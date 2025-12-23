Kimondta Zelenszkij korábbi embere: van valaki, akinek van esélye legyőzni választáson az ukrán elnököt

A kulcskérdés az, hogy Zaluzsnij indul-e vagy sem. Ha Zaluzsnij indul, nagy valószínűséggel nyer. Ha nem indul, Zelenszkij nyer. Újra legitimálja magát, és szuperelnök lesz

– hangsúlyozta a korábbi ukrán hírszerzőtiszt.

Azt is hozzáfűzte, hogy szerinte a kormány jelenleg mindent megtesz azért, hogy megakadályozza a jelenleg nagykövetként dolgozó Zaluzsnij indulását. A kérdés azzal vált aktuálissá, hogy Zelenszkij elnöki mandátuma hivatalosan lejárt volna, ám a hadiállapot miatt nem lehet választásokat tartani, ezt az alkotmány is akadályozza.

Moszkva ennek ellenére visszatérően azzal vádolja az ukrán elnököt, hogy „nem legitim”.

Eddig a Kreml követelései nem találtak nyitott fülekre, ebben változást hozott, hogy 2025 decemberében Donald Trump amerikai elnök is felhozta a választás kérdését Kijevben. Zelenszkij erre válaszul bejelentette, hogy nyitott arra, hogy megrendezzék ezt az országban.

Olekszij Aresztovics volt ukrán hírszerzőtiszt, 2014 és 2015 között aktívan harcolt az orosz felkelők ellen Kelet-Ukrajnában. 2019-ben megjósolta, hogy Oroszország 2022 és 2024 közt meg fogja támadni Ukrajnát. 2023-ban azonban menesztették, Aresztovics ezután Zelenszkij ellen kezdett el kampányolni.

Címlapkép forrása: Danylo Antoniuk/Anadolu via Getty Images