Kongatja a vészharangot az európai hatalom minisztere: az ukrajnai tűzszünet után az oroszok jóval nagyobb támadásra indulnának

Az ukrajnai tűzszüneti tárgyalások kapcsán Wadephul a nyugati, különösen az amerikai biztonsági garanciák fontosságát hangsúlyozta. Szerinte ezek valódi, vállalt kötelezettségeket és tényleges segítségnyújtási készséget jelentenek azok részéről, akik megígérik, hogy egy újabb, Ukrajna elleni orosz invázió esetén támogatást nyújtanak Kijevnek.

Hozzátette: Ukrajna csak akkor tárgyalhat érdemben területi engedményekről, ha megbízható garanciákat kap egy esetleges újabb orosz támadás ellen. Wadephul szerint ehhez világos, hiteles és végrehajtható biztonsági vállalásokra van szükség. A miniszter úgy véli, az európai országoknak is részt kell venniük a jövőbeli biztonsági megállapodások kidolgozásában. A konkrét lépéseket ugyanakkor csak a tűzszünet megkötése után lehet részletesen meghatározni. A német politikus óvatosságra intett, mert szerinte

Moszkva kihasználhatja a harcok szüneteltetését arra, hogy gyorsan feltöltse, majd a szövetség ellen vesse be haderejét.

Kiemelte: a jelenlegi európai biztonsági rendszernek kifejezetten az orosz fenyegetés ellensúlyozására kell épülnie, erősebb fegyveres erőkkel és szilárd szövetségi egységgel. Megfogalmazása szerint:

Meggyőződésünk – és ez a közeljövőben is így marad –, hogy Európában csak Oroszországgal szemben érhetünk el biztonságot. Ehhez erős pozícióra, a szövetségen belüli egységre és nagy erejű védelmi képességekre van szükség.

A német külügyminiszter nem kívánta számszerűen megítélni annak valószínűségét, hogy a Kreml az ukrajnai tűzszünetet a NATO területe elleni támadás előkészítésére használja fel. Javaslata szerint fel kell készülni egy ilyen forgatókönyvre is. Wadephul szerint Németországnak semmi oka sincs visszafogni védelmi erőfeszítéseit, Európának pedig az erő pozíciójából kell tárgyalnia a Kremllel. Figyelmeztetett:

Ha az orosz hadsereg tartós katonai sikert ér el Ukrajnában, az komoly fenyegetést jelentene a NATO számára.

Oroszország teljes körű ukrajnai inváziója óta Európa-szerte nő az aggodalom az újabb orosz agresszió lehetősége miatt. Az európai országok ennek hatására felgyorsították haderőfejlesztési programjaikat, modernizálják hadseregeiket és új védelmi terveket dolgoznak ki egy esetleges támadás elhárítására. Thierry Burkhard francia vezérkari főnök szerint Oroszország öt éven belül "valós fenyegetéssé" válhat Európa számára, ha a jelenlegi ütemben folytatja fegyverkezését. Boris Pistorius német védelmi miniszter úgy véli, Moszkva

már 2029-ben képes lehet megtámadni a NATO valamelyik tagállamát, amint az ukrajnai háborúban elszenvedett veszteségek után helyreállítja harci képességeit.

Címlapkép forrása: Annette Riedl/picture alliance via Getty Images