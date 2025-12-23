  • Megjelenítés
Szokatlan aktivitást mutat Kim Dzsongun: kiderült, mi állhat a háttérben
Szokatlan aktivitást mutat Kim Dzsongun: kiderült, mi állhat a háttérben

Portfolio
Kim Dzsongun észak-koreai vezető a hétvégén lányával, Kim Dzsuével együtt vett részt öt új, felsőkategóriás szálloda megnyitóünnepségén a kínai határ közelében fekvő Szamdzsijon turisztikai övezetben.

Az új hotelek Észak-Korea északkeleti részén, a hegyvidéki Szamdzsijon térségében épültek, amelyet a rezsim kiemelt turisztikai központtá kíván fejleszteni.

A szállodák egyértelmű bizonyítékai népünk emelkedő életszínvonalának és országunk fejlődési lehetőségeinek

- jelentette ki Kim Dzsongun.

Az észak-koreai vezető az elmúlt hónapban számos létesítmény átadásán jelent meg, csak a múlt héten három vidéki gyár megnyitóján vett részt.

A fokozott aktivitás hátterében a jövő év elején esedékes pártkongresszus áll, amelyen várhatóan bemutatják az ország következő ötéves fejlesztési tervét. Az állami sajtó a lakosságot arra ösztönözte, hogy a kongresszus előtt minél több fontos projektet fejezzenek be.

Elemzők egy része úgy véli, hogy Kim tinédzser lánya az első számú jelölt arra, hogy a jövőben átvegye apja helyét az ország élén.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: VCG/VCG via Getty Images

