Kudarcba fulladt Trump béketerve, most a legnagyobb riválisa tenne rendet a feszült térségben

Thaiföld és Kambodzsa számára most a legfontosabb feladat a mielőbbi tűzszünet megkötése és a harcok leállítása – jelentette ki Teng Hszi-csün, Kína ázsiai ügyekért felelős különmegbízottja.

A két ország immár három hete, napi rendszerességgel támadja egymást a 817 kilométer hosszú közös szárazföldi határ mentén.

A konfliktus azt követően éleződött ki újra, hogy összeomlott a Malajzia által közvetített, majd Donald Trump amerikai elnök által is támogatott fegyverszünet.

Kína csatlakozott a tizenegy tagú Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) diplomáciai erőfeszítéseihez, és mindkét felet önmérsékletre szólította fel. A kínai külügyminisztérium kedden közölte, hogy Peking támogatja az ASEAN közvetítői tevékenységét, és kész platformot biztosítani a felek közötti párbeszédhez.

Teng Hszi-csün a közelmúltban mindkét országba ellátogatott, ahol a miniszterelnökökkel és más magas rangú kormánytisztviselőkkel tárgyalt. Thaiföld és Kambodzsa megállapodott abban, hogy szerdán védelmi tisztviselőik találkoznak a tűzszünet helyreállítása érdekében.

Kína, amely mindkét országot "barátjának" és "közeli szomszédjának" nevezi, "a maga módján" igyekszik előmozdítani a konfliktus rendezését. Az állami China Daily hétfői vezércikkében úgy fogalmazott, hogy a történelmi érzékenységekkel terhelt térségben kevés szereplő rendelkezik olyan bizalommal és elkötelezettséggel a közvetítéshez, mint Kína. A lap emlékeztetett arra is, hogy Peking tavaly az iráni–szaúdi megbékélésben is fontos szerepet játszott.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Satoshi Takahashi/LightRocket via Getty Images