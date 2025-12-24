Megtalálták a fekete dobozt: kiderült, mi végzett a vezérkari főnökkel

Ali Yerlikaya török belügyminiszter szerdán közölte, hogy
a hatóságok rábukkantak annak a repülőgépnek a feketedobozára, amely egy nappal korábban, a líbiai vezérkari főnököt és több magas rangú katonai vezetőt szállítva, Ankara közelében szenvedett balesetet.
A tárcavezető, aki maga is ellátogatott a szerencsétlenség helyszínére elmondta, hogy megkezdték a doboz vizsgálatát.
Bejelentéséből kiderült, hogy a fedélzeten - Mohammed Ali Ahmed al-Haddad vezérkari főnökkel együtt - nyolcan utaztak, jóllehet kedden öt utasról adtak hírt. Az újabb tájékoztatás szerint az áldozatok al-Haddad, a líbiai fegyveres erők négy másik tagja - El-Fitúri Grejbil, a szárazföldi erők parancsnoka, Mahmúd el-Katávi tábornok, a hadsereg gyártásért felelős vezetője, Mohammed el-Aszávi Diáb, a vezérkari főnök tanácsadója és Mohammed Omár Mahdzsúb, a hadsereg egyik fotósa -, valamint a személyzet három tagja. A roncsok három négyzetkilométernyi területen szóródtak szét.
Yerlikaya megerősítette, hogy
műszaki hiba okozta a Falcon 50-es típusú sugárhajtású üzleti kisgép tragédiáját,
amely alig 40 perccel az Ankarából történt felszállás után következett be. Mint mondta, a pilóta már a felszállás után jelentette a hibát és megpróbált visszafordulni, Hayama fölött azonban elvesztették vele a kapcsolatot.
Hozzátette, hogy a szerencsétlenség nyomán a roncsok három négyzetkilométeres körzetben szóródtak szét, és a mentőszolgálatok részéről összesen 408-an igyekeznek eltávolítani a romokat a helyszínről és kiemelni a holttesteket.
Yilmaz Tunc török igazságügyi miniszter bejelentette, hogy az ankarai ügyészség nyomozást indított.
Szerda reggel egy 22 fős líbiai delegáció érkezett Törökországba, hogy segítse a hatóságok munkáját, beleértve a holttestek azonosítását is, amelyen a halottkémek már dolgoznak.
A líbiai vezérkari főnök látogatását korábban a török védelmi tárca jelentette. Haddad Ankarában Yasar Güler török védelmi miniszterrel, Selcuk Bayraktaroglu vezérkari főnökkel és más katonai vezetőkkel egyeztetett.
Al-Haddad volt a nyugat-líbiai erők legmagasabb rangú parancsnoka és kulcsfontosságú szerepe volt az ENSZ égisze alatt jelenleg is zajló, a politikailag kettészakadt Líbia újraegyesítését célzó tárgyalásokban.
Az észak-afrikai ország politikai és területi értelemben is megosztott állam. Nyugaton az Abdulhamid Mohammed Dbeibah ügyvezető miniszterelnök vezette kabinet, az ország déli és keleti térségeiben pedig a Halifa Haftár hadúrral szövetséges kelet-líbiai kormányzat gyakorolja a hatalmat.
