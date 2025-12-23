Meglepő fordulat: a Putyin kezéből lassan kicsúszó ország vezetője béketárgyalásokat ajánlott fel, Trump azonnal reagált

"Államfőnk hangsúlyozta az ukrajnai konfliktus rendezésének nehézségeit, amelyben a területi kérdés fő szerepet játszik, és mindkét féltől kompromisszumokat igényel a valós harctéri helyzet figyelembevételével. Kazahsztán ezért az érintett feleket türelemre, rugalmasságra, szakmaiságra és végül a békés rendezés lehetőségének keresésére buzdítja. Habár hazánk nem minősül közvetítőnek, szükség esetén kész a jószándék szellemében helyszínt biztosítani a tárgyalásokhoz" - ismertette az elnöki hivatal.
Donald Trump a Truth Social közösségi oldalán ugyanakkor azt jelentette be, hogy meghívta a kazah és az üzbég vezetőket a legfejlettebb, illetve a legjelentősebb feltörekvő országokat tömörítő G20-csoport Miamiban rendezendő jövő évi csúcstalálkozójára. Az amerikai elnök közölte, hogy Tokajevvel, illetve Savkat Mirzijojev üzbég elnökkel mindenekelőtt a jelenlegi konfliktusok békés lezárásának fontosságáról, valamint a kereskedelmi kapcsolatok és az együttműködés erősítéséről tárgyalt országaik között.
A világ egyik legnagyobb földfémkészletén ülő Tokajev irigylésre méltóan lavírozik Kína, Oroszország és az Egyesült Államok között. Bár a háború kirobbanása óta többször is ellenséges hangnemet ütött meg Putyinnal szemben, a nyilatkozat szövegezése ("valós harctéri helyzet", "jószándék szelleme") kifejezetten "oroszosra" sikerült.
