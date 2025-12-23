Kongatja a vészharangot az európai hatalom minisztere: az ukrajnai tűzszünet után az oroszok jóval nagyobb támadásra indulnának

Az ukrajnai tűzszüneti tárgyalások kapcsán Wadephul a nyugati, különösen az amerikai biztonsági garanciák fontosságát hangsúlyozta. Szerinte ezek valódi, vállalt kötelezettségeket és tényleges segítségnyújtási készséget jelentenek azok részéről, akik megígérik, hogy egy újabb, Ukrajna elleni orosz invázió esetén támogatást nyújtanak Kijevnek.
Hozzátette: Ukrajna csak akkor tárgyalhat érdemben területi engedményekről, ha megbízható garanciákat kap egy esetleges újabb orosz támadás ellen. Wadephul szerint ehhez világos, hiteles és végrehajtható biztonsági vállalásokra van szükség. A miniszter úgy véli, az európai országoknak is részt kell venniük a jövőbeli biztonsági megállapodások kidolgozásában. A konkrét lépéseket ugyanakkor csak a tűzszünet megkötése után lehet részletesen meghatározni. A német politikus óvatosságra intett, mert szerinte
Moszkva kihasználhatja a harcok szüneteltetését arra, hogy gyorsan feltöltse, majd a szövetség ellen vesse be haderejét.
Kiemelte: a jelenlegi európai biztonsági rendszernek kifejezetten az orosz fenyegetés ellensúlyozására kell épülnie, erősebb fegyveres erőkkel és szilárd szövetségi egységgel. Megfogalmazása szerint:
Meggyőződésünk – és ez a közeljövőben is így marad –, hogy Európában csak Oroszországgal szemben érhetünk el biztonságot. Ehhez erős pozícióra, a szövetségen belüli egységre és nagy erejű védelmi képességekre van szükség.
A német külügyminiszter nem kívánta számszerűen megítélni annak valószínűségét, hogy a Kreml az ukrajnai tűzszünetet a NATO területe elleni támadás előkészítésére használja fel. Javaslata szerint fel kell készülni egy ilyen forgatókönyvre is. Wadephul szerint Németországnak semmi oka sincs visszafogni védelmi erőfeszítéseit, Európának pedig az erő pozíciójából kell tárgyalnia a Kremllel. Figyelmeztetett:
Ha az orosz hadsereg tartós katonai sikert ér el Ukrajnában, az komoly fenyegetést jelentene a NATO számára.
Oroszország teljes körű ukrajnai inváziója óta Európa-szerte nő az aggodalom az újabb orosz agresszió lehetősége miatt. Az európai országok ennek hatására felgyorsították haderőfejlesztési programjaikat, modernizálják hadseregeiket és új védelmi terveket dolgoznak ki egy esetleges támadás elhárítására. Thierry Burkhard francia vezérkari főnök szerint Oroszország öt éven belül "valós fenyegetéssé" válhat Európa számára, ha a jelenlegi ütemben folytatja fegyverkezését. Boris Pistorius német védelmi miniszter úgy véli, Moszkva
már 2029-ben képes lehet megtámadni a NATO valamelyik tagállamát, amint az ukrajnai háborúban elszenvedett veszteségek után helyreállítja harci képességeit.
Címlapkép forrása: Annette Riedl/picture alliance via Getty Images
Lekapcsolt az MNB egy magánszemélyt, aki mesés hozam ígéretével szerzett magának százmilliókat
Saját bevallása szerint is saját életvitelére fordította a pénzt.
Eszkalálódik a helyzet: az Egyesült Államok drasztikus lépése után akcióba lendült Oroszország és Kína
Kongatják a vészharangot.
Ami most történik a kamatokkal, arra a 2008-as válság óta nem volt példa
Történelmi fordulat a világ pénzpiacain.
Évtizedek óta várt fejlesztés bukkant fel az orosz lopakodó Szu-57-es vadászgépen, de van vele egy komoly probléma
Nem minden értékkel elégedettek.
Nagyon esnek az energiaárak Európa legfontosabb gazdaságában
Teljesen eltolja az importinflációs adatokat is a csökkenés.
Zelenszkij jelentette be: ez volt Oroszország egyik legnagyobb támadása Ukrajna ellen
Több száz drón és rengeteg rakéta érkezett.
Amikor minden döntés számít: négy magyar cég, amely nyomás alatt is nagyot dobbantott
Exportpiacokra építve, hatékonyságnövelő beruházásokkal és tudatos finanszírozással.
Olyan időjárás érkezik a horvátoknál, amilyet több mint 10 éve nem láttak
A meteorológusok szerint az európai időjárási mintázat jelentősen átalakul.
Az év sztorija: Idén sem történt semmi
Ha a közgazdászoknak előre megmondják, mi minden fog történni 2025-ben, akkor minimum ársokkokat, de akár válságokat is jósoltak volna. Ehhez képest az infláció elmaradt, a... The post Az év
Magasabb törlesztőt is hajlandók bevállalni az Otthon Start igénylők
Részletesebb statisztikai adatok jelentek meg az Otthon Start hitel első 100 napjáról. Ebből már értékelhető a program indulása és az is kiderül, hogy milyenek a támogatott hitel igénylői. M
Mi nem evidens befektetés 2026-ban?
Ha 2026 gazdasági dinamikáját befektetői szemmel értelmezzük, akkor a növekedési narratívák helyett sokkal pontosabb felvetés lehet az, hogy hol alakul ki olyan fizikai vagy intézményi szűk k
MI vs. Tudomány: 1-0
A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r
Új EU-s rendelet a GDPR határokon átnyúló ügyekben való alkalmazásáról
December 12-én megjelent az EU hivatalos lapjában a GDPR végrehajtására vonatkozó további eljárási szabályok megállapításáról szóló rendelet (2025/2518) . A rendelet célja, hogy a hat
A dollár lett a világ beteg embere 2025-ben
Móricz Dániel, a HOLD befektetési igazgatója szerint az év sztorija az, hogy a dollár - amely klasszikusan a világ egyik legerősebb, legbiztonságosabb eszköze - borzasztó... The post A dollár l
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
Verizon Communications Inc. - elemzés
Az alacsony osztalékemelései miatt ritkán kerül be a Top 10-be, de a hozama jó, a chartja miatt pedig akár kereskedési célpont is lehet, tehát megnéztem.CégismertetőA Verizon Communications Inc
Elkezdődött a választási költekezés: mi jöhet a költségvetésben jövőre?
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?
Már akadályozzák az alapellátást is a perekkel.
Kiderült az igazság az ukrán árudömpingről: bajba kerülhetnek a magyar termelők
Nem azonosak az esélyek.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.