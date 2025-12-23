Súlyos támadást indítottak az oroszok, felszálltak a NATO hatalom gépei

A Szuszpilne közszolgálati műsorszolgáltató beszámolója szerint robbanásokat hallottak Rivnében, az Ivano-Frankivszki területen található Bursztinban és Rohatinban, valamint Cserkaszi külterületein. Az ukrán légierő
több száz drón és több tucat rakéta kilövéséről adott ki figyelmeztetést, és légiriadót rendeltek el az ország szinte valamennyi régiójában.
Az ukrán energiaügyi minisztérium közölte, hogy az energetikai infrastruktúra elleni támadások miatt több megyében vészleállításokat kellett elrendelni az áramellátásban. A tárca szerint amint a biztonsági helyzet lehetővé teszi, a mentőegységek és az energetikai szakemberek megkezdik a károk felmérését és a helyreállítási munkákat.
A támadás pontos mértékéről, valamint az esetleges halálos áldozatokról és sebesültekről egyelőre nem érkeztek hivatalos információk. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már december 22-én arra figyelmeztette a lakosságot, hogy karácsony idején is tömeges orosz támadásokra kell számítani, és azt mondta, az orosz hadsereg rendszerint ilyen időszakokra időzíti a nagyobb csapásokat.
A támadás következtében a szomszédos NATO hatalom, Lengyelország is aktiválta a katonai repülőgépeket a légtér védelmére.
Ezek az intézkedések megelőző jellegűek, és céljuk a légtér biztosítása és védelme
- írta a lengyel műveleti parancsnokság az esetet követően.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője december 16-án bejelentette, hogy Moszkva elutasítja a karácsonyi tűzszünet lehetőségét, mert álláspontjuk szerint az csak átmeneti pihenőt biztosítana Ukrajnának. Korábban több, vallási ünnepekre meghirdetett ideiglenes fegyverszünetet is megszegtek az orosz erők, köztük olyanokat is, amelyeket eredetileg maga Moszkva kezdeményezett.
Címlapkép forrása: Marek Antoni Iwanczuk/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
