  • Megjelenítés
Drámai üldözés a tengeren: napok óta kergetik a rejtélyes tankert, de nem tudják elfogni
Globál

Drámai üldözés a tengeren: napok óta kergetik a rejtélyes tankert, de nem tudják elfogni

Portfolio
Az amerikai parti őrség erősítésre vár, mielőtt megpróbálná elfogni azt a venezuelai kötődésű olajszállító tankert, amelyet vasárnap óta üldöz – mondta a Reuters hírügynökségnek egy amerikai tisztviselő és egy, az ügyet ismerő forrás.

Az amerikai parti őrség további erősítést vár, mielőtt megkísérelné elfogni azt a venezuelai kapcsolódású olajszállító tankert, amelyet vasárnap óta követnek.

A hajó, amelyet a tengeri szervezetek Bella 1-ként azonosítottak, megtagadta, hogy a parti őrség tagjai feljussanak a fedélzetére. Ez azt jelenti, hogy a feladat nagy valószínűséggel a mindössze két speciális egység egyikére hárul. Ezek az alakulatok ilyen körülmények között is képesek felszállni a hajókra, akár helikopterről leereszkedve.

A napok óta tartó üldözés rávilágít arra az ellentmondásra, amely a Trump-kormányzat céljai és a parti őrség korlátozott erőforrásai között feszül. Washington Venezuela közelében akarja lefoglalni a szankcióval sújtott olajszállítókat, ám a műveleteket végrehajtó testület nincs erre kellően felkészítve. A haditengerészettel ellentétben a parti őrség rendészeti jogkörrel is rendelkezik, ezért lefoglalhatja az amerikai szankciók hatálya alá tartozó hajókat.

Donald Trump amerikai elnök a hónap elején elrendelte, hogy

Még több Globál

Egymás után második éjjel csaptak le az oroszok: leálltak a kritikus létesítmények Ukrajnában

Karácsonykor is alakul a béke tervezete - Háborús híreink szerdán

Terrortámadás készült Tyumeny régiójában

az Egyesült Államok blokád alá vegye az összes szankcionált olajszállítót Venezuela körül,

tovább növelve a nyomást Nicolás Maduro venezuelai elnökre.

A parti őrség az elmúlt hetekben két olajszállító hajót foglalt le Venezuela közelében. Az első, december 10-i akció után Pam Bondi amerikai igazságügyi miniszter egy 45 másodperces videót tett közzé, amelyen két helikopter közelít meg egy hajót, és álcázott ruhás, felfegyverzett katonák ereszkednek le a fedélzetre.

Egy névtelenséget kérő amerikai tisztviselő elmondta, hogy a Gerald Ford repülőgép-hordozón állomásozó parti őrség tagjai egy speciális biztonsági egységhez tartoznak. A művelet befejezése után azonban már túl messze voltak a Bella 1-től ahhoz, hogy megpróbálják elfogni a hajót.

Kevés csapat van kiképezve az ilyen típusú akciókra

– fogalmazott Corey Ranslem, a Dryad Global tengeri biztonsági csoport vezérigazgatója, a parti őrség egykori tagja.

A Fehér Ház közölte, hogy az Egyesült Államok továbbra is "aktívan üldöz egy szankcionált, úgynevezett sötét flottához tartozó hajót, amely Venezuela illegális szankciókikerülési tevékenységének része".

Az Egyesült Államok jelentős katonai erőt vonultatott fel a Karib-térségben, köztük egy repülőgép-hordozót, vadászgépeket és más hadihajókat. A parti őrség viszont jóval kevesebb erőforrással rendelkezik a térségben.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

MNB Intézet

MI vs. Tudomány: 1-0

A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Egyre nagyobb fordulat bontakozik ki a forintnál
Sokkoló adatok után jött a kormány lépése
Európa másolja a háborús taktikát, lángokban a stratégiai kikötő – Háborús híreink kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility