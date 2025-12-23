Kibukott: ez lehet a keleti nagyhatalom titkos győztes stratégiája egy elsöprő háborúban

A lapban a háborús győzelem kulcsának nevezik a cikkben az egyszerű, egyszer használható drónokat, amelyekkel jelentős fölény alakítható ki. Az eredeti cikket a hadsereg szócsövének nevezhető PLA Daily hozta le, amelyben több szakértő fejtette ki a véleményét a stratégiával kapcsolatban. A szerzők ne fejtették ki pontosan, hogy milyen jövőbeli háborúkra gondolnak, amikor egy potenciális háborút emlegetnek Kínával kapcsolatban. Arra jutottak ugyanakkor, hogy
rengeteg drón összehangolt bevetésével„egyidejű műveleteket indíthatnak több területen és irányban”, ezáltal „kimerültségbe és passzív védekezésbe kényszerítve az ellenséget”.
Kiemelték, hogy a drónok összehangoltan tudnak működni egymással, több harctéri feladatra is alkalmasak. Kiemelték, hogy a mesterséges intelligenciának köszönhetően sokoldalú bevethetőségre is alkalmasak. A lap külön kiemeli, hogy a drónok bevetésével „aszimmetrikus győzelem” érhető el. Ez a kijelentés annak fényében különösen fontos, hogy az elmúlt években az Ukrajna által alkalmazott taktikában merült fel az „aszimmetrikus hadviselés”. Ennek lényege, hogy az egyik fél kicsi, olcsó, de hatékonyan használható fegyvereket vet be, amivel a túlerőben lévő félnek sokszoros kárt tud okozni. A Távol-Keleten elsősorban Kína esetleges inváziója merült fel a sokkal kisebb Tajvannal szemben, illetve az elmúlt hónapokban a Japánnal egyre jobban eldurvuló diplomáciai csetepatéjában a szélsőséges hangok kacérkodtak el ezzel a gondolattal.
Kína ugyanakkor Oroszországon keresztül „mélyen benne van” az ukrajnai konfliktusban, éppen ezért régóta foglalkozik már a fegyverrendszerek fejlesztésével. A feltételezések szerint Peking 2027-ben nagyszabású támadást indíthat Tajvan ellen, mivel a sziget területét a sajátjának követeli. Egy ilyen akció kiválthatná az Egyesült Államok beavatkozását, többségében nagyméretű hadihajókkal és a légierő gépeire támaszkodva avatkozhatna be. A lap elemzése éppen ezért kimondatlanul is egy, az Egyesült Államokkal vívott háborúra utal.
Címlapkép forrása: Costfoto/NurPhoto via Getty Images
