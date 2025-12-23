  • Megjelenítés
Kimondta Zelenszkij korábbi embere: van valaki, akinek van esélye legyőzni választáson az ukrán elnököt
Globál

Kimondta Zelenszkij korábbi embere: van valaki, akinek van esélye legyőzni választáson az ukrán elnököt

Portfolio
Az orosz Gazeta írta meg Olekszij Aresztovics gondolatait, aki szerint Valerij Zaluzynij, korábbi ukrán főparancsnok legyőzheti a választáson Volodimir Zelenszkij elnököt, amennyiben indul a választáson.

A kulcskérdés az, hogy Zaluzsnij indul-e vagy sem. Ha Zaluzsnij indul, nagy valószínűséggel nyer. Ha nem indul, Zelenszkij nyer. Újra legitimálja magát, és szuperelnök lesz

– hangsúlyozta a korábbi ukrán hírszerzőtiszt.

Azt is hozzáfűzte, hogy szerinte a kormány jelenleg mindent megtesz azért, hogy megakadályozza a jelenleg nagykövetként dolgozó Zaluzsnij indulását. A kérdés azzal vált aktuálissá, hogy Zelenszkij elnöki mandátuma hivatalosan lejárt volna, ám a hadiállapot miatt nem lehet választásokat tartani, ezt az alkotmány is akadályozza.

Moszkva ennek ellenére visszatérően azzal vádolja az ukrán elnököt, hogy „nem legitim”.

Még több Globál

Európa másolja a háborús taktikát, lángokban a stratégiai kikötő – Háborús híreink kedden

Trump bizakodó az ukrajnai békével kapcsolatban, de már gyűlnek a sötét fellegek

Lezuhant egy repülőgép Texas partjainál: van túlélő

Eddig a Kreml követelései nem találtak nyitott fülekre, ebben változást hozott, hogy 2025 decemberében Donald Trump amerikai elnök is felhozta a választás kérdését Kijevben. Zelenszkij erre válaszul bejelentette, hogy nyitott arra, hogy megrendezzék ezt az országban.

Olekszij Aresztovics volt ukrán hírszerzőtiszt, 2014 és 2015 között aktívan harcolt az orosz felkelők ellen Kelet-Ukrajnában. 2019-ben megjósolta, hogy Oroszország 2022 és 2024 közt meg fogja támadni Ukrajnát. 2023-ban azonban menesztették, Aresztovics ezután Zelenszkij ellen kezdett el kampányolni.

Kapcsolódó cikkünk

Európa másolja a háborús taktikát, lángokban a stratégiai kikötő – Háborús híreink kedden

Címlapkép forrása: Danylo Antoniuk/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

MNB Intézet

MI vs. Tudomány: 1-0

A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Érik egy visszaszállás a MARA-ba, bár nehezen tudom számozni a grafikont, mert a sok ABC szerkezeten nem látszik, hogy melyik milyen idősíkon ABC, és melyik melyiknek a része. Egyszer majd letisz

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Súlyos támadást indítottak az oroszok, felszálltak a NATO hatalom gépei
Mindenkit megborított az állampapír-őrület – Ilyen eredményre kevesen számítottak!
Lángokban áll a stratégiai fontosságú kikötő: evakuálták a hajók legénységét, 1500 négyzetméteren tombol a tűz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility