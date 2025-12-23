  • Megjelenítés
Zelenszkij bejelentése után derült ki: ennyire jutottak a béketárgyalások előkészítésével
Globál

Zelenszkij bejelentése után derült ki: ennyire jutottak a béketárgyalások előkészítésével

Portfolio
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy az amerikai és ukrán tisztviselők tárgyalásait követően több dokumentumtervezet is elkészült az orosz–ukrán háború lezárásáról - írja a Reuters.

Zelenszkij kedden bejelentette, hogy az amerikai és ukrán tisztviselők közötti egyeztetések nyomán több dokumentumtervezet is elkészült. A megbeszélések célja az orosz–ukrán háború lezárásának előkészítése volt.

Az amerikai delegáció a hétvégén Miamiban tárgyalt az ukrán és európai küldöttségekkel, majd ezt követően külön egyeztetett az orosz féllel is Floridában. Washington így próbálja felmérni a rendezés lehetőségeit a csaknem négy éve tartó konfliktusban.

"Eredményesen dolgoztak Trump elnök küldötteivel, és több dokumentumtervezet is elkészült" – írta Zelenszkij az X-en, miután Rusztem Umerov és Andrij Hnatov ukrán tárgyalók beszámoltak neki.

A tervezetek között szerepelnek az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról, az újjáépítésről, valamint a háború lezárásának alapvető kereteiről szóló dokumentumok.

Az ukrán fél szilárd biztonsági garanciákat sürget szövetségeseitől, hogy egy esetleges békemegállapodás után megelőzhető legyen egy újabb orosz támadás. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a tárgyalási pontokat úgy határozták meg, hogy azok a háború tényleges lezárását és egy harmadik orosz invázió megakadályozását szolgálják.

A Kreml részéről Dmitrij Peszkov szóvivő az Izvesztyijának nyilatkozva óvatosságra intett: szerinte az orosz–amerikai tárgyalásokat nem szabad áttörésként értékelni.

