Azonnal reagált a Kreml az új béketervre
Azonnal reagált a Kreml az új béketervre

Oroszország több ponton is módosítani szeretné az Egyesült Államok legújabb béketervét, amely az ukrajnai háború lezárását célozza, mivel Moszkva szerint a tervezetből hiányoznak számára kulcsfontosságú garanciák, és számos kérdésben nyitva hagyja a végső rendezést - írja a Bloomber.

Oroszország több ponton is változtatni kíván az Egyesült Államok legújabb béketervén, amely az ukrajnai háború lezárására irányul

– közölte egy, a Kremlhez közel álló forrás. Moszkva tárgyalási alapnak tekinti az Ukrajna és az USA között kidolgozott, 20 pontos dokumentumot, ugyanakkor úgy véli, hogy a tervezet nem tartalmaz számára fontos rendelkezéseket, és több lényeges kérdést nyitva hagy.

Vlagyimir Putyin orosz elnök egyelőre nem reagált a javaslatokra. Kirill Dmitrijev, a Kreml megbízottja a hétvégén Floridában találkozott az amerikai tárgyalóküldöttséggel, majd beszámolt az eredményekről Putyinnak. Moszkva a közeljövőben folytatni kívánja az egyeztetéseket Washingtonnal.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden elmondta, hogy Kijev és Washington között továbbra is fennállnak a nézeteltérések a területi kérdésekben, valamint a háború elején orosz ellenőrzés alá került zaporizzsjai atomerőmű sorsát illetően. Ennek ellenére optimistán nyilatkozott, mondván, a tárgyalások "jelentősen közelebb kerültek a dokumentumok véglegesítéséhez".

Bár Oroszország nem hagyta jóvá a terv legújabb változatát,

nem kívánja megkockáztatni, hogy Donald Trump amerikai elnök ellenszenvét kiváltva teljes egészében elutasítsa azt.

Trump a napokban úgy fogalmazott, hogy a tárgyalások "rendben" haladnak, és szerinte reális esély van a közeli megállapodásra.

Moszkva biztonsági garanciákat vár a NATO keleti irányú bővítésének kizárására, valamint Ukrajna semlegességének rögzítésére arra az esetre, ha az ország csatlakozna az Európai Unióhoz. Oroszország emellett a háború utáni időszakra

korlátozni szeretné az ukrán fegyveres erők létszámát és fegyverzetét, továbbá egyértelmű biztosítékokat akar az orosz nyelv ukrajnai jogi státuszára vonatkozóan.

A Kreml rendezni kívánja a Nyugat által elrendelt szankciók feloldásának menetrendjét, valamint a Nyugaton befagyasztott, több száz milliárd dollárnyi orosz állami vagyon sorsát is. Moszkva álláspontja szerint ezek a gazdasági és pénzügyi kérdések a békemegállapodás szerves részét kell, hogy képezzék.

A területi kérdésekben Oroszország ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajna adja fel a keleti Donyecki terület azon részét, amely még Kijev ellenőrzése alatt áll. Ez az a vidék, amelyet az orosz csapatok csaknem négy évnyi harc után sem tudtak elfoglalni. Kijev ezt a követelést elutasítja, attól tartva, hogy az erősen megerősített térség feladása sebezhetővé tenné az országot egy újabb orosz támadással szemben.

