Drámai üldözés a tengeren: napok óta kergetik a rejtélyes tankert, de nem tudják elfogni

Az amerikai parti őrség további erősítést vár, mielőtt megkísérelné elfogni azt a venezuelai kapcsolódású olajszállító tankert, amelyet vasárnap óta követnek.
A hajó, amelyet a tengeri szervezetek Bella 1-ként azonosítottak, megtagadta, hogy a parti őrség tagjai feljussanak a fedélzetére. Ez azt jelenti, hogy a feladat nagy valószínűséggel a mindössze két speciális egység egyikére hárul. Ezek az alakulatok ilyen körülmények között is képesek felszállni a hajókra, akár helikopterről leereszkedve.
A napok óta tartó üldözés rávilágít arra az ellentmondásra, amely a Trump-kormányzat céljai és a parti őrség korlátozott erőforrásai között feszül. Washington Venezuela közelében akarja lefoglalni a szankcióval sújtott olajszállítókat, ám a műveleteket végrehajtó testület nincs erre kellően felkészítve. A haditengerészettel ellentétben a parti őrség rendészeti jogkörrel is rendelkezik, ezért lefoglalhatja az amerikai szankciók hatálya alá tartozó hajókat.
Donald Trump amerikai elnök a hónap elején elrendelte, hogy
az Egyesült Államok blokád alá vegye az összes szankcionált olajszállítót Venezuela körül,
tovább növelve a nyomást Nicolás Maduro venezuelai elnökre.
A parti őrség az elmúlt hetekben két olajszállító hajót foglalt le Venezuela közelében. Az első, december 10-i akció után Pam Bondi amerikai igazságügyi miniszter egy 45 másodperces videót tett közzé, amelyen két helikopter közelít meg egy hajót, és álcázott ruhás, felfegyverzett katonák ereszkednek le a fedélzetre.
Egy névtelenséget kérő amerikai tisztviselő elmondta, hogy a Gerald Ford repülőgép-hordozón állomásozó parti őrség tagjai egy speciális biztonsági egységhez tartoznak. A művelet befejezése után azonban már túl messze voltak a Bella 1-től ahhoz, hogy megpróbálják elfogni a hajót.
Kevés csapat van kiképezve az ilyen típusú akciókra
– fogalmazott Corey Ranslem, a Dryad Global tengeri biztonsági csoport vezérigazgatója, a parti őrség egykori tagja.
A Fehér Ház közölte, hogy az Egyesült Államok továbbra is "aktívan üldöz egy szankcionált, úgynevezett sötét flottához tartozó hajót, amely Venezuela illegális szankciókikerülési tevékenységének része".
Az Egyesült Államok jelentős katonai erőt vonultatott fel a Karib-térségben, köztük egy repülőgép-hordozót, vadászgépeket és más hadihajókat. A parti őrség viszont jóval kevesebb erőforrással rendelkezik a térségben.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Nézzük, ki eddig a nap nyertese az amerikai tőzsdéken!
Vannak izgalmak.
Stratégiai fordulat: az orosz határ mellett épül fel az a gyár, ami megváltoztathatja Európa jövőjét
Hatalmas növekedés jöhet.
Elképesztő rali az aranynál, itt az új történelmi csúcs!
Hatalmas a rali idén.
Nagyon kéne a hó és a hideg a földeken
Nem jók a kilátások.
Azonnal reagált a Kreml az új béketervre
Módosítani kell.
Mutatjuk, hogyan változik a közlekedés Budapesten
A BKK közölte.
Megtalálták a fekete dobozt: kiderült, mi végzett a vezérkari főnökkel
Lezuhant a repülőgép.
Boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek!
Boldog, meghitt karácsonyt kívánunk mindenkinek! A HOLD-csapat. The post Boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek! appeared first on HOLDBLOG.
Az év sztorija: Idén sem történt semmi
Ha a közgazdászoknak előre megmondják, mi minden fog történni 2025-ben, akkor minimum ársokkokat, de akár válságokat is jósoltak volna. Ehhez képest az infláció elmaradt, a... The post Az év
Magasabb törlesztőt is hajlandók bevállalni az Otthon Start igénylők
Részletesebb statisztikai adatok jelentek meg az Otthon Start hitel első 100 napjáról. Ebből már értékelhető a program indulása és az is kiderül, hogy milyenek a támogatott hitel igénylői. M
Mi nem evidens befektetés 2026-ban?
Ha 2026 gazdasági dinamikáját befektetői szemmel értelmezzük, akkor a növekedési narratívák helyett sokkal pontosabb felvetés lehet az, hogy hol alakul ki olyan fizikai vagy intézményi szűk k
MI vs. Tudomány: 1-0
A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r
Új EU-s rendelet a GDPR határokon átnyúló ügyekben való alkalmazásáról
December 12-én megjelent az EU hivatalos lapjában a GDPR végrehajtására vonatkozó további eljárási szabályok megállapításáról szóló rendelet (2025/2518) . A rendelet célja, hogy a hat
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
A dollár lett a világ beteg embere 2025-ben
Móricz Dániel, a HOLD befektetési igazgatója szerint az év sztorija az, hogy a dollár - amely klasszikusan a világ egyik legerősebb, legbiztonságosabb eszköze - borzasztó... The post A dollár l
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Elkezdődött a választási költekezés: mi jöhet a költségvetésben jövőre?
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?
Már akadályozzák az alapellátást is a perekkel.
Kiderült az igazság az ukrán árudömpingről: bajba kerülhetnek a magyar termelők
Nem azonosak az esélyek.