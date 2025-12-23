Trump bizakodó az ukrajnai békével kapcsolatban, de már gyűlnek a sötét fellegek

A Fehér Ház közlése szerint Trump kijelentette: a béketárgyalások folytatódnak, és szerinte jó irányba haladnak. Az elnök úgy fogalmazott,

óriási gyűlölet van Putyin és Zelenszkij között, ennek ellenére bízik abban, hogy sikerül politikai megállapodást elérni.

Az amerikai és az ukrán küldöttség december 19. és 21. között tárgyalt Miamiban. Ukrajna részéről Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, valamint Andrij Hnatov altábornagy, a fegyveres erők vezérkari főnöke vett részt a megbeszéléseken. Az amerikai delegációt Trump különmegbízottjai, Steve Witkoff és Jared Kushner, valamint Josh Greenbaum, a Fehér Ház munkatársa képviselte. A tárgyalásokhoz európai nemzetbiztonsági tanácsadók is csatlakoztak.

Umerov a megbeszélések után közölte, hogy négy kulcsfontosságú dokumentum állt a középpontban. Ezek a 20 pontos béketerv, a többoldalú biztonsági garanciákról szóló keretmegállapodás, az Egyesült Államok kétoldalú biztonsági garanciáira vonatkozó dokumentum, valamint Ukrajna gazdasági fejlesztési terve voltak. Steve Witkoff ezt megerősítette, hozzátéve, hogy Oroszország továbbra is elkötelezett a béke elérése mellett.

J. D. Vance alelnök áttörésről számolt be a tárgyalások kapcsán, utalva arra, hogy több vitás kérdésben is közeledtek az álláspontok. Ezzel párhuzamosan amerikai képviselők Putyin különmegbízottjával, Kirill Dmitrijevvel is egyeztettek. Dmitrijev nyilatkozat nélkül távozott Miamiból, mindössze annyit jegyzett meg, hogy a következő találkozóra várhatóan Moszkvában kerülhet sor. Korábban Jurij Usakov, Putyin tanácsadója már jelezte, hogy

az amerikai–ukrán megállapodások többsége nagy valószínűséggel nem lesz elfogadható Moszkva számára.

Címlapkép forrása: Tasos Katopodis/Getty Images