Zelenszkij bejelentése után derült ki: ennyire jutottak a béketárgyalások előkészítésével

Zelenszkij kedden bejelentette, hogy az amerikai és ukrán tisztviselők közötti egyeztetések nyomán több dokumentumtervezet is elkészült. A megbeszélések célja az orosz–ukrán háború lezárásának előkészítése volt.
Az amerikai delegáció a hétvégén Miamiban tárgyalt az ukrán és európai küldöttségekkel, majd ezt követően külön egyeztetett az orosz féllel is Floridában. Washington így próbálja felmérni a rendezés lehetőségeit a csaknem négy éve tartó konfliktusban.
"Eredményesen dolgoztak Trump elnök küldötteivel, és több dokumentumtervezet is elkészült" – írta Zelenszkij az X-en, miután Rusztem Umerov és Andrij Hnatov ukrán tárgyalók beszámoltak neki.
A tervezetek között szerepelnek az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról, az újjáépítésről, valamint a háború lezárásának alapvető kereteiről szóló dokumentumok.
Az ukrán fél szilárd biztonsági garanciákat sürget szövetségeseitől, hogy egy esetleges békemegállapodás után megelőzhető legyen egy újabb orosz támadás. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a tárgyalási pontokat úgy határozták meg, hogy azok a háború tényleges lezárását és egy harmadik orosz invázió megakadályozását szolgálják.
A Kreml részéről Dmitrij Peszkov szóvivő az Izvesztyijának nyilatkozva óvatosságra intett: szerinte az orosz–amerikai tárgyalásokat nem szabad áttörésként értékelni.
Címlapkép forrása: Portfolio
