolást szervező kormányhivatalok, illetve a szavazóbizottságok tagjai ellen.

Mianmarban a 2021-ben puccsal hatalomra került junta már több alkalommal elhalasztotta a szavazást a rossz biztonsági helyzetre hivatkozva, valamint a puccs nyomán bevezetett szükségállapotot is többször meghosszabbította. Utóbbit azzal indokolta, hogy "a szabad és tisztességes voksoláshoz békére és stabilitásra van szükség".

A választásokat végül december 28-ra tűzték ki.

