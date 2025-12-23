  • Megjelenítés
Súlyos támadást indítottak az oroszok, felszálltak a NATO hatalom gépei
Globál

Súlyos támadást indítottak az oroszok, felszálltak a NATO hatalom gépei

Portfolio
Az orosz hadsereg december 23-án éjjel nagyszabású rakéta- és dróntámadást hajtott végre több ukrán város ellen, elsősorban az ország nyugati régióinak energetikai létesítményeit célozva - írta meg a Kyiv Independent.

A Szuszpilne közszolgálati műsorszolgáltató beszámolója szerint robbanásokat hallottak Rivnében, az Ivano-Frankivszki területen található Bursztinban és Rohatinban, valamint Cserkaszi külterületein. Az ukrán légierő

több száz drón és több tucat rakéta kilövéséről adott ki figyelmeztetést, és légiriadót rendeltek el az ország szinte valamennyi régiójában.

Az ukrán energiaügyi minisztérium közölte, hogy az energetikai infrastruktúra elleni támadások miatt több megyében vészleállításokat kellett elrendelni az áramellátásban. A tárca szerint amint a biztonsági helyzet lehetővé teszi, a mentőegységek és az energetikai szakemberek megkezdik a károk felmérését és a helyreállítási munkákat.

A támadás pontos mértékéről, valamint az esetleges halálos áldozatokról és sebesültekről egyelőre nem érkeztek hivatalos információk. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már december 22-én arra figyelmeztette a lakosságot, hogy karácsony idején is tömeges orosz támadásokra kell számítani, és azt mondta, az orosz hadsereg rendszerint ilyen időszakokra időzíti a nagyobb csapásokat.

Még több Globál

Mutálódott a vírus: máris több millió megbetegedést regisztráltak, aggasztó számok jönnek

Európa másolja a háborús taktikát, lángokban a stratégiai kikötő – Háborús híreink kedden

Trump újabb lépésével közelebb került egy vörös vonalhoz

A támadás következtében a szomszédos NATO hatalom, Lengyelország is aktiválta a katonai repülőgépeket a légtér védelmére.

Ezek az intézkedések megelőző jellegűek, és céljuk a légtér biztosítása és védelme

- írta a lengyel műveleti parancsnokság az esetet követően.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője december 16-án bejelentette, hogy Moszkva elutasítja a karácsonyi tűzszünet lehetőségét, mert álláspontjuk szerint az csak átmeneti pihenőt biztosítana Ukrajnának. Korábban több, vallási ünnepekre meghirdetett ideiglenes fegyverszünetet is megszegtek az orosz erők, köztük olyanokat is, amelyeket eredetileg maga Moszkva kezdeményezett.

Kapcsolódó cikkünk

Európa másolja a háborús taktikát, lángokban a stratégiai kikötő – Háborús híreink kedden

Címlapkép forrása: Marek Antoni Iwanczuk/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

MNB Intézet

MI vs. Tudomány: 1-0

A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Érik egy visszaszállás a MARA-ba, bár nehezen tudom számozni a grafikont, mert a sok ABC szerkezeten nem látszik, hogy melyik milyen idősíkon ABC, és melyik melyiknek a része. Egyszer majd letisz

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Az amerikai tőzsde ritka teljesítményre készül – már csak 3% hiányzik
Lázár is megszólalt a kamionos tüntetés ügyében – és tett egy fontos ígéretet
Lángokban áll a stratégiai fontosságú kikötő: evakuálták a hajók legénységét, 1500 négyzetméteren tombol a tűz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility