Trump bizakodó az ukrajnai békével kapcsolatban, de már gyűlnek a sötét fellegek

A Fehér Ház közlése szerint Trump kijelentette: a béketárgyalások folytatódnak, és szerinte jó irányba haladnak. Az elnök úgy fogalmazott,
óriási gyűlölet van Putyin és Zelenszkij között, ennek ellenére bízik abban, hogy sikerül politikai megállapodást elérni.
Az amerikai és az ukrán küldöttség december 19. és 21. között tárgyalt Miamiban. Ukrajna részéről Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, valamint Andrij Hnatov altábornagy, a fegyveres erők vezérkari főnöke vett részt a megbeszéléseken. Az amerikai delegációt Trump különmegbízottjai, Steve Witkoff és Jared Kushner, valamint Josh Greenbaum, a Fehér Ház munkatársa képviselte. A tárgyalásokhoz európai nemzetbiztonsági tanácsadók is csatlakoztak.
Umerov a megbeszélések után közölte, hogy négy kulcsfontosságú dokumentum állt a középpontban. Ezek a 20 pontos béketerv, a többoldalú biztonsági garanciákról szóló keretmegállapodás, az Egyesült Államok kétoldalú biztonsági garanciáira vonatkozó dokumentum, valamint Ukrajna gazdasági fejlesztési terve voltak. Steve Witkoff ezt megerősítette, hozzátéve, hogy Oroszország továbbra is elkötelezett a béke elérése mellett.
J. D. Vance alelnök áttörésről számolt be a tárgyalások kapcsán, utalva arra, hogy több vitás kérdésben is közeledtek az álláspontok. Ezzel párhuzamosan amerikai képviselők Putyin különmegbízottjával, Kirill Dmitrijevvel is egyeztettek. Dmitrijev nyilatkozat nélkül távozott Miamiból, mindössze annyit jegyzett meg, hogy a következő találkozóra várhatóan Moszkvában kerülhet sor. Korábban Jurij Usakov, Putyin tanácsadója már jelezte, hogy
az amerikai–ukrán megállapodások többsége nagy valószínűséggel nem lesz elfogadható Moszkva számára.
Címlapkép forrása: Tasos Katopodis/Getty Images
Ez Magyarországnak is fájni fog: két nagyhatalom egyszerre üti a német exportot
Súlyos árat fizethetünk Európa legnagyobb gazdaságának szenvedése miatt.
Mutálódott a vírus: máris több millió megbetegedést regisztráltak, aggasztó számok jönnek
A szakértők szerint nincs ok a pánikra.
Súlyos támadást indítottak az oroszok, felszálltak a NATO hatalom gépei
Több robbanást hallottak.
Úgy hírlik, beszállna a legnagyobb amerikai bank a kriptokereskedésbe
"Nem gondolom, hogy dohányoznod kellene, de megvédem a jogodat hozzá."
Megkapta az engedélyt a Novo Nordisk: jön a fogyókúrás csodaszer tablettás változata
Beelőzte a nagy amerikai riválist.
Trump bejelentette: Megtartja az USA a lefoglalt venezuelai olajat és az azt szállító hajókat
Két hajót foglaltak le nemrég.
Legalább 15 halálesetért felelhet a Tesla elektromos ajtója
A Bloomberg kutatása szerint.
MI vs. Tudomány: 1-0
A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r
Mekkora nyugdíjra számíthatnak a magyarok 2026-ban?
Megjelent a jogszabály a 2026-os nyugdíjemelésről és a tizennegyedik havi nyugdíjról. De mégis mekkora jövedelemre számíthat egy átlagos idős a jövő évben? A mai napon a Magyar Közlönyben
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
Új EU-s rendelet a GDPR határokon átnyúló ügyekben való alkalmazásáról
December 12-én megjelent az EU hivatalos lapjában a GDPR végrehajtására vonatkozó további eljárási szabályok megállapításáról szóló rendelet (2025/2518) . A rendelet célja, hogy a hat
A dollár lett a világ beteg embere 2025-ben
Móricz Dániel, a HOLD befektetési igazgatója szerint az év sztorija az, hogy a dollár - amely klasszikusan a világ egyik legerősebb, legbiztonságosabb eszköze - borzasztó... The post A dollár l
Verizon Communications Inc. - elemzés
Az alacsony osztalékemelései miatt ritkán kerül be a Top 10-be, de a hozama jó, a chartja miatt pedig akár kereskedési célpont is lehet, tehát megnéztem.CégismertetőA Verizon Communications Inc
MARA Holdings - kereskedés
Érik egy visszaszállás a MARA-ba, bár nehezen tudom számozni a grafikont, mert a sok ABC szerkezeten nem látszik, hogy melyik milyen idősíkon ABC, és melyik melyiknek a része. Egyszer majd letisz
A fokozódás szelleme járja be a világot - Mit üzennek a vezető globális elemzőközpontok novemberi tanulmányai?
Az AI forradalom dübörög, Európa ébredezik, Amerika az identitására fókuszál, a közösségi cselekvőképesség komoly korlátai mindenütt jelentősek (államadósság, a globális kormányzás
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Elkezdődött a választási költekezés: mi jöhet a költségvetésben jövőre?
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?
Már akadályozzák az alapellátást is a perekkel.
Kiderült az igazság az ukrán árudömpingről: bajba kerülhetnek a magyar termelők
Nem azonosak az esélyek.