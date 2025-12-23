  • Megjelenítés
Zelenszkij jelentette be: ez volt Oroszország egyik legnagyobb támadása Ukrajna ellen
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök osztotta meg a részleteket a december 23-ra virradóra, Ukrajnát ért nagyszabású orosz drón- és rakétatámadásról – írja a Kyiv Independent.

Keddre virradóra Ukrajna szinte minden megyéjében ki kellett adni a riasztást a közelgő orosz drónok és rakéták miatt. Moszkva leginkább a nyugati területek energetikai infrastruktúráját vette célba, több területen robbanásokról számoltak be. Zelenszkij szerint mintegy 680 eszközzel támadtak az országra, ezek között többségében drónok (körülbelül 650 darab) voltak, valamint 30 rakétával is elérték az országot. A lakosságot már hétfő este figyelmeztették, hogy Moszkva nagyszabású csapás-sorozatra készül. A légierő azt jelentette, hogy több támadó eszköz Ukrajna dél és nyugati része felé tart.

A hajnali órákban érzékelték az első rakétákat is a légtérben, nem sokkal később robbanásokat is jelentettek. Több régióban okoztak károkat az eszközök, bár

a légvédelmi eszközök működtek, nem tudták teljesen megsemmisíteni az orosz fegyvereket.

Az elnök szerint több ember életét vesztette a támadás során, Kijevben és Hmelnickijben felnőttek, míg Zsitormirben egy négyéves gyerek volt az áldozata a robbanásoknak. Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna válaszolni fog Oroszországnak. Jelenleg az ország több részén áramszünetek vannak, mivel Moszkva a korábbi taktikájához hasonlóan ismét az energetikai infrastruktúrát vette célba. A 680 eszközzel megindított támadás az eddigi legnagyobbak közé tartozik.

Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

