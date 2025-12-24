Drámai üldözés a tengeren: napok óta kergetik a rejtélyes tankert, de nem tudják elfogni

Az amerikai parti őrség erősítésre vár, mielőtt megpróbálná elfogni azt a venezuelai kötődésű olajszállító tankert, amelyet vasárnap óta üldöz – mondta a Reuters hírügynökségnek egy amerikai tisztviselő és egy, az ügyet ismerő forrás.

A hajó, amelyet a tengeri szervezetek Bella 1-ként azonosítottak, megtagadta, hogy a parti őrség tagjai feljussanak a fedélzetére. Ez azt jelenti, hogy a feladat nagy valószínűséggel a mindössze két speciális egység egyikére hárul. Ezek az alakulatok ilyen körülmények között is képesek felszállni a hajókra, akár helikopterről leereszkedve.

A napok óta tartó üldözés rávilágít arra az ellentmondásra, amely a Trump-kormányzat céljai és a parti őrség korlátozott erőforrásai között feszül. Washington Venezuela közelében akarja lefoglalni a szankcióval sújtott olajszállítókat, ám a műveleteket végrehajtó testület nincs erre kellően felkészítve. A haditengerészettel ellentétben a parti őrség rendészeti jogkörrel is rendelkezik, ezért lefoglalhatja az amerikai szankciók hatálya alá tartozó hajókat.

Donald Trump amerikai elnök a hónap elején elrendelte, hogy

az Egyesült Államok blokád alá vegye az összes szankcionált olajszállítót Venezuela körül,

tovább növelve a nyomást Nicolás Maduro venezuelai elnökre.

A parti őrség az elmúlt hetekben két olajszállító hajót foglalt le Venezuela közelében. Az első, december 10-i akció után Pam Bondi amerikai igazságügyi miniszter egy 45 másodperces videót tett közzé, amelyen két helikopter közelít meg egy hajót, és álcázott ruhás, felfegyverzett katonák ereszkednek le a fedélzetre.

Egy névtelenséget kérő amerikai tisztviselő elmondta, hogy a Gerald Ford repülőgép-hordozón állomásozó parti őrség tagjai egy speciális biztonsági egységhez tartoznak. A művelet befejezése után azonban már túl messze voltak a Bella 1-től ahhoz, hogy megpróbálják elfogni a hajót.

Kevés csapat van kiképezve az ilyen típusú akciókra

– fogalmazott Corey Ranslem, a Dryad Global tengeri biztonsági csoport vezérigazgatója, a parti őrség egykori tagja.

A Fehér Ház közölte, hogy az Egyesült Államok továbbra is "aktívan üldöz egy szankcionált, úgynevezett sötét flottához tartozó hajót, amely Venezuela illegális szankciókikerülési tevékenységének része".

Az Egyesült Államok jelentős katonai erőt vonultatott fel a Karib-térségben, köztük egy repülőgép-hordozót, vadászgépeket és más hadihajókat. A parti őrség viszont jóval kevesebb erőforrással rendelkezik a térségben.

